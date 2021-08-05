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東京奧運｜吳諾弘酒店隔離孖劍擊師兄玩直播 為身高160cm大平反公開真實高度

東方新地 - 娛聞

21歲吳諾弘在東京奧運上腳傷仍奮勇上陣，對住世界一級劍手表現毫無懼色，為港隊追了不少分數，童星出身、首次出戰奧運的吳諾弘在劍場上光芒四射，IG追蹤人數已逾6.3萬。8月4日吳諾弘與師兄們包括張家朗開直播，高峰時近2萬人收看﹗吳諾弘為自己的高度大平反，否認外界所指身高得160cm，師兄弟在直播中互相爆料，娛樂性十足﹗
文：東方新地｜圖：吳諾弘IG、張家朗IG、張小倫IG

東京奧運花劍代表吳諾弘首度開直播

東京奧運男子花劍隊日前離開東京，張家朗、大師兄張小倫及蔡俊彥直接到深圳準備全運會，而吳諾弘則回港養腳傷，四人分別在香港及深圳進行隔離，吳諾弘發起跟師兄們一起開直播，今次是他們首次開直播，吳諾弘拍住師兄們身高明顯比下去，為此吳諾弘在直播中為自己身高大平反，與師兄們的妙問妙答，互窒互爆料，足見兄弟情深厚﹗

身在香港酒店隔離的吳諾弘，發起跟師兄們一起開直播﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
身在香港酒店隔離的吳諾弘，發起跟師兄們一起開直播﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘被指與台灣藝人撞樣

童星出身的吳諾弘被網民指似台灣藝人陳漢典，吳諾弘話唔知邊個，然後火速上網google，吳諾弘應大師兄張小倫要求O嘴對照一下，被師兄們指好似樣，連佢自己都話：「真係有啲似﹗」

有網民留言指吳諾弘跟台灣藝人陳漢典撞樣，吳諾弘立即google對方張相來比拼，相當搞笑﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘跟師兄張家朗（左下）、大師兄張小倫（右上）及沒有出戰奧運的師兄崔浩賢（右下）齊齊開直播，高峰時有2萬人收看﹗有網民留言指吳諾弘跟台灣藝人陳漢典撞樣，吳諾弘立即google對方張相來比拼，相當搞笑﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘重提童星谷眼淚大法，全靠…

在東京奧運團體賽中相當搶鏡的吳諾弘，由於是童星出身，被問到會否繼續拍劇，吳諾弘話唔會，因為只想專心劍擊上，大師兄叫吳諾弘即場表演喊功，張家朗即刻笑到掩嘴，吳諾弘話：「我依家係成熟嘅男人，係唔會輕易喊嘅﹗」大師兄追問佢以前拍劇點樣谷眼淚？吳諾弘話：「只要諗啲玩具冇晒就喊得出﹗」大家齊齊笑到反肚﹗

童星出星的吳諾弘出戰東京奧運，郭可盈亦貼出當年合照力撐吳諾弘撐港隊﹗（圖片來源：郭可盈IG）
童星出身的吳諾弘出戰東京奧運，郭可盈亦貼出當年合照力撐吳諾弘支持港隊﹗（圖片來源：郭可盈IG）
（圖片來源：吳諾弘IG）
花劍奧運四子蔡俊彥、張家朗、吳諾弘和張小倫﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘否認160cm親自公開身高

吳諾弘指在IG收到不少人詢問他的高度，張家朗笑指：「秘密嚟㗎喎﹗」吳諾弘笑指自己有190cm，張家朗忍住笑話：「嘩﹗好多水份喎﹗」最後吳諾弘親自公開身高之秘密：「我唔係外界指嘅160cm都唔係170cm，我係有175cm，同親師兄影相，佢哋成日要我企中間，搞到出現凹字，如果我企側邊咪冇咁覺囉﹗」張小倫即答：「佢成日同我哋一齊，大家以為佢矮啫﹗哈哈哈﹗」

吳諾弘指與師兄們影相，往往被安排企中間，令合照出現凹字﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘指與師兄們影相，往往被安排企中間，令合照出現凹字﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘拍落師兄及教練當中，明顯矮一大截，他為自己大平反指是師兄們太高，並非他矮﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘拍落師兄及教練當中，明顯矮一截，他為自己大平反指是師兄們太高，並非他矮﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘公開認名草有主

直播時有網民問到奧運村多唔多靚女，吳諾弘被大師兄點名回答，吳諾弘口窒窒答：「公道啲講，好多人，靚唔靚見仁見智。」之後吳諾弘大叫：「哎呀﹗我女朋友叫我講多啲呀，死啦，最衰都係大師兄要我講﹗」場面搞笑﹗當網民問到大家的擇偶條件時，吳諾弘被大師兄問理想型女友係點，吳諾弘好識做：「我女朋友咪係我理想型囉﹗」

東京奧運｜張家朗孖吳諾弘開直播吸1.8萬網民 劍神被隊友瘋狂爆料及列出七大擇偶條件21歲的吳諾弘公開名草有主，在IG有不少與女友的甜蜜合照﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

女友入晒屋，與吳諾弘父母一起為吳諾弘慶祝生日﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
女友入晒屋，之前與吳諾弘父母一起為吳諾弘慶祝生日﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘、張家朗歡迎市民集郵

吳諾弘透露現時要在香港酒店隔離七日，再在家居隔離七日才可出關，他指好想快點練劍，因為東京奧運比賽後有感自己有很多不足，被師兄們笑：「你依家返去冇人同你練喎﹗冇教練，去晒準備全運會﹗」有網民問在街上遇見大家能否集郵，吳諾弘笑答：「一定要㖭啦，真係冇問題㗎﹗」張家朗亦和應表示歡迎市民向他集郵。

吳諾弘跟大師兄張小倫開住直播等張家朗加入，大師兄爆自己在酒店房的怪事，嚇得吳諾弘大叫：「我唔聽呀，我一個人喺酒店房﹗」（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘跟大師兄張小倫開住直播等張家朗加入，大師兄爆自己在酒店房的怪事，嚇得吳諾弘大叫：「我唔聽呀，我一個人喺酒店房﹗」（圖片來源：吳諾弘IG）
身在深圳接受隔離的張小倫分享所住酒店環境，酒店房所有窗都加上鐵支，他在直播中笑言：「好似坐監咁﹗」吳諾弘狂笑﹗（圖片來源：張小倫IG）
身在深圳接受隔離的張小倫分享所住酒店環境，酒店房所有窗都加上鐵支，他在直播中笑言：「好似坐監咁﹗」吳諾弘狂笑﹗（圖片來源：張小倫IG）
吳諾弘之前在IG發起「你問我答」，他承諾今晚再逐一答大家﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘之前在IG發起「你問我答」，他承諾再逐一答大家﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

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