東京奧運｜「花癡式」訪問張家朗犯眾憎 陳約臨原始樣曝光 豆豉眼細過表哥？原來上過呢間電視台
文：東方新地｜圖：陳約臨[email protected]、青協小主持訓練計劃YouTube影片截圖@younghost09、無綫奧運直播截圖
陳約臨 豆豉眼細過表哥？
陳約臨日前在東京奧運訪問「香港劍神」張家朗時的「花癡式」行為被全城鬧爆，即使她在其社交網上載親筆道歉信，網友們都未肯收貨，更有網友翻找出陳約臨多年前的舊相，直指其當時樣貌與現在差別極大，尤其對眼非常細小。
原來這些舊相出自青協在2009至2010年間舉辦的「小主持訓練計劃」影片截圖，當時的陳約臨年僅14歲，已透過這個計劃拍過不少短片作品，甚至上過亞視！
陳約臨於2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項入行，翌年簽約無綫旗下。原來她早在14歲時已透過青年協會的「小主持訓練計劃」，做過亞視節目《青年領袖教室》的主持。
此外陳約臨還拍過在旺角戶外電視屏幕播放的「做個智NET的」宣傳片，以及在各中小學校播放的「做個智NET的」教材套及《迷途知返》教材套等等。
有不少網友直指陳約臨當時的樣貌與現在眼大大、面尖尖的樣子差別極大，尤其當年她的一對豆豉眼非常細小，質疑她有變靚之嫌。近年陳約臨憑主持J2旅遊節目《3日2夜》彈起後，一直獲讚有一對漂亮的丹鳯眼，不過她早前曾在社交網貼過素顏相，亦曾被網友指其細眼Look甚似「表哥」姚子羚。
重溫無綫陳約臨訪問張家朗奪金 示愛送飛吻被轟好失禮 最初唔認錯到跪低寫悔過書
東京奧運男子花劍個人賽，香港代表張家朗奪得金牌，為港爭光，香港市民熱切期待睇張家朗奪金後訪問，直播訪問卻出現一把女聲不停講自己「我好鍾意你呀，點算？」又表示代表香港市民向張家朗送飛吻，令氣氛尷尬﹗訪問完結鏡頭轉回記者真身，呢把女聲原來是無綫派去採訪東京奧運的藝員陳約臨﹗被網民洗版鬧爆陳約臨唔專業，好失禮，陳約臨最初堅持自己冇問題，後不敵負評終跪低寫長文悔過書！
東京奧運｜陳約臨訪問張家朗：我好鍾意你
陳約臨訪問張家朗近乎失控興奮問：「你係香港人嘅驕傲，有咩想同香港人講，所有人都睇住Live，我我…我我真係好鍾意你，點算呀？」，陳約臨講個人感受多過發問：「 嘩！你呢一刻攞獎牌呀！好激動！我已經流淚，我直頭喺觀眾席流淚，要喊﹗」令張家朗一臉愕然﹗
陳約臨不停插嘴打斷張家朗訪問
對陳約臨的機關槍式發表個人感受，張家朗仍保持禮貌表示多謝：「我唔敢相信，一直打得唔係太好…諗住打好第一場先，全場都係冠軍，我唔係啲咩，所以放開去打…」呢個時候陳約臨插嘴：「你點樣做到㗎？由今朝八點打到依家，中間做過啲乜，食過啲乜，陣間你想做啲乜？」其他記者問問題期間，陳約臨再硬插嘴：「可唔可以喺直播度同屋企人講多謝？」張家朗被突如其來一問，邊抺汗邊婉拒：「吓﹗好尷尬喎﹗」
陳約臨話代表香港市民送飛吻 嚇呆張家朗
記者正在問賽事問題，陳約臨再出擊搶問：「我要改口叫你金家朗呀﹗」張家朗滴晒汗話：「唔好呀﹗」 陳約臨拉高八度話：「唔得呀，唔得呀，你真係香港人嘅驕傲，真係proud of you﹗頭先做直播香港市民叫我送個飛吻畀你，但因為有social distancing呀﹗所以哈哈哈﹗支持你﹗」張家朗不知所措不停抹汗﹗
網民鬧爆陳約臨唔專業
陳約臨被網民洗版鬧爆，指她霸道搶問方式令整個訪問變得不專業，留言「我以為睇緊東張西望」、「冇人想聽你講感受，想聽張家朗講嘢﹗」、「成個東京奧運被佢搞彎晒」、「開電視李麗珊直播訪問張家朗，呢啲先叫專業」、「把聲好煩好討厭」。
陳約臨死撐自己冇問題
陳約臨被洗版鬧爆問題廢又不專業，她接受傳媒訪問時硬撐自己冇問題，更指唔覺得問題唔夠專業，陳約臨指自己由早上一直在現場睇賽事，張家朗由早打到晚，觀眾會想知佢做過乜，食咩去維持體力，強調自己只係問題比較細膩﹗被網民指欠缺體育主持常識，她指自己在17年主持體育節目主持，當時已好留意張家朗，並指自己採訪完仍然覺得自己的問題好重要﹗不過其後陳約臨把採訪東京奧運劍撃的post刪走﹗
無綫護陳約臨冇做錯
陳約臨刪post仍有海量負評，無綫卻出面力撐，負責奧運節目的無綫製作經理衛世輝回應傳媒時護陳約臨，指她沒有不專業，只是心情興奮，並指她為此事感到唔開心，但公司仍會派她採訪奧運活動﹗公司力撐都不敵網民力量﹗事件發生廿四小時，晚上約九時，陳約臨親撰長文悔過書，終於跪低認錯認不專業，求大家給予機會﹗
陳約臨足本悔過書：對自己欠專業，深感懊悔
陳約臨道歉聲明如下：
「對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致作出不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。
我在此謹向所有受影響人士及單位，觀眾朋友，張家朗先生及公司TVB致以最深切的道歉。
希望大家再給予我機會，原諒我今次的失誤。
感謝各方給我寶貴的意見，提點與教導，我會銘記於心，努力好好學習，不再令大家失望，做一位專業主持，回饋觀眾和公司。
請繼續支持香港隊及我們香港優秀的運動員，繼續為港爭光﹗」
陳約臨跪低認錯 網民唔收貨
陳約臨就「對7月26日訪問東京奧運香港選手張家朗時失儀舉動的道歉聲明」，張家朗亦有畀like，可惜網民唔收貨，仍然有海量的負評指不會原諒她，繼續鬧爆陳約臨破壞了張家朗奪金的重要時刻，直言不能原諒她，並敦請無綫快換人，群情洶湧，陳約臨其後刪走所有留言並把留言功能關閉冇眼睇﹗
網民：想紅都唔係咁做﹗
網民：等咗25年被你破壞晒，唔會原諒你
網民：有失你大專院校講師身份
選美出身陳約臨新聞系畢業任客席講師
25歲的陳約臨上海出世，在珠海學院新聞與傳播學系畢業，2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。2017為無綫電視基本藝人合約藝員，曾主持《丁酉年沙田龍舟競渡》、《體育世界》，2018年曾主持《3日2夜》旅遊節目，不時性感出鏡。陳約臨現正在珠海學院修讀「環球傳播」碩士課程，同時為學院兼職講師，教授主持技巧﹗陳約臨一夜成名，被網民起底後指她「教壞細路」。