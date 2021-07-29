東京奧運｜張家朗奪金 諸葛紫岐晒全套裝備 培養7歲仔學劍擊
文：東方新地｜圖：張家朗IG、諸葛紫岐IG及新傳媒圖片庫
諸葛紫岐罕有露囝囝全樣
現年37歲的諸葛紫岐（Marie）是一名中日混血兒，曾居住在溫哥華，其後在香港當模特兒，參演過幾部香港電視廣告，並拍攝過電影《每當變幻時》、《保持愛你》及《最強囍事》。2012年諸葛紫岐與香港卡拉OK店Neway的「二少」薛嘉麟結婚，並先後誕下現年7歲的大仔Arthur（薛華韜）和2歲的細仔Anderson（薛華舜）。
平日諸葛紫岐不時在社交網上大晒他們一家四口的天倫樂，但都會用圖案遮住大仔Arthur的半張臉，不讓他的樣子曝光，但日前在「香港劍神」張家朗摘下奧運個人男子花劍金牌後，諸葛紫岐隨即晒出大仔Arthur著住劍擊服的照片贈興，相中英姿煥發的Arthur更罕有地露出全樣。
在諸葛紫岐所貼出的兩張相片中，可見Arthur身上的劍擊裝備相當齊全，包括有面罩、手套、重劍和護甲等，背後更印有「SUEK A.」及「HKG」字樣，在配文中諸葛紫岐又引用了詩句：「勝利是不會向我走來的，我必須自己走向勝利。」似乎想為港隊培養新一代劍擊手。
張家朗自10歲時已開始學劍擊，他今次為港爭光奪得金牌，亦掀起一股家長急急為小朋友報讀劍擊課程的風潮，據知小朋友由4歲起已可報讀幼兒劍擊興趣班，7歲或以上則可以報讀專業的花劍、重劍及佩劍班。
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直擊諸葛紫岐冧掂有米老公 Neway二少薛嘉麟甘願做阿四
結婚九年、生完兩個，諸葛紫岐如何能夠保持雍容華貴從容不迫嘅闊太風範？除咗需要一身富貴名牌行頭，仲唔少得一個負責埋單兼且任勞任怨嘅老公Neway二少薛嘉麟。本刊曾經直擊諸葛紫岐同薛嘉麟兩公婆帶埋大仔Arthur一齊行母嬰用品店幫細佬添置用品，一家三口人睇咗好耐亦都買咗唔少，諸葛紫岐竟然仲可以兩手揈揈聽住電話、孭住名牌手袋仔保持台型嘅？
薛嘉麟擔得又抬得
之唔係喺佢身後，有一個一手抱住大仔、一手仲可以拎住大大袋戰利品嘅老公囉！出錢出力仲任勞任怨，細心體貼到咁去邊度搵？呢啲咪正宗嫁得好！