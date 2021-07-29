東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反

東京奧運，張家朗為香港奪得史上以來第二塊金牌，全城振奮﹗不過有網民集體回憶指廿五年前李麗珊在滑浪風帆賽上為香港奪得首面金牌，同年的殘奧運動會上，蘇樺偉代表香港在男子四乘一百接力奪金﹗網民指張家朗其實非香港第二金﹗蘇樺偉曾6次為港奪金，可惜待遇大不同，奬金、支援等等都跟香港健全運動員差幾十倍﹗

文：東方新地｜圖：蘇樺偉YouTube影片截圖