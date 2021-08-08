東京奧運｜無綫為特首製造驚喜失敗 戲言為李慧詩放寬港姐參賽年齡 網民：曲解晒！佢都冇話要參選！

有「牛下女車神」之稱的李慧詩，8月8日在女子單車爭先賽中奪得銅牌，為港帶來東京奧運第6面獎牌，全港市民都熱烈歡呼；特首林鄭當日傍晚時份到無綫接受訪問，期間無綫話有個驚喜畀特首，安排李慧詩即場通話，好讓特首可以送上祝賀，點知聯絡不上李慧詩。其後無綫又在其FB專頁內話會為34歲的李慧詩放寬參選港姐的年齡資格，抽水無極限！

撰文：東方新地｜圖片來源：麥明詩IG、開電視截圖、TVB截圖、連登討論區｜部份內容：新Monday