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東京奧運｜羽毛球選手謝影雪約戰偶像MIRROR 拍檔鄧俊文五字和應 網友笑自肥：會變成13 VS 1

東方新地 - 娛聞

羽毛球選手謝影雪近日已和拍檔鄧俊文完成《東京奧運》混合雙打賽事，返港接受7日隔離中，今朝早開始她就在社交網的限時動態和網友大玩「你問我答」互動，當有網友問謝影雪，如果ViuTV邀請港隊同MIRROR打場羽毛球友誼賽，她會否答應和「放水」時，本身用開左手打波的謝影雪，即時回答仲表示可以以一招讓賽，被網友取笑作為「鏡粉」的她顧住「自肥」，隨時令鄧俊文要面對「13 VS 1」！

文：東方新地｜圖：謝影雪IG、鄧俊文IG、MIRROR IG

謝影雪 已返港接受隔離

現年29歲的謝影雪在今屆《東京奧運》孖住鄧俊文參戰混合雙打羽毛球比賽，成功打入四強，最終獲得第4名成績。現在謝影雪已完成賽事返港，正在接受7日隔離中，今朝早開始她就在社交網的限時動態和網友大玩「你問我答」互動，當有網友問到謝影雪如果ViuTV邀請港隊同MIRROR打場羽毛球友誼賽，她會否答應及「放水」？本身用開左手打波的謝影雪，即時回答可以同拍檔鄧俊文一齊轉用右手讓賽！

東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
謝影雪朝早六點幾起身就同網友玩「你問我答」。（圖片來源：謝影雪IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
被問到會唔會放水同MIRROR打友誼賽，謝影雪即答可以轉用右手打。（圖片來源：謝影雪IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）

拍檔鄧俊文有回應

雖然作為「鏡粉」的謝影雪被網友取笑顧住「自肥」，隨時令拍檔鄧俊文要面對「13 VS 1」的比賽，不過鄧俊文都好大方支持拍檔，也在社交網的限時動態中回應「練緊右手啦」，看來已經準備好迎戰這場「13 VS 1」的挑戰。

東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
拍檔鄧俊文回應謝影雪動態，表示已開始練緊右手備戰。（圖片來源：鄧俊文IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
謝影雪和鄧俊文一向用開左手打波。（圖片來源：鄧俊文IG）

網友建議約戰埋ERROR

在「你問我答」中，謝影雪曾被問到「除咗羽毛球，最鍾意咩運動？」她回答「我都鍾意打排球」因此亦有網友建議她可以和拍過《男排女將》的MIRROR成員約戰打排球！此外亦有網友建議她挑戰埋ERROR、花姐、Mike導等等，仲有網友建議謝影雪同ERROR合組一隊，一齊對戰MIRROR！

東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
謝影雪話自己都鍾意打排球。（圖片來源：謝影雪IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
MIRROR中有不少成員都拍過運動劇《男排女將》。（圖片來源：MIRROR IG）
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（圖片來源：網友留言截圖）
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（圖片來源：網友留言截圖）
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（圖片來源：網友留言截圖）

曾聽住《IGNITED》備戰奧運

早前謝影雪曾出po自爆「鏡粉」身份，透露自己在操練時一直都聽住MIRROR首《IGNITED》，當時一眾MIRROR成員包括阿Jer（柳應廷）、Anson Kong（江𤒹生）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑）和Tiger（邱傲然）都有紛紛留言多謝她的支持和為她打氣。

東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
謝影雪曾出po透露自己在東京備戰奧運時，曾一邊聽住MIRROR首《IGNITED》一邊操練。（圖片來源：謝影雪IG）
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阿Jer都有留言感謝支持。（圖片來源：謝影雪IG）
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仲有AK同Edan。（圖片來源：謝影雪IG）
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Stanley同Jeremy都話大家要一齊努力奮鬥。（圖片來源：謝影雪IG）
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除咗MIRROR成員，麥明詩同余德丞亦有留言讚好。（圖片來源：謝影雪IG）
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（圖片來源：MIRROR IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：網友留言截圖）
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粉絲都知道謝影雪特別鍾意阿Jer，特別問佢見到阿Jer時會點做？（圖片來源：謝影雪IG）
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謝影雪話會淡定同佢say hi！（圖片來源：Jer IG）

愛心爆棚捐獎金助流浪狗

除了講MIRROR之外，一向愛狗的謝影雪又透露攞到獎金後，打算將某部分獎金以物資形式捐出，以支持香港的流浪狗，她又指香港的流浪狗比她更需要大家的關注和支持。此外她又提到將來退役後，希望可以完成開一間dog friendly cafe的夢想，並希望可以順便幫埋流浪狗尋找新的家，獲網友大讚愛心爆棚。

東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
謝影雪一向係愛狗之人。（圖片來源：謝影雪IG）
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（圖片來源：謝影雪IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：謝影雪IG）
東京奧運｜羽毛球混雙選手謝影雪原來是鏡粉 願轉用右手約戰MIRROR 網友笑自肥：會變成13 VS 1
（圖片來源：謝影雪IG）

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