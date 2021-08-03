東京奧運｜張家朗奪金 王嘉爾稱兄道弟祝賀 原來係劍擊運動員出身！盤點運動員出身的靚仔靚女藝人

東京奧運上「劍神」張家朗為港奪金，韓團GOT7香港成員王嘉爾在微博發文：「為你而驕傲﹗」並以兄弟稱呼張家朗，對香港劍擊隊首次奪金，王嘉爾表現興奮，原來27歲的王嘉爾是前港隊劍擊運動員，當年為到韓國做練習生而放棄劍擊﹗男生也好，女生也好，愛做運動甚至係運動精英一定會加分，再加埋係靚仔靚女， 成個package仲唔係無敵？現實中運動界真係有好多靚仔靚女，相繼加入娛樂圈，有啲仲係未退役已經被睇中，注定食呢行飯！

撰：東方新地｜圖：王嘉爾微博及IG