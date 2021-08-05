a2ce5c32-1965-48d1-9f34-05e4eeb493e0

東京奧運｜張家朗處男直播大方提陳約臨 直認單身被隊友爆7大擇偶條件

東方新地 - 娛聞

東京奧運香港花劍代表張家朗為香港奪金，而首次踏足奧運、童星出身的吳諾弘腳傷亦奮勇對戰，齊齊人氣急升，昨晚（4日）吳諾弘與張家朗、大師兄張小倫及隊友崔浩然聯合開Live，達1.9萬人收看﹗師兄弟在直播中互相爆料，直認單身的張家朗，被隊友爆7大擇偶條件，同時亦大方提及無綫主持陳約臨﹗約一小時的直播中，爆料、笑料十足，話題及吸引性極高，被網民讚精彩過明星開直播多多聲﹗
文：東方新地｜圖：張家朗IG、吳諾弘IG、張小倫IG

東京奧運花劍隊處男開直播

東京奧運男子花劍隊日前離開東京，張家朗、大師兄張小倫及蔡俊彥直接到深圳準備全運會，而吳諾弘則回港養腳傷，四人分別在香港及深圳進行隔離，吳諾弘發起跟師兄們一起開live，今次更是他們首次開live，當中有不少蝦碌事，最爆張家朗被隊友們不停爆料，一小時直播笑料百出﹗

東京奧運後，吳諾弘聯同張家朗及大師兄張小倫開直播﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
東京奧運後，吳諾弘聯同張家朗及大師兄張小倫開直播﹗大家互爆花名，大師兄被爆叫張小偷：「有一年晚會抽獎，我抽中，但台上銀幕顯示係張小偷，被人笑足咁多年﹗」（圖片來源：吳諾弘IG）

東京奧運｜張家朗大方提陳約臨：我唔覺得咩大事﹗

張家朗、吳諾弘、張小倫及沒有出戰奧運的崔浩然開Live，高峰時達1.8萬人收看直播，直播有人提到陳約臨事件，張家朗最初話：「唔好講喇﹗」大師兄張小倫就話：「其實Kelly（陳約臨）好好人，嚟到嗰幾日都搵我哋做訪問，佢係興奮啫，佢其實好好人，我之後都有message同佢講其實好小事﹗」張家朗不停點頭和應：「我都覺得唔係咩大事﹗」

首次開直播的三人，期間發生不少蝦碌事，分別唔識開「你問我答」功能、唔識點save低直播片以及留言遮畫面不懂如何處理，不停向網民發民，吳諾弘話：「我都係女朋友教我咋﹗」張家朗又話：「第一次開直播﹗唔識搞喎﹗」充滿笑料﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
首次開直播的三人，期間發生不少蝦碌事，分別唔識開「你問我答」功能、唔識點save低直播片以及留言遮畫面不懂如何處理，不停向網民發民，吳諾弘話：「我都係女朋友教我咋﹗」張家朗又話：「第一次開直播﹗唔識搞喎﹗」充滿笑料﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
無綫主持陳約臨「花癡式」訪問奪金的張家朗，被網民洗版狠批，出事後一日後親撰道歉文，一直潛水至今，未有再出鏡﹗（圖片來源：無綫東京奧運直播截圖）
無綫主持陳約臨「花癡式」訪問奪金的張家朗，被網民洗版狠批，出事後一日後親撰道歉文﹗（圖片來源：無綫東京奧運直播截圖）

大師兄爆張家朗花名

張家朗在直播中不停被師兄弟們爆料，大師兄張小倫率先爆平時稱呼張家朗做「Jer Jer 」，大家問有是否有特別意思，怕醜仔張家朗突然變高音話：「咩呀﹗因為我姓張之嘛，冇其他意思﹗」大師兄其後又指吳諾弘花名叫Kobe，指吳諾弘在團體賽時傷腳，在場邊的師兄們大叫Kobe，想提醒吳諾弘好似NBA高比拜仁一樣不要放棄，張小倫爆開有癮又指張家朗都有一個NBA的球星花名，就是「字母哥」（NBA希臘球星 Giannis Antetokounmpo），不過張家朗話自己想做洛文多啲，大師兄就話返港後要相約打籃球﹗

