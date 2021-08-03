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東京奧運｜張家朗奪金 王嘉爾稱兄道弟祝賀 原來係劍擊運動員出身！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人

東方新地 - 娛聞

東京奧運上「劍神」張家朗為港奪金，韓團GOT7香港成員王嘉爾在微博發文：「為你而驕傲﹗」並以兄弟稱呼張家朗，對香港劍擊隊首次奪金，王嘉爾表現興奮，原來27歲的王嘉爾是前港隊劍擊運動員，當年為到韓國做練習生而放棄劍擊﹗男生也好，女生也好，愛做運動甚至係運動精英一定會加分，再加埋係靚仔靚女， 成個package仲唔係無敵？現實中運動界真係有好多靚仔靚女，相繼加入娛樂圈，有啲仲係未退役已經被睇中，注定食呢行飯！

撰：東方新地｜圖：王嘉爾微博及IG

東京奧運｜王嘉爾稱張家朗兄弟

張家朗在東京奧運奪金，全城哄動，韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson）在微博發文祝賀張家朗，留言：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！現在在回家，回去以後再看幾遍！HONG KONG CHINA Let’s Goooooooooo」，原來王嘉爾是前劍擊運動員。

東京奧運 張家朗 王嘉爾
鄭裕玲愛MIRROR、ERROR前一直鍾情韓星，而韓團GOT7香港成員王嘉爾更是Do姐至愛之一。（圖片來源：鄭裕玲IG）

東京奧運｜王嘉爾出身運動世家

王嘉爾出身運動世家，父親王銳基是來自廣東的國家劍擊隊隊員，曾有「亞洲第一劍」之稱， 及後移居香港，1995年當上香港劍擊隊總教練，母親周平是技巧體操國家隊隊員。

東京奧運 張家朗 王嘉爾
王嘉爾在微博祝賀「兄弟」張家朗奪金﹗（圖片來源：王嘉爾微博）
東京奧運 張家朗 王嘉爾
（圖片來源：王嘉爾IG）

王嘉爾12歲時獲得全運會第一面金牌，2011年奪得亞洲青少年劍擊錦標賽的亞洲金牌。同年王嘉爾得到父母同意到韓國開始練習生生涯，為了加入演藝圈，王嘉爾放棄了參加2012年倫敦奧運，亦放棄了香港大學及美國史丹福大學的取錄資格。

東京奧運 張家朗 王嘉爾
王嘉爾與霍啟剛合照。（圖片來源：王嘉爾IG）
東京奧運 張家朗 王嘉爾
王嘉爾出身於運動世家。（圖片來源：王嘉爾IG）

網民質疑抽張家朗水

張家朗在東京奧運奪金，王嘉爾以兄弟稱呼並送上祝賀，卻被網民指抽水，指他玩佩劍，而張家朗卻主力是花劍，又指張家朗和王嘉爾加入劍擊隊時間不同，有網民又指出王嘉爾選擇在微博祝賀張家朗，而不是在港人及張家朗最想用的IG出文，加上王嘉爾以前曾貼出過去劍擊練習、獲獎的相片，卻沒有一張與張家朗的合照，質疑他抽張家朗水﹗

東京奧運 張家朗 王嘉爾
王嘉爾雖然離開劍擊隊，但曾在節目中示範劍擊﹗（圖片來源：王嘉爾微博）

鄧麗欣排球女神

《男排女將》之所以有收視又有口碑，好演技仲好好波嘅鄧麗欣可謂功勞最大，皆因Stephy真係識打排球，仲要由細打到大，中學時代更加係港隊青年軍，早兩年亦都自己搞過球隊㖭！

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：鄧麗欣IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：鄧麗欣IG）

方力申游泳健將變身奧運主持

爸爸爺爺都係游泳健將，方力申因此亦從小習泳，不過方家最高成就肯定係 Alex，15歲開始代表香港隊出賽，曾經擁有九項香港紀錄，至今200米背泳紀錄未有人破到。至於同400米個人混合泳紀錄，則在方力申退役後17年，16歲小將衛恆恩（Peter Harry Whittington）在男子 400 米個人混合泳更打破方力申於悉尼奧運創下的香港紀錄。

（圖片來源：方力申IG）
（圖片來源：方力申IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
游泳運動員出身的方力申，今年第二度被派去採訪奧運，在東京奧運採訪得銀牌的何詩蓓，方力申被讚問題有水準﹗（圖片來源：方力申IG）

何雁詩高爾夫球港隊成員

細細個就開始玩高爾夫球，因為喜愛又有天份被爸爸重點培訓，何雁詩曾經係高爾夫球港隊成員代表香港出戰亞運，18年復出參加業餘賽亦奪得女子組冠軍。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：何雁詩IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：何雁詩IG）

余德丞泳隊成員代表香港出賽

名校華仁出身嘅余德丞中學年代已經係泳隊成員，由代表學校出賽到加入港隊代表香港出賽，可惜一直未能圓夢達到亞運要求出戰亞運。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：余德丞IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：余德丞IG）

陳健安花式足球香港冠軍

組合C All Star成員安仔陳健安 14歲加入香港青年軍足球隊，21歲踢過兩年甲足，除此之外安仔亦係狂熱花式足球愛好者，攞過香港冠軍，又同朋友自組花式足球隊推動花式足球運動。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：陳健安IG）

陳展鵬曾加入乒乓港隊

原來視帝陳展鵬自細愛打乒乓球，13歲被發掘喺銀禧體育學院接受訓練，之後加入香港青年隊再加入港隊，係人人都識嘅乒乓孖寶師兄嚟㗎！

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：新傳媒圖庫）

陳卓賢香港男子排球代表隊

香港男子組合MIRROR成員之一嘅陳卓賢，曾經係香港男子排球代表隊隊員，以及南華排球隊隊員，18年因為參加《全民造星》奪得亞軍，決心專注發展演藝事業而退出排球港隊，不過入行第一套劇《男排女將》都係做排球員。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：陳卓賢IG）
Ian在新劇入面有露肉場面。
Ian在新劇入面有露肉場面。（圖片來源：《男排女將》截圖）
運動員年代與隊友Selfie。
運動員年代與隊友Selfie。（圖片來源：陳卓賢IG）

梁漢文足球愛好者

踢足咁多年明星足球隊，其實梁漢文唔止當足球係愛好，自小因為足球員舅父尹志強關係接觸足球接受訓練，13歲已經做教練教小學生踢波，16歲仲曾經加入港隊青年軍㖭！

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：新傳媒圖庫）

歐鎧淳飛魚女神

同性密友係籃球員，前度又係棒球運動員，大家都好熟悉嘅飛魚女神歐鎧淳自己就係游水出身，現為12項香港紀錄保持者，戰績彪炳，還多次為香港出戰奧運，東京奧運亦有出賽，她並預告會再戰亞運。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源： 歐鎧淳IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源： 歐鎧淳IG）

胡子彤香港棒球隊隊員

拍攝棒球主題電影《 點五步 》入行，胡子彤正正本來就係香港棒球隊隊員，才被睇中做電影男主角。自細出身棒球世家，加入港隊前，胡子彤15歲開始已在球會兼任棒球教練。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：胡子彤IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：胡子彤IG）

李思雅職業網球運動員

主持過十年《體育世界 》嘅李思雅出身於運動世家，媽媽曾係香港保齡球代表，父親及胞姐都熱愛網球，自己14歲已經奪得網球賽錦標，係本地職業網球運動員。

陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：李思雅IG）
陳卓賢堅係排球代表隊隊員、乒乓孖寶師兄陳展鵬！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
（圖片來源：李思雅IG）

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