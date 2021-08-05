東京奧運｜張家朗處男直播大方提陳約臨 直認單身被隊友爆7大擇偶條件
文：東方新地｜圖：張家朗IG、吳諾弘IG、張小倫IG
東京奧運花劍隊處男開直播
東京奧運男子花劍隊日前離開東京，張家朗、大師兄張小倫及蔡俊彥直接到深圳準備全運會，而吳諾弘則回港養腳傷，四人分別在香港及深圳進行隔離，吳諾弘發起跟師兄們一起開live，今次更是他們首次開live，當中有不少蝦碌事，最爆張家朗被隊友們不停爆料，一小時直播笑料百出﹗
東京奧運｜張家朗大方提陳約臨：我唔覺得咩大事﹗
張家朗、吳諾弘、張小倫及沒有出戰奧運的崔浩然開Live，高峰時達1.8萬人收看直播，直播有人提到陳約臨事件，張家朗最初話：「唔好講喇﹗」大師兄張小倫就話：「其實Kelly（陳約臨）好好人，嚟到嗰幾日都搵我哋做訪問，佢係興奮啫，佢其實好好人，我之後都有message同佢講其實好小事﹗」張家朗不停點頭和應：「我都覺得唔係咩大事﹗」
大師兄爆張家朗花名
張家朗在直播中不停被師兄弟們爆料，大師兄張小倫率先爆平時稱呼張家朗做「Jer Jer 」，大家問有是否有特別意思，怕醜仔張家朗突然變高音話：「咩呀﹗因為我姓張之嘛，冇其他意思﹗」大師兄其後又指吳諾弘花名叫Kobe，指吳諾弘在團體賽時傷腳，在場邊的師兄們大叫Kobe，想提醒吳諾弘好似NBA高比拜仁一樣不要放棄，張小倫爆開有癮又指張家朗都有一個NBA的球星花名，就是「字母哥」（NBA希臘球星 Giannis Antetokounmpo），不過張家朗話自己想做洛文多啲，大師兄就話返港後要相約打籃球﹗
張家朗公開認單身 吳諾弘代答擇偶條件
有網民留言問張家朗的感情狀況，大師兄張小倫代答：「佢依家單身，冇女朋友﹗」張家朗亦親口答：「依家單身﹗」吳諾弘即爆張家朗的擇偶條件：「呢啲我知，我答，要高、要乖、要對佢好、要孝順﹗對佢父母好﹗」大師兄再接力：「仲有一定要唔好煩佢囉﹗同埋要好支持佢﹗」張家朗笑住話：「你講晒全隊人要嘅條件喎﹗」吳諾弘被大師兄問理想的另一半係點，吳諾弘即賣口乖：「我女朋友咪係我嘅理想型囉﹗」
張家朗發言不及師兄弟們多，張小倫指要多多訓練張家朗講嘢，張家朗怕怕醜咁話：「其實已經好咗好多﹗」期間有網民問張家朗係咪好疲倦，張家朗笑住話：「我好精神呀，我個樣係咁，啲人成日以為我好眼瞓，其實唔係﹗」有人問張家朗對眼有幾大，張家朗答：「我對眼好細﹗」又應大家要求擘大對眼靠近鏡頭，相當搞笑﹗
有網民問到張家朗曾提及以前玩劍時脾氣好大，吳諾弘即爭住示範張家朗發脾氣時會怒掟頭罩的一幕，張家朗笑指現在收斂了﹗師兄們之間的談話足見大家感情好好，無所不談﹗