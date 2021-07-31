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東京奧運｜童星出身吳諾弘拍住張家朗出戰團體賽 棄讀男拔做全職運動員

東方新地 - 娛聞

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽中為香港奪金，成為香港之光，周日（8月1日）與隊友出戰團體賽，當中隊友有新加入的港隊成員吳諾弘等，21歲的吳諾弘熟口熟面，原來是童星出身，拍過不少劇集，為了全身投入劍擊運動，讀完中五休學做全職運動員。

編輯：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、TVB劇照、吳諾弘Facebook及IG（部份相片由受訪者提供）｜原文：：SundayKiss

東京奧運｜吳諾弘見證師兄張家朗奪金

張家朗在東京奧運奪金後，他的奧運之旅仍未結束，張家朗得金後表示不會因個人賽得金牌後而放鬆，因為會在8月1 日的團體賽中盡力和隊友出戰。與張家朗並肩出戰「男子花劍團體賽」還有隊友包括蔡俊彥、張小倫及吳諾弘。21歲的吳諾弘童星出身，所以大家都會覺得好熟面口﹗

東京奧運上，張家朗為港奪金，教練和隊友們包括吳諾弘（右一）都感到光榮（圖片來源：張小倫IG）
東京奧運上，張家朗為港奪金，教練和隊友們包括吳諾弘（右一）都感到光榮（圖片來源：張小倫IG）

東京奧運｜吳諾弘望與師兄為港爭牌

吳諾弘出戰東京奧運前，曾接受港台訪問，對首次出戰奧運表現興奮，坦言是任何一個運動員的夢想，在隊中年資最淺的吳諾弘希望得到隊友們的信任，一齊上陣為港爭光：「希望我哋可以一齊共同進退，一齊攞塊獎牌，為香港爭光。」

東京奧運｜童星出身吳諾弘拍住張家朗出戰團體賽 棄讀男拔做全職運動員
吳諾弘與隊友出發東京奧運時攝﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
東京奧運｜童星出身吳諾弘拍住張家朗出戰團體賽 棄讀男拔做全職運動員
21歲吳諾弘希望為港爭獎牌。（圖片來源：吳諾弘IG）
東京奧運男子花劍團體賽，香港代表張家朗（左二）、吳諾弘（右二）、張小倫（右一）及蔡俊彥（左一）。（圖片來源：FIE Facebook專頁）
東京奧運男子花劍團體賽，香港代表張家朗（左二）、吳諾弘（右二）、張小倫（右一）及蔡俊彥（左一）。（圖片來源：FIE Facebook專頁）
吳諾弘（右一）師兄合作無間﹗（圖片來源：吳諾弘IG）
吳諾弘（右一）與師兄合作無間﹗（圖片來源：吳諾弘IG）

吳諾弘 四年級已在學界稱王

無綫劇《是咁的，法官閣下》，片頭一幕黃智賢同關禮傑喺終審法院大樓門前嘅一場格劍畫面，唔知大家有冇留意？為呢場戲擔任指導嘅，就係由童星晉身成劍擊手嘅吳諾弘擔任指導㗎喇！由3、4歲開始做童星，起初因為覺得劍擊服有型，加上就讀小學啟基學校以劍擊聞名，所以在小二時就開始學劍，到小三開始打學界，小四至小六3度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍，及傑出運動員獎項！
吳諾弘

吳諾弘小學就讀啟基學校，自95年創校，成立劍擊隊超過17年，多次成為九龍區學界團體冠軍，唔少港青、港隊代表，都係出自呢間學校，當中包括崔浩然及最年輕的亞運代表鄭曉為，稱得上是「港隊搖籃」。
吳諾弘

（圖片來源：吳諾弘Facebook）
（圖片來源：吳諾弘Facebook）
（圖片來源：吳諾弘Facebook）
（圖片來源：吳諾弘Facebook）

2012年，諾弘成功考入拔萃男書院，5年嘅學界生涯，為學校同自己都贏咗唔少獎。
【是咁的，法官閣下】童星晉身劍擊手 吳諾弘棄讀男拔做全職運動員

其中包括有「學界奧斯卡」之稱嘅中銀香港紫荊盃- 最佳運動員（劍擊）。
【是咁的，法官閣下】童星晉身劍擊手 吳諾弘棄讀男拔做全職運動員

吳諾弘成為職業運動員後，經常都會隨港隊到世界各地參加比賽，年前曾參加亞洲U23劍擊錦標賽，同隊友一齊贏得男子花劍團體賽金牌。

【是咁的，法官閣下】童星晉身劍擊手 吳諾弘棄讀男拔做全職運動員

【是咁的，法官閣下】童星晉身劍擊手 吳諾弘棄讀男拔做全職運動員

棄讀男拔 做全職運動員

吳諾弘在名校拔萃男書院讀到中五，因考慮到運動員嘅黃金期實在好短暫，於是與父母相討表示想休學，希望能投身成為全職運動員。
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而父母對吳諾弘的諗法亦都相當支持，認為讀書幾時讀都得！
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吳諾弘 擔任劇集劍擊指導

童星出身的吳諾弘曾參與無綫劇集達十年，拍過三十多部劇集，在劇集《是咁的，法官閣下》中，吳諾弘在劇組多了一個新身份，就係劍擊指導喇！
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其實諾弘同Ben哥哥黃智賢都有少少淵源㗎！
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十幾年前，吳諾弘同Ben哥哥首次合作時仲好細個嗰陣，當時二人合作拍廣告！十多年後再在劇集中合作，感覺好特別﹗唔知Ben哥哥睇番呢張合照，會唔會好感觸呢！
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細細個有唔少時間都係喺片場度過，拍過嘅劇都唔少啦！

2005年第一次拍劇

吳諾弘第一次拍劇是在2005年《心花放》，當時吳諾弘飾演陶大宇同向海嵐的囝囝，不過劇中陶大宇係唔知諾弘係佢個仔嚟㗎！【是咁的，法官閣下】童星晉身劍擊手 吳諾弘棄讀男拔做全職運動員《心花放》（圖片來源：吳諾弘Facebook）

在劇集《酒店風雲》吳諾弘飾演郭可盈和馬德鐘個仔！
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《荃加福祿壽探案》都算突破喇！唔係做人個仔同細佬，而係做鍾嘉欣嘅情郎！？冇錯！！一定係拍於《殺人犯》後，因為戲入面係講佢患有罕見不老症！
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汪明荃喺劇中係偵探社社長，即係負責拉佢啦！
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《宮心計》入面就做皇子李怡，亦即是童年版嘅陳豪。
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喺戲入面明明好醒，但係就要詐傻保命。
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09年，開始大個仔喇，同蔡少芬拍《飛女正傳》，就係做一個好老積嘅小朋友，睇唔起戲入面嘅蔡少芬想討好佢，嫁畀佢Daddy。
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拍《最美麗的第七天》，當年唐詩詠仲係成日做緊人哋個妹，而家都做咗視后喇！
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《巨輪》入面嘅少年羅威信，應該係近年觀眾深刻啲嘅角色喇！咁睇又確係同蕭公子有啲似樣啦！
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拍《巨輪》成日都要過澳門取景。
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最辛苦就係要扮偷渡客，上山下海咁同阿哥由大陸偷渡嚟香港啦！
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再大個啲，演出都少咗，客串過《愛回家》啦。
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2015年《四個女仔三個BAR》與陳瀅合照，是吳諾弘最後一套參與的劇集。
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