東京奧運｜吳諾弘酒店隔離孖劍擊師兄玩直播 為身高160cm大平反公開真實高度

21歲吳諾弘在東京奧運上腳傷仍奮勇上陣，對住世界一級劍手表現毫無懼色，為港隊追了不少分數，童星出身、首次出戰奧運的吳諾弘在劍場上光芒四射，IG追蹤人數已逾6.3萬。8月4日吳諾弘與師兄們包括張家朗開直播，高峰時近2萬人收看﹗吳諾弘為自己的高度大平反，否認外界所指身高得160cm，師兄弟在直播中互相爆料，娛樂性十足﹗

文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張家朗IG、張小倫IG