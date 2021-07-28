張家朗奪金｜林作又抽水揚言出10萬撩張家朗鬥劍 網友：人哋高你成個頭？！
張家朗奪金成香港之光，向來鐘意抽水的林作又怎會放過今次大好機會呢？！所以林作第一時間其社交網上發文，揚言今年九月與鍾培生「林鍾一戰」後，即轉去學劍擊，仲話畀10萬張家朗作出場費㖭，水塘都被佢抽乾﹗
編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、張家朗IG｜原文：新Monday
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張家朗奪金成香港之光 IG Follower急升
「香港劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽，與上屆冠軍意大利劍手格羅素對戰，最終以15 ： 11擊敗格羅素，成功為港隊奪下回歸後首面金牌，全城歡呼祝賀；而張家朗的個人社交網站的Follower更一度急升20萬，截至現時已有32萬，人氣相當厲害。
林作火速向張家朗抽水
張家朗奪金後，向來動作多多，又愛抽水的林作看完比賽後，即第一時間在其社交網上出Post發文表示：「本人正式宣布，將會在9月份打贏終賠生（鍾培生）後，轉學劍擊。並於明年三月，又學個半年的情況下，於劍道上迎戰張家朗，必定會比起打終賠生（鍾培生）條契弟更加令香港人振奮人心。由於收到風佢今晚攞金牌獲得嘉許獎金500萬加林大輝現金獎 250萬，都應該唔缺錢，我決定意思意思，出10萬出場費俾佢同我揮一劍。等佢日本歸來，我同佢傾傾。」
網友：阿生，你有冇諗過人地高你成個頭？！
網友見到林作帖文後即在其社交網上留言：「人哋比反二十萬你 叫你唔好煩佢」、「真正運動員由細到大，下咗幾多年苦功，你今次抽水抽得好low囉」、「阿生，你有冇諗過人地高你成個頭」、「垃圾嚟講你都算極致」、「慳番淡氣啦」、「你就值一球，人哋就值十萬。你會唔會自負咗啲呢？」、「真心嘅！嗰十萬留返嚟睇醫生好過」
林作唔知衰：挑戰唔代表不尊重
林作抽水狂吸嬲，被網民狠批佢唔尊重張家朗，林作仍然唔知衰再出po指「不代表我不欣賞劍神張家朗。作為目前港人唯一一個奪得奧運金牌的男子運動員，他是全港最Man的男人。在我心目中，他是所有香港男人的偶像！」、「挑戰就是不尊重嗎？！他是所有男人的偶像，想同佢切磋有咩問題。10萬係我身家嘅問題，請問窮是罪嗎？」