東京奧運｜155cm鄺潔楹挑戰演劍擊手 無綫提前播《七公主》向張家朗致敬
文：東方新地｜圖：《七公主》劇照、鄺潔楹IG
為向東京奧運運動員致敬，無綫特意作出節目調動，將原定9月13日播映、由陳維冠監製的新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出；而原定8月9日播抰、由王心慰監製的《我家無難事》，則延後至9月13日播出。
鄺潔楹為克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，特意在劇集開拍前苦練了四個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。她坦言剛開始訓練時確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔及大髀均曾中招受傷變瘀，難怪她拍畢該劇後要第一時間拔罐鬆一鬆。
為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，劇集監製陳維冠（Joe）專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束均是一絲不苟用心製作。
《七公主》演員陣容包括有黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥以及陳曉華等。鄺潔楹在劇中對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；而為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。
曾監製《女人俱樂部》、《四個女仔三個BAR》、《誇世代》及《殺手》的Joe，劇集向來以另類風格見稱。其實Joe對運動員一直都是百分百Respect，早前為了配合《2020東京奧運會》，特意在這套集熱血勵志、古靈精怪等元素的親情劇中加插劍擊情節，向運動員表達敬意。
《七公主》陣容
鄺潔楹為演劍擊手搵工人姐姐陪練劍
鄺潔楹同黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅、江嘉敏拍攝無綫新劇《七公主》，鄺潔楹在劇中是一位劍擊好手，為了演好角色，走去學劍擊兼狂操體能，雖然疫情下不能去場館上堂，佢都冇鬆懈，搵工人姐姐幫手練習，仲練出人魚線同腹肌㖭﹗
「哈比女神」鄺潔楹捕獲6呎發哥
「哈比女神」鄺潔楹拍外景遇到發哥，出名身型細粒5呎左右的Judy，要跟身型高大的發哥同框，呢張合照得來不容易：
趷籮苦練兩個月拍《七公主》做劍擊好手
29歲鄺潔楹入行七年，跳出綜藝主持、首次拍攝非處境劇的正劇，劇中跟演戲經驗都比佢多的黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅、江嘉敏拍攝新劇《七公主》，鄺潔楹在劇中飾演一名事務律師，除了要背一堆專業名詞的對白，更因同時是一名劍擊好手，所以由零開始去跟教練去學做一名劍擊手，更要狂操體能，因由於近月疫情關係，不能到場館練習，只能在家不停練習進攻、退守、出劍等動作。
鄺潔楹入行四年首拍黃金檔劇集 豪宅私家場勤加訓練
鄺潔楹入行後首次拍黃金檔劇集，不敢怠慢，家住2,000呎大埔淺月灣獨立屋嘅佢，就喺超大私人嘅室內停車場練習，並搵來工人姐姐協助拎起枕頭畀佢用桔劍，鄺潔楹在IG貼出近兩個月的苦練過程並留言：「麻煩工人姐姐拎住個枕頭畀我桔，話說教練要我每日桔500下，過程唔容易，但我同方楚瑜（角色名）一樣喜歡挑戰」。
深蹲趷籮有睇頭
練習時鄺潔楹壓低身趷籮，真係有姿勢又有睇頭﹗網民都留言話好期待，同時又笑身高只有155cm嘅佢「隻手會唔會唔夠長擊倒對方」，亦有不少網民替其工人姐姐擔心「工人姐姐驚到手震」、「有生命威脅叫工人姐姐戴番個劍擊面罩啦啦」。