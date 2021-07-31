東京奧運｜方力申向泳隊教練了解何詩蓓傷勢兼代小師妹報平安 「飛魚王子」昔日奧運片段再被翻出網友讚勁
編輯：東方新地｜圖片來源：方力申IG、張家朗IG、ViuTV截圖、Youtube截圖｜原文：新Monday
方力申多次訪問何詩蓓獲網友大讚有大師兄風範
方力申今次被無綫委派外出到東京，直擊奧運多項賽事，並訪問一眾運動員，而在過去一星期內，方力申多次訪問小師妹，仲做足功課，提出多個技術性及有建設性的問題，從而獲得一眾網友大讚。
何詩蓓背部受傷決退50米自由泳準決賽
香港代表隊在今屆東京奧運表現出色，不但有多個項目均打入八強，而張家朗和何詩蓓均分別在「男子花劍」、「女子100米自由泳」、「女子200米自由泳」中獲得一金、兩銀的驕人成績。
原本何詩蓓在30/7晚出戰50米自由泳預賽時，以總成績第15名成功晉級，但最後因背部受傷而決定退出準決賽，雖然如此，一眾港人亦表示支持，並籲：「多謝你為香港帶來兩面奧運銀牌，身體要緊，好好休息。」
方力申代問何詩蓓：你依家有過萬個留言，會唔會睇晒？
隨後，方力申在媒體區內訪問何詩蓓，期間他竟不如以往提出技術性或有建設性問題，反而是代大家問何詩蓓：「依家你多咗好多Fans，你自己亦有講到你未有時間睇社交網站，我話你知你依家有成1萬3千幾個留言，你會唔會睇晒？幾時會睇？又或者有咩說話想同大家講呢？」何詩蓓聽後即笑說：「我希望可以睇得晒全部人嘅訊息啦！」訪問完畢後，方力申再同何詩蓓合照，並留言：「何詩蓓話會睇晒大家啲Messages…我哋可以繼續留言呀！」
方力申向港泳隊教練了解何詩蓓傷勢 兼代小師妹報平安
有不少網友得知何詩蓓因傷退出後，都紛紛擔心她的傷勢是否十分嚴重，而方力申亦十分盡力地去幫大家了解情況，今早更在其社交網的限時動態上發出帖文，代小師妹向廣大網友報平安：「擔心何詩蓓傷勢嘅朋友請放心，與陳劍虹總教練了解過，港隊是為了保護她以免傷勢惡化，影響今年12月舉行的世界游泳錦標賽，目標是世界冠軍﹗祝Siobhan早日康復。」
方力申昔日參賽奧運舊片被翻出
近日方力申在東京奧運做記者的表現出色，獲得不少網友大讚，就連帶他在2000年代表香港參加悉尼奧運上的片段也被翻出，雖然當年並沒有奪得任何獎牌，但他在200米背泳及400米個人混合泳中卻打破香港記錄，都已經相當厲害。
網友：不愧為當年的飛魚王子!!!
其實，方力申當年有「香港飛魚王子」之稱號，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄，而當昔日的奧運參賽片段被翻出後，有不少網友都大讚他的表現：「果然，游過奧運就知道獎牌幾難拎。20年後由何詩蓓完成方力申嘅願望。」、「隔45分鐘游2個項目，諗下都覺得累，真係已經好厲害!!!!!不愧為當年的飛魚王子!!!」、「依家佢仲有三個香港紀錄未比人打破，同依家科技發達嘅訓練相比，當年嘅佢真係好勁」、「20 年後佢為籌款而環游香港八小時，籌到7,000,000！Respect」、「佢喊係真係feel到果種艱辛」
https://youtu.be/SFyqnI2EUTU