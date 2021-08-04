東京奧運｜羽毛球選手謝影雪約戰偶像MIRROR 拍檔鄧俊文五字和應 網友笑自肥：會變成13 VS 1
文：東方新地｜圖：謝影雪IG、鄧俊文IG、MIRROR IG
謝影雪 已返港接受隔離
現年29歲的謝影雪在今屆《東京奧運》孖住鄧俊文參戰混合雙打羽毛球比賽，成功打入四強，最終獲得第4名成績。現在謝影雪已完成賽事返港，正在接受7日隔離中，今朝早開始她就在社交網的限時動態和網友大玩「你問我答」互動，當有網友問到謝影雪如果ViuTV邀請港隊同MIRROR打場羽毛球友誼賽，她會否答應及「放水」？本身用開左手打波的謝影雪，即時回答可以同拍檔鄧俊文一齊轉用右手讓賽！
拍檔鄧俊文有回應
雖然作為「鏡粉」的謝影雪被網友取笑顧住「自肥」，隨時令拍檔鄧俊文要面對「13 VS 1」的比賽，不過鄧俊文都好大方支持拍檔，也在社交網的限時動態中回應「練緊右手啦」，看來已經準備好迎戰這場「13 VS 1」的挑戰。
網友建議約戰埋ERROR
在「你問我答」中，謝影雪曾被問到「除咗羽毛球，最鍾意咩運動？」她回答「我都鍾意打排球」因此亦有網友建議她可以和拍過《男排女將》的MIRROR成員約戰打排球！此外亦有網友建議她挑戰埋ERROR、花姐、Mike導等等，仲有網友建議謝影雪同ERROR合組一隊，一齊對戰MIRROR！
曾聽住《IGNITED》備戰奧運
早前謝影雪曾出po自爆「鏡粉」身份，透露自己在操練時一直都聽住MIRROR首《IGNITED》，當時一眾MIRROR成員包括阿Jer（柳應廷）、Anson Kong（江𤒹生）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑）和Tiger（邱傲然）都有紛紛留言多謝她的支持和為她打氣。
愛心爆棚捐獎金助流浪狗
除了講MIRROR之外，一向愛狗的謝影雪又透露攞到獎金後，打算將某部分獎金以物資形式捐出，以支持香港的流浪狗，她又指香港的流浪狗比她更需要大家的關注和支持。此外她又提到將來退役後，希望可以完成開一間dog friendly cafe的夢想，並希望可以順便幫埋流浪狗尋找新的家，獲網友大讚愛心爆棚。