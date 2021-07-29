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東京奧運｜155cm鄺潔楹挑戰演劍擊手　無綫提前播《七公主》向張家朗致敬

東方新地 - 娛聞

東京奧運「劍神」張家朗花劍個人賽為香港奪得歷史性第二面奧運金牌，全城振奮，為了延續奧運熱熾氣氛，讓大家多個渠道去欣賞及了解運動員及近年大熱的劍擊運動，無綫特意作出節目調動，新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出。鄺潔楹（Judy）在《七公主》以155cm身形極限下挑戰演一名劍擊手，睇睇佢苦練成果﹗

文：東方新地｜圖：《七公主》劇照、鄺潔楹IG

為向東京奧運運動員致敬，無綫特意作出節目調動，將原定9月13日播映、由陳維冠監製的新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出；而原定8月9日播抰、由王心慰監製的《我家無難事》，則延後至9月13日播出。

鄺潔楹為咗做好個角色苦練咗四個月劍擊。（圖片來源：《七公主》發相）
鄺潔楹為咗做好個角色苦練咗四個月劍擊。（圖片來源：《七公主》發相）

鄺潔楹為克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，特意在劇集開拍前苦練了四個月劍擊、風雨不改，相當有熱誠。她坦言剛開始訓練時確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔及大髀均曾中招受傷變瘀，難怪她拍畢該劇後要第一時間拔罐鬆一鬆。

鄺潔楹在劇中向鄭子誠拜師學藝。（圖片來源：《七公主》劇照）
鄺潔楹在劇中向鄭子誠拜師學藝。（圖片來源：《七公主》劇照）

為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，劇集監製陳維冠（Joe）專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束均是一絲不苟用心製作。

鄺潔楹有姿勢有實際（白色面罩）。（圖片來源：《七公主》發相）
鄺潔楹有姿勢有實際（白色面罩）。（圖片來源：《七公主》發相）
鄺潔楹自認身高輸蝕。（圖片來源：《七公主》發相）
鄺潔楹自認身高輸蝕。（圖片來源：《七公主》發相）

《七公主》演員陣容包括有黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥以及陳曉華等。鄺潔楹在劇中對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰；而為了爭一口氣，更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。

鄺潔楹今年奧運賽事特別留意劍擊比賽。（圖片來源：鄺潔楹IG）
鄺潔楹指在東京奧運賽事中會特別留意劍擊比賽。（圖片來源：鄺潔楹IG）
監製陳維冠和演員鄺潔楹、李君妍及一眾幕後工作人員合照。（圖片來源：鄺潔楹IG）
監製陳維冠和演員鄺潔楹、李君妍及一眾幕後工作人員合照。（圖片來源：鄺潔楹IG）

曾監製《女人俱樂部》、《四個女仔三個BAR》、《誇世代》及《殺手》的Joe，劇集向來以另類風格見稱。其實Joe對運動員一直都是百分百Respect，早前為了配合《2020東京奧運會》，特意在這套集熱血勵志、古靈精怪等元素的親情劇中加插劍擊情節，向運動員表達敬意。

《七公主》陣容

鄺潔楹為演劍擊手搵工人姐姐陪練劍

鄺潔楹黃翠如林夏薇高海寧劉佩玥陳瀅江嘉敏拍攝無綫新劇《七公主》，鄺潔楹在劇中是一位劍擊好手，為了演好角色，走去學劍擊兼狂操體能，雖然疫情下不能去場館上堂，佢都冇鬆懈，搵工人姐姐幫手練習，仲練出人魚線同腹肌㖭﹗

「哈比女神」鄺潔楹捕獲6呎發哥

「哈比女神」鄺潔楹拍外景遇到發哥，出名身型細粒5呎左右的Judy，要跟身型高大的發哥同框，呢張合照得來不容易：

鄺潔楹留言：「原來見到發哥會心如鹿撞 ，搞到我連鏡頭都唔識望😳🤳🏼 #希望服裝同事會比我買番呢件外套 #因為發哥加持過」
鄺潔楹留言：「原來見到發哥會心如鹿撞 ，搞到我連鏡頭都唔識望😳🤳🏼 #希望服裝同事會比我買番呢件外套 #因為發哥加持過」

趷籮苦練兩個月拍《七公主》做劍擊好手

29歲鄺潔楹入行七年，跳出綜藝主持、首次拍攝非處境劇的正劇，劇中跟演戲經驗都比佢多的黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅、江嘉敏拍攝新劇《七公主》，鄺潔楹在劇中飾演一名事務律師，除了要背一堆專業名詞的對白，更因同時是一名劍擊好手，所以由零開始去跟教練去學做一名劍擊手，更要狂操體能，因由於近月疫情關係，不能到場館練習，只能在家不停練習進攻、退守、出劍等動作。

騷下苦練兩個月的成果，連人魚線同腹肌都出埋嚟﹗
騷下苦練兩個月的成果，連人魚線同腹肌都出埋嚟﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）

鄺潔楹入行四年首拍黃金檔劇集 豪宅私家場勤加訓練

鄺潔楹入行後首次拍黃金檔劇集，不敢怠慢，家住2,000呎大埔淺月灣獨立屋嘅佢，就喺超大私人嘅室內停車場練習，並搵來工人姐姐協助拎起枕頭畀佢用桔劍，鄺潔楹在IG貼出近兩個月的苦練過程並留言：「麻煩工人姐姐拎住個枕頭畀我桔，話說教練要我每日桔500下，過程唔容易，但我同方楚瑜（角色名）一樣喜歡挑戰」。

有個咁大嘅私人停車場，想練乜都得啦﹗
有個咁大嘅私人停車場，想練乜都得啦﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）
鄺潔楹激凸趷籮連桔五百下枕頭，不過網民大讚佢有仙氣又有劍氣之餘，就好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐安全。
鄺潔楹激凸趷籮連桔五百下枕頭，不過網民大讚佢有仙氣又有劍氣之餘，就好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐安全。（圖片來源：鄺潔楹IG）

深蹲趷籮有睇頭

練習時鄺潔楹壓低身趷籮，真係有姿勢又有睇頭﹗網民都留言話好期待，同時又笑身高只有155cm嘅佢「隻手會唔會唔夠長擊倒對方」，亦有不少網民替其工人姐姐擔心「工人姐姐驚到手震」、「有生命威脅叫工人姐姐戴番個劍擊面罩啦啦」。

每次練劍加體能訓練，花上三小時。
每次練劍加體能訓練，花上三小時。（圖片來源：鄺潔楹IG）
更練出蜜桃臀。
更練出蜜桃臀。（圖片來源：鄺潔楹IG）
早前更已返TVB圍讀劇本，高海寧自爆女演員多所以特別嘈。
之前返TVB圍讀劇本，高海寧自爆《七公主》女演員多所以特別嘈。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）
咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動架。
咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動。（圖片來源：鄺潔楹IG）
特別鍾情水上活動
特別鍾情水上活動。（圖片來源：鄺潔楹IG）
無論拍嘢定自己去旅行，鄺潔楹都會玩浮潛。
無論拍嘢定自己去旅行，鄺潔楹都會玩浮潛。（圖片來源：鄺潔楹IG）
潛水都好like
潛水都好like﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）

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