張家朗奪金｜林作又抽水揚言出10萬撩張家朗鬥劍 網友：人哋高你成個頭？！

張家朗奪金成香港之光，向來鐘意抽水的林作又怎會放過今次大好機會呢？！所以林作第一時間其社交網上發文，揚言今年九月與鍾培生「林鍾一戰」後，即轉去學劍擊，仲話畀10萬張家朗作出場費㖭，水塘都被佢抽乾﹗

編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、張家朗IG｜原文：新Monday