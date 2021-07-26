東京奧運｜中國水球隊長熊敦瀚美照瘋傳 高顏值成熱話 真實面貌令人震驚

東京奧運正式開鑼，各種賽事固之然成為焦點及話題，各國各地派出的高顏值運動員亦成為網上熱話。日前中國女子水球隊隊長熊敦瀚在社交網貼出在訓練場的照片，一張出水濕身美照，火速成為網絡熱搜，未正式出賽已成為網絡紅人﹗不過今日卻被揭出真面目，令一眾網民相當震驚﹗

文：東方新地｜圖：熊敦瀚IG及微博照片中