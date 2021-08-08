東京奧運｜無綫為特首製造驚喜失敗 戲言為李慧詩放寬港姐參賽年齡 網民：曲解晒！佢都冇話要參選！
撰文：東方新地｜圖片來源：麥明詩IG、開電視截圖、TVB截圖、連登討論區｜部份內容：新Monday
東京奧運｜李慧詩銅牌戰以 0.233 秒之差贏對手
李慧詩在銅牌戰面對德國的 Emma Hinze。到第二局，第一圈雙方比較膠著，到第二圈末段 Emma Hinze 搶先加速，李慧詩在最後一個彎位超越 Emma Hinze，以 0.233 秒之差衝線。
東京奧運｜李慧詩稱沒在意自己年齡
34歲的李慧詩賽後接受訪問時，有記者提到她現時已經34歲，作為運動員是比較大，李慧詩指沒有太在意自己的年齡，但發現傳媒經常提及。她又指「我又唔係選港姐，港姐到35歲還可以選，我下年無得選港姐」。她又稱，會將壓力轉化成動力，比賽時會盡力去做。
東京奧運｜無綫聲言為李慧詩改港姐參選資格
李慧詩只是用港姐作為比喻，聽得出根本一點參選興趣都冇，不過無綫就反應勁快，在「無綫娛樂新聞台」的FB專頁內，以小編角度抽水，戲言會為李慧詩放寬參加香港小姐的資格，由上限28歲改為34+N歲。
東京奧運｜麥明詩Post合照大讚：李慧詩真係超級勁！
上屆巴西里約熱內盧奧運會，麥明詩當時就被無綫派到當地任奧運記者，從而令她與有「牛下女車神」之稱的香港單車代表李慧詩，有過一面之緣；日前在李慧詩比賽前，麥明詩就在其社交網上發文為對方打氣：「之前都有試過練場地單車…其實超級超級攰（因為一定要保持速度先確保唔會跌落嚟)，同埋幾驚，連續踩了5個圈已經覺得想死！呢排睇電視，有時見到啲運動員踩幾踩就輕鬆一個圈… 其實自己試過係勁辛苦，anyway 重點係… 李慧詩真係超級勁！明天加油！！！」
東京奧運｜特首林鄭月娥將考慮買亞運轉播
今屆東京奧運港隊一共獲得一金、兩銀、三銅的佳績，特首林鄭月娥昨午便到體院，及後再到TVB接受訪問，被主持問到對於今屆奧運有如此驕人的成績，有甚麼感想時，特首即表示：「唔單只感動，仲非常激動。」後來，特首林鄭月娥更提到政府在過去幾年都有為運動界出力，如數年曾設立與運動相關的基金，並籌得130億，今年也有向體院撥款7億，希望運動普及化，她還用今屆港隊精英來勉勵香港人：「透過佢哋堅毅不屈精神，能夠感染香港青年人，要信自己唔好放棄！」
接著，主持就問到接下來的亞運及冬季奧運會，政府會否有意購買令市民可以受惠看到時，特首表示：「如果得到巿民支持，咩嘢都考慮，因為我哋政府係以人為本。其實喺兩年半前，我哋就已經決定要破格，因為今屆奧運我哋係『天時地利』，因為時區一樣。」
東京奧運｜李慧詩請特首「食檸檬」成熱話
此外，TVB在節目中準備了特別環節，就是讓李慧詩與特首林鄭月娥來個直線通話，誰料聯絡不上，主持鍾志光就講述，李慧詩有「其他事務繁忙」，所以暫時聯絡不上。之不過有網友就發現，原來TVB致電給李慧詩時，李慧詩正與開電視進行直線視像通話，期間李慧詩的電話突然響起，而李慧詩亦有對開電視的主持說：「等等！」接著就擰轉頭到背後的電話，並疑似做出「掛線」的動作，然後再與開電視繼續訪問；據知，李慧詩在較早前就已與TVB進行過一次的連線訪問。
雖然李慧詩與特首未能在節目內連線對話，但原來李慧詩在完結開電視訪問後，曾以視像通話收到特首給予的祝福，而該個片段亦有在新聞時段內播出。
東京奧運｜網友：一人一句給李慧詩的說話
當李慧詩奪牌後，有網友即在連登討論區內以「一人一句 想同李慧詩講既說話」為題的帖文，有不少網友都紛紛留言：「好想攬實你」、「港女？我只服李慧詩」、「香港需要你，下屆都係3年後啫，不如玩多屆啦」、「多謝車神嘅勸勉」、「好勁！創造香港歷史」
https://youtu.be/eHAcnu9SgFk