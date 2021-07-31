東京奧運｜童星出身吳諾弘拍住張家朗出戰團體賽 棄讀男拔做全職運動員

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽中為香港奪金，成為香港之光，周日（8月1日）與隊友出戰團體賽，當中隊友有新加入的港隊成員吳諾弘等，21歲的吳諾弘熟口熟面，原來是童星出身，拍過不少劇集，為了全身投入劍擊運動，讀完中五休學做全職運動員。

編輯：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、TVB劇照、吳諾弘Facebook及IG（部份相片由受訪者提供）｜原文：：SundayKiss