東京奧運｜張家朗奪金 諸葛紫岐晒全套裝備 培養7歲仔學劍擊

「香港劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽上，成功為港隊摘下回歸後首面金牌，成香港之光，靚媽諸葛紫岐（Marie）隨即亦趁熱鬧在社交網上貼出囝囝學劍擊的照片，相中係諸葛紫岐的大仔Arthur（薛華韜），雖然他只得7歲，但身上著的全套劍擊裝備看起來相當專業，背後仲印埋「SUEK A.」及「HKG」字樣，似乎已經準備好隨時出賽！

文：東方新地｜圖：張家朗IG、諸葛紫岐IG及新傳媒圖片庫