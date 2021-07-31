東京奧運｜方力申向泳隊教練了解何詩蓓傷勢兼代小師妹報平安 「飛魚王子」昔日奧運片段再被翻出網友讚勁

方力申被無綫派到東京奧運內直擊報導，當中有數場訪問小師妹何詩蓓均提出具建設性問題，獲得一眾網友好評，甚至連帶方力申早在2000年代表香港參加悉尼奧運的片段，也被翻出，今期除港隊一眾運動員外，方力申都算「威番次」。

編輯：東方新地｜圖片來源：方力申IG、張家朗IG、ViuTV截圖、Youtube截圖｜原文：新Monday