東京奧運｜開電視索女主持夠猛料 「三鐵公主」許煒森吸睛又專業

東京奧運開幕至今，各電視台為搶收視，除了派員到現場作實地採訪，亦安排靚女主持坐陣電視台為賽事做評述，NowTV有23歲前靚女單車運動員馬詠茹坐陣， 馬詠茹主持過歐國盃，靚女玩得又talk得，令觀眾留下深刻印象；開電視都唔執輸，派出有樣有身形的許煒森做主持，狂吸觀眾眼球﹗原來許煒森是前香港三項鐵人運動員，唔怪得咁專業啦！

撰文：東方新地｜圖片：馬詠茹IG、許煒森IG、ViuTV、無綫娛樂新聞台截圖