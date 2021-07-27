東京奧運｜開電視索女主持夠猛料 「三鐵公主」許煒森吸睛又專業
撰文：東方新地｜圖片：馬詠茹IG、許煒森IG、ViuTV、無綫娛樂新聞台截圖
電視台女主持鬥搶眼
睇東京奧運除了欣賞精彩賽事之外，睇靚女主持做節目都是賞心悅目的事，難怪各電視台分別派出專業運動員或靚女主持坐陣搶收視。開電視除邀請了奧運金牌得主李麗珊外，主持之一的許煒森更獲觀眾大讚搶眼。
開電視令人眼前一亮
近日無綫多位奧運女主持被轟唔專業，開電視反而獲得外界好評，因為坐陣的主持大部分都具有專業知識，亦有顏值代表《廣告女皇》冠軍李莉，而知名度不高的許煒森原來非常有料。
許煒森被封「三鐵公主」
今年28歲的許煒森以前是香港三項鐵人運動員，被稱為「三鐵公主」及「精靈鐵人」，早於2012年她曾經為有線電視主持過奧運節目，雖然許煒森已退役並投身商界的市場推廣工作，不過她依然熱衷運動，經常在個人社交網站上分享做運動、跑步、行山、泳水等相片，正能量爆燈！
曾經是亞洲第二「女鐵人」
其實許煒森早於2005年時已獲得「2005年度香港傑出運動員選舉—最具潛質運動員」獎，她於中一開始成為香港三項鐵人隊代表及香港體育學院精英運動員。2008年，16歲的許煒曾奪得過「三項鐵人亞洲盃女子精英青年組-亞軍」、2010年更代表香港出戰「新加坡青年奧林匹克運動會」，於32名參賽者中排名17，亞洲排名第二，是真正的「女鐵人」！
退疫後keep住身形
退疫後許煒森雖然不再是運動員身份，但她從不鬆懈，時刻鍛鍊自己，所以身形依然keep住健美，在其社交網有不少泳衣照，平時行山亦bra top上陣，非常養眼。
馬詠茹轉幕前有前途
Now TV派出前單車運動員馬詠茹，馬詠茹曾夥拍李慧詩於亞運會及亞錦賽上得獎，19年突然宣布退役，原因是馬詠茹有感再加強訓練，表現都不會再提升，故全心退下火線，樣子標緻的馬詠茹被指轉做幕前一定大有前途，她更是新鮮出爐奧運金牌得主張家朗的前女友。
馬詠茹主持歐國盃 獲強尼加持讚有綜藝感
馬詠茹（Vivian）早前孖住強尼、ERROR等主持歐國杯，馬詠茹被強尼大讚有綜藝感：「Vivian喺節目度玩得好投入，除咗運動了得，擔任體育主持綽綽有餘之外，其實都可以去做綜藝節目﹗」強尼指希望有機會再合作，更叫大家多留意馬詠茹﹗
馬詠茹21歲突然退役
馬詠茹自小與妹妹在爸爸一起踩單車，妹妹比她早接受正規訓練，後起的馬詠茹卻能在短短幾年入港隊，代表香港出戰，曾奪亞運銀牌﹗期間一度暫停賽事，原因是決定考完大學才休學回歸體壇，一切都是為了在單車界再創佳績，正當大家期待她在東奧回歸，她卻於19年宣布退役，不過馬詠茹強調自己身體自己最清楚，亦好清楚自己的想法﹗退役後馬詠茹繼續學業，但樣子標緻受不少廣告品牌喜愛﹗
ViuTV派出嘉倩BB同咪神Shirley
ViuTV在奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐陣，每日直播多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》總結每天的賽事，讓觀眾遠在香港亦能透過ViuTV感受到奧運氣氛。
香港開電視有選美冠軍
香港開電視除了搵來前奧運滑浪風帆金牌李麗珊及中國女排隊前主攻手孫玥坐陣外，亦搵來18年ViuTV選美真人騷《Good Night Show廣告女皇》中奪冠的李莉做主持，李莉畢業於教育大學運動科學系，做過體育節目主持，同時是一名田徑教練。
無綫女主持多近廿位
無綫則玩人海戰術，由鄭裕玲、姚子羚、鄧佩儀、陳庭欣、朱智賢、陳約臨、鄺潔楹、 「波波」黃凱儀、曾淑雅、陳苑澄、郭柏妍、鄺美璇及何泳芍等主寺﹗不過卻被網民笑指「人多蝦人少咩」、「人多低質」、「人多唔代表有質素囉」、「友台一個打冧你一堆Auntie啦」。