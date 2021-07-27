東京奧運｜訪問張家朗奪金 無綫陳約臨示愛送飛吻被轟好失禮 堅稱自己冇問題

東京奧運男子花劍個人賽，香港代表張家朗奪得金牌，為港爭光，香港市民熱切期待睇張家朗奪金後訪問，直播訪問卻出現一把女聲不停講自己「我好鍾意你呀，點算？」又表示代表香港市民向張家朗送飛吻，令氣氛尷尬﹗訪問完結鏡頭轉回記者真身，呢把女聲原來是無綫派去採訪東京奧運的藝員陳約臨﹗被網民洗版鬧爆陳約臨唔專業，好失禮，陳約臨卻有一番解釋﹗

文：東方新地｜圖：無綫奧運直播截圖、陳約臨IG