東京奧運｜羽毛球選手謝影雪約戰偶像MIRROR 拍檔鄧俊文五字和應 網友笑自肥：會變成13 VS 1

羽毛球選手謝影雪近日已和拍檔鄧俊文完成《東京奧運》混合雙打賽事，返港接受7日隔離中，今朝早開始她就在社交網的限時動態和網友大玩「你問我答」互動，當有網友問謝影雪，如果ViuTV邀請港隊同MIRROR打場羽毛球友誼賽，她會否答應和「放水」時，本身用開左手打波的謝影雪，即時回答仲表示可以以一招讓賽，被網友取笑作為「鏡粉」的她顧住「自肥」，隨時令鄧俊文要面對「13 VS 1」！

文：東方新地｜圖：謝影雪IG、鄧俊文IG、MIRROR IG