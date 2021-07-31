東京奧運｜童星出身吳諾弘拍住張家朗出戰團體賽 棄讀男拔做全職運動員
張家朗在東京奧運男子花劍個人賽中為香港奪金，成為香港之光，周日（8月1日）與隊友出戰團體賽，當中隊友有新加入的港隊成員吳諾弘等，21歲的吳諾弘熟口熟面，原來是童星出身，拍過不少劇集，為了全身投入劍擊運動，讀完中五休學做全職運動員。
編輯：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、TVB劇照、吳諾弘Facebook及IG（部份相片由受訪者提供）｜原文：：SundayKiss
東京奧運｜吳諾弘見證師兄張家朗奪金
張家朗在東京奧運奪金後，他的奧運之旅仍未結束，張家朗得金後表示不會因個人賽得金牌後而放鬆，因為會在8月1 日的團體賽中盡力和隊友出戰。與張家朗並肩出戰「男子花劍團體賽」還有隊友包括蔡俊彥、張小倫及吳諾弘。21歲的吳諾弘童星出身，所以大家都會覺得好熟面口﹗
東京奧運｜吳諾弘望與師兄為港爭牌
吳諾弘出戰東京奧運前，曾接受港台訪問，對首次出戰奧運表現興奮，坦言是任何一個運動員的夢想，在隊中年資最淺的吳諾弘希望得到隊友們的信任，一齊上陣為港爭光：「希望我哋可以一齊共同進退，一齊攞塊獎牌，為香港爭光。」
吳諾弘 四年級已在學界稱王
無綫劇《是咁的，法官閣下》，片頭一幕黃智賢同關禮傑喺終審法院大樓門前嘅一場格劍畫面，唔知大家有冇留意？為呢場戲擔任指導嘅，就係由童星晉身成劍擊手嘅吳諾弘擔任指導㗎喇！由3、4歲開始做童星，起初因為覺得劍擊服有型，加上就讀小學啟基學校以劍擊聞名，所以在小二時就開始學劍，到小三開始打學界，小四至小六3度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍，及傑出運動員獎項！
吳諾弘 擔任劇集劍擊指導
童星出身的吳諾弘曾參與無綫劇集達十年，拍過三十多部劇集，在劇集《是咁的，法官閣下》中，吳諾弘在劇組多了一個新身份，就係劍擊指導喇！
細細個有唔少時間都係喺片場度過，拍過嘅劇都唔少啦！
2005年第一次拍劇
吳諾弘第一次拍劇是在2005年《心花放》，當時吳諾弘飾演陶大宇同向海嵐的囝囝，不過劇中陶大宇係唔知諾弘係佢個仔嚟㗎！《心花放》（圖片來源：吳諾弘Facebook）