東京奧運｜「花癡式」訪問張家朗犯眾憎 陳約臨原始樣曝光 豆豉眼細過表哥？原來上過呢間電視台

無綫小花陳約臨（Kelly）因在東京奧運訪問「香港劍神」張家朗時，數度打斷對方發言，又不停在旁發姣示愛，「花癡式」訪問惹來眾多港人不滿，雖然她日前已在其社交網上載親筆道歉信，向張家朗及一眾網友道歉，但網友們都未肯收貨，更有網友翻找出陳約臨多年前的舊相，直指其當時樣貌與現在差別極大，尤其對眼非常細小，質疑她有變靚之嫌！

文：東方新地｜圖：陳約臨[email protected]、青協小主持訓練計劃YouTube影片截圖@younghost09、無綫奧運直播截圖