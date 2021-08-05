東京奧運｜吳諾弘酒店隔離孖劍擊師兄玩直播 為身高160cm大平反公開真實高度
文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張家朗IG、張小倫IG
東京奧運花劍代表吳諾弘首度開直播
東京奧運男子花劍隊日前離開東京，張家朗、大師兄張小倫及蔡俊彥直接到深圳準備全運會，而吳諾弘則回港養腳傷，四人分別在香港及深圳進行隔離，吳諾弘發起跟師兄們一起開直播，今次是他們首次開直播，吳諾弘拍住師兄們身高明顯比下去，為此吳諾弘在直播中為自己身高大平反，與師兄們的妙問妙答，互窒互爆料，足見兄弟情深厚﹗
吳諾弘被指與台灣藝人撞樣
童星出身的吳諾弘被網民指似台灣藝人陳漢典，吳諾弘話唔知邊個，然後火速上網google，吳諾弘應大師兄張小倫要求O嘴對照一下，被師兄們指好似樣，連佢自己都話：「真係有啲似﹗」
吳諾弘重提童星谷眼淚大法，全靠…
在東京奧運團體賽中相當搶鏡的吳諾弘，由於是童星出身，被問到會否繼續拍劇，吳諾弘話唔會，因為只想專心劍擊上，大師兄叫吳諾弘即場表演喊功，張家朗即刻笑到掩嘴，吳諾弘話：「我依家係成熟嘅男人，係唔會輕易喊嘅﹗」大師兄追問佢以前拍劇點樣谷眼淚？吳諾弘話：「只要諗啲玩具冇晒就喊得出﹗」大家齊齊笑到反肚﹗
吳諾弘否認160cm親自公開身高
吳諾弘指在IG收到不少人詢問他的高度，張家朗笑指：「秘密嚟㗎喎﹗」吳諾弘笑指自己有190cm，張家朗忍住笑話：「嘩﹗好多水份喎﹗」最後吳諾弘親自公開身高之秘密：「我唔係外界指嘅160cm都唔係170cm，我係有175cm，同親師兄影相，佢哋成日要我企中間，搞到出現凹字，如果我企側邊咪冇咁覺囉﹗」張小倫即答：「佢成日同我哋一齊，大家以為佢矮啫﹗哈哈哈﹗」
吳諾弘公開認名草有主
直播時有網民問到奧運村多唔多靚女，吳諾弘被大師兄點名回答，吳諾弘口窒窒答：「公道啲講，好多人，靚唔靚見仁見智。」之後吳諾弘大叫：「哎呀﹗我女朋友叫我講多啲呀，死啦，最衰都係大師兄要我講﹗」場面搞笑﹗當網民問到大家的擇偶條件時，吳諾弘被大師兄問理想型女友係點，吳諾弘好識做：「我女朋友咪係我理想型囉﹗」
吳諾弘、張家朗歡迎市民集郵
吳諾弘透露現時要在香港酒店隔離七日，再在家居隔離七日才可出關，他指好想快點練劍，因為東京奧運比賽後有感自己有很多不足，被師兄們笑：「你依家返去冇人同你練喎﹗冇教練，去晒準備全運會﹗」有網民問在街上遇見大家能否集郵，吳諾弘笑答：「一定要㖭啦，真係冇問題㗎﹗」張家朗亦和應表示歡迎市民向他集郵。