劍擊隊隊員感情好好﹗蔡俊彥（前排左一）因為在東京準備出境時，發現漏帶健康證明要即時截反，不能跟大隊一起飛到深圳，比張家朗、張小倫遲到達深圳，故未能與隊友齊齊開直播﹗（圖片來源：張小倫IG）
劍擊隊隊員感情好好﹗蔡俊彥（前排左一）因為在東京準備出境時，發現漏帶健康證明要即時截返，不能跟大隊一起飛到深圳，比張家朗、張小倫遲到達深圳，故未能與隊友齊齊開直播﹗（圖片來源：張小倫IG）
師兄爆完到師弟，吳諾弘爆張家朗最鍾意在沖涼時興奮高歌：「有次我喺出面玩劍，聽到好大聲唱歌，入房聽到原來係家朗喺度唱歌，唱得好大聲㗎，好忘我﹗」大師兄和應指唱得好好聽，又叫張家朗即席表演，張家朗即怕醜仔上身話唔會唱﹗

出戰東京奧運的香港花劍男子隊，大家情同兄弟﹗（圖片來源：張小倫IG）
出戰東京奧運的香港花劍男子隊，大家情同兄弟﹗（圖片來源：張小倫IG）

張家朗公開認單身 吳諾弘代答擇偶條件

有網民留言問張家朗的感情狀況，大師兄張小倫代答：「佢依家單身，冇女朋友﹗」張家朗亦親口答：「依家單身﹗」吳諾弘即爆張家朗的擇偶條件：「呢啲我知，我答，要高、要乖、要對佢好、要孝順﹗對佢父母好﹗」大師兄再接力：「仲有一定要唔好煩佢囉﹗同埋要好支持佢﹗」張家朗笑住話：「你講晒全隊人要嘅條件喎﹗」吳諾弘被大師兄問理想的另一半係點，吳諾弘即賣口乖：「我女朋友咪係我嘅理想型囉﹗」

（圖片來源：）
張家朗前女友是前單車運動員馬詠茹，退役後轉做幕前，近日為NowTV主持奧運﹗有指二人拍拖近三年，去年尾分手﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
張家朗應大家要求展示奧運金牌﹗（圖片來源：張家朗IG）
張家朗應大家要求展示奧運金牌﹗（圖片來源：張家朗IG）

張家朗發言不及師兄弟們多，張小倫指要多多訓練張家朗講嘢，張家朗怕怕醜咁話：「其實已經好咗好多﹗」期間有網民問張家朗係咪好疲倦，張家朗笑住話：「我好精神呀，我個樣係咁，啲人成日以為我好眼瞓，其實唔係﹗」有人問張家朗對眼有幾大，張家朗答：「我對眼好細﹗」又應大家要求擘大對眼靠近鏡頭，相當搞笑﹗

其後香港隊友崔浩然加入直播，張家朗被問到對眼有幾大，又應大家要求擘大對眼然後靠近鏡頭，相當搞笑﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
其後香港隊友崔浩然加入直播，張家朗被問到對眼有幾大，又應大家要求擘大對眼然後靠近鏡頭，相當搞笑﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

有網民問到張家朗曾提及以前玩劍時脾氣好大，吳諾弘即爭住示範張家朗發脾氣時會怒掟頭罩的一幕，張家朗笑指現在收斂了﹗師兄們之間的談話足見大家感情好好，無所不談﹗

吳諾弘指近來好多人重提張家朗的防蚊廣告，指他劍擊技術好到可以刺中蚊﹗（圖片來源：衛生署廣告）
吳諾弘指近來好多人重提張家朗的防蚊廣告，指他劍擊技術好到可以刺中蚊﹗（圖片來源：衛生署廣告）

讀者留言

熱門文章

 