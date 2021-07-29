東京奧運｜殘奧待遇大不同 蘇樺偉6次奪金待遇差幾十倍 網民代平反
文：東方新地｜圖：蘇樺偉YouTube影片截圖
東京奧運「劍神」張家朗歴史奪金，是相隔廿五年繼李麗珊96年在亞特蘭大奧運之後第二面金牌﹗不過有網民指為港奪得第二面金牌原來另有其人。
96年與「風之后」李麗珊同年的在殘奧會上，香港代表蘇樺偉在男子4X100米的賽事上奪金， 本身他的故事充滿鼓勵性，可惜殘障運動員待遇大不同，網民集體回憶同時為蘇樺偉大平反﹗
東京奧運｜蘇樺偉曾為港6次奪金
蘇樺偉天生有弱聽及痙攣殘障下，起步鳴槍都聽唔到，比一般運動員生涯艱難。15歲開始蘇樺偉開始參加國際賽事，為香港奪得到26面國際賽金牌，當中6次是奧運賽事。首次參加殘奧時還未正式接受正統運動員訓練，便為港奪金。從過去訪問中，蘇樺偉參加比賽心態跟運動員不同，首次奪金完成賽事後他表示：「我嗰時淨係想返奧運村飲可樂，點知完成賽事，仲要繞場一周，唔係嘛，仲嚟多個四百米﹗已經好攰﹗」
蘇樺偉最初的心態令隊友不滿，後來才真正愛上跑步，明白要經過刻訓練才會有成績，在教練、隊友、媽媽鼓勵及支持下，雖然訓練艱苦，但愈跑愈堅持，學到不要放棄精神﹗就算在嚴重傷患時「連坐低食飯都痛」，蘇媽媽也跟他商討考慮退役，但蘇樺偉堅持下去﹗
蘇樺偉與李麗珊同在1996年奪金，但無論話題、待遇、迴響都有很大落差﹗而直至2012年倫敦奧運，運動員奪金有三百萬獎金，而殘奧運動員奪得金牌只有三十萬，相差十倍﹗當屆奪金的蘇樺偉曾在訪問中被問到待遇不公平時話：「其實政府已經有支特我哋，即使金錢上只有十分一，但我哋為咗運動同興趣，我哋盡咗最大努力，做到成績已經好開心﹗」
蘇樺偉曾因家中經濟因素，考慮退役做速遞員，雖然薪金低微，但仍比當運動員的政府津貼多，有指當時他獲得每月僅三千蚊政府津貼﹗2016年蘇樺偉因腰傷退役，退役後在殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作。
蘇樺偉真人真事拍成電影 蘇媽媽：多謝吳君如飾演我
得知自己的故事改編成電影，蘇樺偉本人也說：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶畀大家正能量。」至於蘇媽媽則表示：「飾演偉仔嘅演員，外形動靜都好神似，好多謝吳君如飾演我 ﹗」幕前幕後都一起為發放正能量努力拍好這部電影 ﹗
《媽媽的神奇小子》導演：好啱香港人睇
導演尹志文表示：「我被蘇樺偉呢個人物嘅成長、經歷吸引我，好勵志。相信呢個勵志故事拍成電影，會好熱血，好有愛，好適合香港人睇。」為了解蘇樺偉母子的實況，身兼監製及主角的君如話：「拍攝前同蘇媽媽見面，問咗佢好多日常習慣、興趣來取經，當然今次並非模仿大賽，只係將收集返嚟嘅資料，編寫成一個完整的劇本。」