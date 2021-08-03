東京奧運｜張家朗奪金 王嘉爾稱兄道弟祝賀 原來係劍擊運動員出身！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
撰：東方新地｜圖：王嘉爾微博及IG
東京奧運｜王嘉爾稱張家朗兄弟
張家朗在東京奧運奪金，全城哄動，韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson）在微博發文祝賀張家朗，留言：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！現在在回家，回去以後再看幾遍！HONG KONG CHINA Let’s Goooooooooo」，原來王嘉爾是前劍擊運動員。
東京奧運｜王嘉爾出身運動世家
王嘉爾出身運動世家，父親王銳基是來自廣東的國家劍擊隊隊員，曾有「亞洲第一劍」之稱， 及後移居香港，1995年當上香港劍擊隊總教練，母親周平是技巧體操國家隊隊員。
王嘉爾12歲時獲得全運會第一面金牌，2011年奪得亞洲青少年劍擊錦標賽的亞洲金牌。同年王嘉爾得到父母同意到韓國開始練習生生涯，為了加入演藝圈，王嘉爾放棄了參加2012年倫敦奧運，亦放棄了香港大學及美國史丹福大學的取錄資格。
網民質疑抽張家朗水
張家朗在東京奧運奪金，王嘉爾以兄弟稱呼並送上祝賀，卻被網民指抽水，指他玩佩劍，而張家朗卻主力是花劍，又指張家朗和王嘉爾加入劍擊隊時間不同，有網民又指出王嘉爾選擇在微博祝賀張家朗，而不是在港人及張家朗最想用的IG出文，加上王嘉爾以前曾貼出過去劍擊練習、獲獎的相片，卻沒有一張與張家朗的合照，質疑他抽張家朗水﹗
鄧麗欣排球女神
《男排女將》之所以有收視又有口碑，好演技仲好好波嘅鄧麗欣可謂功勞最大，皆因Stephy真係識打排球，仲要由細打到大，中學時代更加係港隊青年軍，早兩年亦都自己搞過球隊㖭！
方力申游泳健將變身奧運主持
爸爸爺爺都係游泳健將，方力申因此亦從小習泳，不過方家最高成就肯定係 Alex，15歲開始代表香港隊出賽，曾經擁有九項香港紀錄，至今200米背泳紀錄未有人破到。至於同400米個人混合泳紀錄，則在方力申退役後17年，16歲小將衛恆恩（Peter Harry Whittington）在男子 400 米個人混合泳更打破方力申於悉尼奧運創下的香港紀錄。
何雁詩高爾夫球港隊成員
細細個就開始玩高爾夫球，因為喜愛又有天份被爸爸重點培訓，何雁詩曾經係高爾夫球港隊成員代表香港出戰亞運，18年復出參加業餘賽亦奪得女子組冠軍。
余德丞泳隊成員代表香港出賽
名校華仁出身嘅余德丞中學年代已經係泳隊成員，由代表學校出賽到加入港隊代表香港出賽，可惜一直未能圓夢達到亞運要求出戰亞運。
陳健安花式足球香港冠軍
組合C All Star成員安仔陳健安 14歲加入香港青年軍足球隊，21歲踢過兩年甲足，除此之外安仔亦係狂熱花式足球愛好者，攞過香港冠軍，又同朋友自組花式足球隊推動花式足球運動。
陳展鵬曾加入乒乓港隊
原來視帝陳展鵬自細愛打乒乓球，13歲被發掘喺銀禧體育學院接受訓練，之後加入香港青年隊再加入港隊，係人人都識嘅乒乓孖寶師兄嚟㗎！
陳卓賢香港男子排球代表隊
香港男子組合MIRROR成員之一嘅陳卓賢，曾經係香港男子排球代表隊隊員，以及南華排球隊隊員，18年因為參加《全民造星》奪得亞軍，決心專注發展演藝事業而退出排球港隊，不過入行第一套劇《男排女將》都係做排球員。
梁漢文足球愛好者
踢足咁多年明星足球隊，其實梁漢文唔止當足球係愛好，自小因為足球員舅父尹志強關係接觸足球接受訓練，13歲已經做教練教小學生踢波，16歲仲曾經加入港隊青年軍㖭！
歐鎧淳飛魚女神
同性密友係籃球員，前度又係棒球運動員，大家都好熟悉嘅飛魚女神歐鎧淳自己就係游水出身，現為12項香港紀錄保持者，戰績彪炳，還多次為香港出戰奧運，東京奧運亦有出賽，她並預告會再戰亞運。
胡子彤香港棒球隊隊員
拍攝棒球主題電影《 點五步 》入行，胡子彤正正本來就係香港棒球隊隊員，才被睇中做電影男主角。自細出身棒球世家，加入港隊前，胡子彤15歲開始已在球會兼任棒球教練。
李思雅職業網球運動員
主持過十年《體育世界 》嘅李思雅出身於運動世家，媽媽曾係香港保齡球代表，父親及胞姐都熱愛網球，自己14歲已經奪得網球賽錦標，係本地職業網球運動員。