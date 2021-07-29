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東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反

東方新地 - 娛聞

東京奧運，張家朗為香港奪得史上以來第二塊金牌，全城振奮﹗不過有網民集體回憶指廿五年前李麗珊在滑浪風帆賽上為香港奪得首面金牌，同年的殘奧運動會上，蘇樺偉代表香港在男子四乘一百接力奪金﹗網民指張家朗其實非香港第二金﹗蘇樺偉曾6次為港奪金，可惜待遇大不同，奬金、支援等等都跟香港健全運動員差幾十倍﹗

文：東方新地｜圖：蘇樺偉YouTube影片截圖

東京奧運「劍神」張家朗歴史奪金，是相隔廿五年繼李麗珊96年在亞特蘭大奧運之後第二面金牌﹗不過有網民指為港奪得第二面金牌原來另有其人。

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東京奧運上張家朗為港奪金，可獲香港體育學院「恒基精英運動員嘉許計劃」的 500 萬獎金，並獲得林大輝中學基金會的 250 萬元獎金。此外港鐵終身免費乘車，以及獲贊助免費添置全屋傢俬的獎品等。（圖片來源：《有一種堅持：香港運動員訪問系列》影片截圖）

96年與「風之后」李麗珊同年的在殘奧會上，香港代表蘇樺偉在男子4X100米的賽事上奪金， 本身他的故事充滿鼓勵性，可惜殘障運動員待遇大不同，網民集體回憶同時為蘇樺偉大平反﹗

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蘇樺偉多次為港爭金，被指待遇大不同﹗（圖片來源：無綫新聞截圖）

東京奧運｜蘇樺偉曾為港6次奪金

蘇樺偉天生有弱聽及痙攣殘障下，起步鳴槍都聽唔到，比一般運動員生涯艱難。15歲開始蘇樺偉開始參加國際賽事，為香港奪得到26面國際賽金牌，當中6次是奧運賽事。首次參加殘奧時還未正式接受正統運動員訓練，便為港奪金。從過去訪問中，蘇樺偉參加比賽心態跟運動員不同，首次奪金完成賽事後他表示：「我嗰時淨係想返奧運村飲可樂，點知完成賽事，仲要繞場一周，唔係嘛，仲嚟多個四百米﹗已經好攰﹗」

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蘇樺偉回憶首次在奧運奪金時的情境，他笑言當時唔明白，只想快點返奧運村飲可樂﹗（圖片來源：《有一種堅持：香港運動員訪問系列》影片截圖）

蘇樺偉最初的心態令隊友不滿，後來才真正愛上跑步，明白要經過刻訓練才會有成績，在教練、隊友、媽媽鼓勵及支持下，雖然訓練艱苦，但愈跑愈堅持，學到不要放棄精神﹗就算在嚴重傷患時「連坐低食飯都痛」，蘇媽媽也跟他商討考慮退役，但蘇樺偉堅持下去﹗

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蘇樺偉話最大願望係要孝順媽媽，因為媽媽為他付出很多，他會盡力去孝順她﹗（圖片來源：《有一種堅持：香港運動員訪問系列》影片截圖）

蘇樺偉與李麗珊同在1996年奪金，但無論話題、待遇、迴響都有很大落差﹗而直至2012年倫敦奧運，運動員奪金有三百萬獎金，而殘奧運動員奪得金牌只有三十萬，相差十倍﹗當屆奪金的蘇樺偉曾在訪問中被問到待遇不公平時話：「其實政府已經有支特我哋，即使金錢上只有十分一，但我哋為咗運動同興趣，我哋盡咗最大努力，做到成績已經好開心﹗」

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雖然待遇大不同，不過蘇樺偉指只要在比賽上努力做到好成績已經好開心﹗（圖片來源：《有一種堅持：香港運動員訪問系列》影片截圖）
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（圖片來源：《有一種堅持：香港運動員訪問系列》影片截圖）

蘇樺偉曾因家中經濟因素，考慮退役做速遞員，雖然薪金低微，但仍比當運動員的政府津貼多，有指當時他獲得每月僅三千蚊政府津貼﹗2016年蘇樺偉因腰傷退役，退役後在殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作。

張家朗貼出奪金相並留言「Dream come true」，火速有近14萬個like﹗（圖片來源：張家朗Instagram）
張家朗奪金帶來榮譽及至少750萬港元的獎金。張家朗出奪金相並留言「Dream come true」，火速有近14萬個like﹗（圖片來源：張家朗IG）
電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉的馮皓揚、蘇樺偉及主唱電影音題曲的MIRROR阿Jer枊應庭﹗（圖片來源：奧海城活動圖片）
電影《媽媽的神奇小子》是以蘇樺偉真人真事改篇，電影近日上映，蘇樺偉出席宣傳活動，希望大家多關注殘障運動員﹗ 飾演蘇樺偉的梁仲恆（左）、蘇樺偉及主唱電影音題曲的MIRROR阿Jer枊應庭﹗（圖片來源：奧海城活動圖片）

網民為蘇樺偉平反：請關注殘障運動員

東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反

東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反 東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反

東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反

蘇樺偉真人真事拍成電影 蘇媽媽：多謝吳君如飾演我

得知自己的故事改編成電影，蘇樺偉本人也說：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶畀大家正能量。」至於蘇媽媽則表示：「飾演偉仔嘅演員，外形動靜都好神似，好多謝吳君如飾演我 ﹗」幕前幕後都一起為發放正能量努力拍好這部電影 ﹗

蘇樺偉和蘇媽跟在戲中扮演自己的吳君如、梁仲恆在開鏡儀式中再次碰頭， 蘇媽更表示君如比自己年輕得多，有感難為了君如。
蘇樺偉和蘇媽跟在戲中扮演自己的吳君如、梁仲恆在開鏡儀式中再次碰頭， 蘇媽更表示君如比自己年輕得多，有感難為了君如。

《媽媽的神奇小子》導演：好啱香港人睇

導演尹志文表示：「我被蘇樺偉呢個人物嘅成長、經歷吸引我，好勵志。相信呢個勵志故事拍成電影，會好熱血，好有愛，好適合香港人睇。」為了解蘇樺偉母子的實況，身兼監製及主角的君如話：「拍攝前同蘇媽媽見面，問咗佢好多日常習慣、興趣來取經，當然今次並非模仿大賽，只係將收集返嚟嘅資料，編寫成一個完整的劇本。」

日前勵志溫馨電影《媽媽的神奇小子》舉行開鏡儀式，一眾演員及工 作人員祈求拍攝順利。
勵志溫馨電影《媽媽的神奇小子》舉行開鏡儀式，一眾演員及工 作人員祈求拍攝順利。

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