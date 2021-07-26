東京奧運｜中國水球隊長熊敦瀚美照瘋傳 高顏值成熱話 真實面貌令人震驚
東京奧運正式開鑼，各種賽事固之然成為焦點及話題，各國各地派出的高顏值運動員亦成為網上熱話。日前中國女子水球隊隊長熊敦瀚在社交網貼出在訓練場的照片，一張出水濕身美照，火速成為網絡熱搜，未正式出賽已成為網絡紅人﹗不過今日卻被揭出真面目，令一眾網民相當震驚﹗
文：東方新地｜圖：熊敦瀚IG及微博照片中
文：東方新地｜圖：熊敦瀚IG及微博照片中
23歲的熊敦瀚來自湖南岳陽，身高178cm，在中國女子水球隊近十年，是首批水球運動員，是隊中大姐大，今次以隊長身份出戰奧運。日前熊敦瀚在IG及微博分別貼出，身穿紅色國家隊服，在東京訓練場接受訓練後的相，熊敦瀚一頭濕長髮放在一邊，紅卜卜的臉頰上還留有水珠，顏值之高令她火速成為網上紅人﹗ 熊敦瀚的美照成為網上熱搜，網民留言大讚其高顏值五官及玲瓏浮凸的身材，鼻樑上的痣更成為她的標誌﹗網民大讚她「很有氣質﹗」、「水球隊出美女」、「有點像張栢芝」、「比明星更有明星臉」，在網上引來熱話﹗
熊敦瀚第二次參加奧運
熊敦瀚小時候打羽毛球兩年，後來在當地游水學校被老師發掘，被挑選加入岳陽市游水學校，同年加入湖南省省隊，三年後被選入中國國家水球隊﹗曾代表國家在2013年亞洲青年錦標賽並獲第一名， 在希臘邀請賽並獲第四名以及2014年世界女子水球聯賽決賽第四名。15年在俄羅斯舉行的世界游泳錦標賽助球隊獲得第五名，並獲得「國際健將」稱號，16年出戰巴西奧運，令中國隊奪得第七名﹗今次是她第二次參加奧運，她在隊中打中鋒位置﹗
真面目令人崩潰
水球隊隊長熊敦瀚的高顏值連日受到網民高度關注，今日有網民將熊敦瀚上月的訪問片段上載，熊敦瀚在訪問中的真面目，竟然與其高顏值美照完全不同，訪問中的熊敦瀚長髮飄飄，鼻樑上的痣清淅可見﹗但五官完全不同樣，鼻樑扁，眼細，眼肚大，皮膚又偏黃。
網民看後感到崩潰又震驚，大呼「世紀騙案」、「又一大照騙」、「因為中國水球不出名所以一直沒人留意嗎？」、「應該要接受國家懲罰﹗」、「品格太差這樣騙人」，亦有網民指：「請把焦點放在運動表現上吧」、「可以專心看賽事了，不用分心」。
熊敦瀚上月接受訪問時，鼻扁眼細面闊，而且哨牙，整體上比真實年齡成熟﹗最重要是跟她在社交網上的圖片，點睇都唔知同一人﹗（圖片來源：微博圖片）