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東京奧運｜張家朗奪金 諸葛紫岐晒全套裝備 培養7歲仔學劍擊

東方新地 - 娛聞

「香港劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽上，成功為港隊摘下回歸後首面金牌，成香港之光，靚媽諸葛紫岐（Marie）隨即亦趁熱鬧在社交網上貼出囝囝學劍擊的照片，相中係諸葛紫岐的大仔Arthur（薛華韜），雖然他只得7歲，但身上著的全套劍擊裝備看起來相當專業，背後仲印埋「SUEK A.」及「HKG」字樣，似乎已經準備好隨時出賽！

文：東方新地｜圖：張家朗IG、諸葛紫岐IG及新傳媒圖片庫

（圖片來源：張家朗Instagram）
張家朗日前在東京奧運為香港奪得首面金牌後，以自身經歷鼓勵年青人：「大家要堅持，唔好放棄！」（圖片來源：張家朗IG）

諸葛紫岐罕有露囝囝全樣

現年37歲的諸葛紫岐（Marie）是一名中日混血兒，曾居住在溫哥華，其後在香港當模特兒，參演過幾部香港電視廣告，並拍攝過電影《每當變幻時》、《保持愛你》及《最強囍事》。2012年諸葛紫岐與香港卡拉OK店Neway的「二少」薛嘉麟結婚，並先後誕下現年7歲的大仔Arthur（薛華韜）和2歲的細仔Anderson（薛華舜）。

以往諸葛紫岐和老公囝囝一家四口出遊大享天倫樂時，都會特別用圖案遮住大仔Arthur的半張臉。（圖片來源：諸葛紫岐IG）
以往諸葛紫岐和老公囝囝一家四口出遊大享天倫樂時，都會特別用圖案遮住大仔Arthur的半張臉。（圖片來源：諸葛紫岐IG）

平日諸葛紫岐不時在社交網上大晒他們一家四口的天倫樂，但都會用圖案遮住大仔Arthur的半張臉，不讓他的樣子曝光，但日前在「香港劍神」張家朗摘下奧運個人男子花劍金牌後，諸葛紫岐隨即晒出大仔Arthur著住劍擊服的照片贈興，相中英姿煥發的Arthur更罕有地露出全樣。

以左手握著劍的Arthur，臉上露出了開心的笑容，可見十分喜歡學習劍擊。（圖片來源：諸葛紫岐IG）
以左手握著劍的Arthur，臉上露出了開心的笑容，可見十分喜歡學習劍擊。（圖片來源：諸葛紫岐IG）

在諸葛紫岐所貼出的兩張相片中，可見Arthur身上的劍擊裝備相當齊全，包括有面罩、手套、重劍和護甲等，背後更印有「SUEK A.」及「HKG」字樣，在配文中諸葛紫岐又引用了詩句：「勝利是不會向我走來的，我必須自己走向勝利。」似乎想為港隊培養新一代劍擊手。

「SUEK A.」中的「SUEK」是「薛」的英文拼音。（圖片來源：諸葛紫岐IG）
「SUEK A.」中的「SUEK」是「薛」的英文拼音。（圖片來源：諸葛紫岐IG）

張家朗自10歲時已開始學劍擊，他今次為港爭光奪得金牌，亦掀起一股家長急急為小朋友報讀劍擊課程的風潮，據知小朋友由4歲起已可報讀幼兒劍擊興趣班，7歲或以上則可以報讀專業的花劍、重劍及佩劍班。

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直擊諸葛紫岐冧掂有米老公 Neway二少薛嘉麟甘願做阿四

結婚九年、生完兩個，諸葛紫岐如何能夠保持雍容華貴從容不迫嘅闊太風範？除咗需要一身富貴名牌行頭，仲唔少得一個負責埋單兼且任勞任怨嘅老公Neway二少薛嘉麟。本刊曾經直擊諸葛紫岐同薛嘉麟兩公婆帶埋大仔Arthur一齊行母嬰用品店幫細佬添置用品，一家三口人睇咗好耐亦都買咗唔少，諸葛紫岐竟然仲可以兩手揈揈聽住電話、孭住名牌手袋仔保持台型嘅？

生完兩個身形依然fit到漏嘅諸葛紫岐，曾被本刊直擊孖住老公同大仔去到銅鑼灣添置嬰兒用品。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
生完兩個身形依然fit到漏嘅諸葛紫岐，曾被本刊直擊孖住老公同大仔去到銅鑼灣添置嬰兒用品。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
闊太都會幫襯平民牌子。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
闊太都會幫襯平民牌子。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
買完大大袋保持輕輕鬆鬆兩手揈揈，全靠拎住戰利品又抱住仔嘅幕後功臣薛嘉麟。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
買完大大袋保持輕輕鬆鬆兩手揈揈，全靠拎住戰利品又抱住仔嘅幕後功臣薛嘉麟。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

薛嘉麟擔得又抬得

之唔係喺佢身後，有一個一手抱住大仔、一手仲可以拎住大大袋戰利品嘅老公囉！出錢出力仲任勞任怨，細心體貼到咁去邊度搵？呢啲咪正宗嫁得好！

買完嘢經天橋去商場另一邊，今次 Arthur好乖自己行，唔使爸爸抱。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
買完嘢經天橋去商場另一邊，今次 Arthur好乖自己行，唔使爸爸抱。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
行經餅店，囝囝想食蛋糕，兩公婆好有耐性，交畀 Arthur 自己揀。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
行經餅店，囝囝想食蛋糕，兩公婆好有耐性，交畀 Arthur 自己揀。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
買完蛋糕， Arthur 好滿足地拖住媽媽。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
買完蛋糕， Arthur 好滿足地拖住媽媽。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
出到商場，司機一早等候，Arthur 興奮跑上車，諸葛紫岐緊張跟貼囝囝，又再將全程出錢出力嘅 Neway 二少拋在腦後。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
出到商場，司機一早等候，Arthur 興奮跑上車，諸葛紫岐緊張跟貼囝囝，又再將全程出錢出力嘅 Neway 二少暫時拋諸腦後。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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