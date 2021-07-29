東京奧運｜155cm鄺潔楹挑戰演劍擊手　無綫提前播《七公主》向張家朗致敬

東京奧運「劍神」張家朗花劍個人賽為香港奪得歷史性第二面奧運金牌，全城振奮，為了延續奧運熱熾氣氛，讓大家多個渠道去欣賞及了解運動員及近年大熱的劍擊運動，無綫特意作出節目調動，新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）八點半推出。鄺潔楹（Judy）在《七公主》以155cm身形極限下挑戰演一名劍擊手，睇睇佢苦練成果﹗

文：東方新地｜圖：《七公主》劇照、鄺潔楹IG