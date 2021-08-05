東京奧運｜張家朗處男直播大方提陳約臨 直認單身被隊友爆7大擇偶條件

東京奧運香港花劍代表張家朗為香港奪金，而首次踏足奧運、童星出身的吳諾弘腳傷亦奮勇對戰，齊齊人氣急升，昨晚（4日）吳諾弘與張家朗、大師兄張小倫及隊友崔浩然聯合開Live，達1.9萬人收看﹗師兄弟在直播中互相爆料，直認單身的張家朗，被隊友爆7大擇偶條件，同時亦大方提及無綫主持陳約臨﹗約一小時的直播中，爆料、笑料十足，話題及吸引性極高，被網民讚精彩過明星開直播多多聲﹗

文：東方新地｜圖：張家朗IG、吳諾弘IG、張小倫IG