東京奧運｜陳約臨為訪問張家朗親寫道歉信 林作力撐冇做錯 以鏡粉見MIRROR來做比喻
撰文：東方新地｜圖片來源：陳約臨IG、林作IG｜部份原文：新Monday
張家朗奪金受訪 陳約臨發姣不斷示愛
「劍神」張家朗為香港勇奪一面奧運金牌，全港市民都熱烈歡呼，正當大家留心聽張家朗的冠軍感言時，無綫小花陳約臨（Kelly）竟不時打斷張家朗發言，甚至在訪問期間不斷發姣示愛，仲大送飛吻，令張家朗大感尷尬，不少網友看後都紛紛大鬧：有無尊重過人、尊重過場合啊？！
陳約臨上載親筆道歉信 向張家朗及一眾網友道歉
之不過，在昨晚（27/7）大約八時許，陳約臨就在其社交網上載以「對7月26日訪問東京奧運香港選手張家朗時失儀舉動的道歉聲明」為題的親筆道歉信，內容主要是指自己因為看到張家朗贏得歷史性金牌，當下感到激動和興奮，而作出不恰當的發問和舉動，影響大家，並對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。
陳約臨的道歉信原文如下：
「對於昨晚在東京奧運香港選手張家朗先生贏得歷史性金牌的一刻，我當下與香港市民的心情一樣，實在很激動和興奮，以致作出了不恰當的發問，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受，對於自己的不成熟和欠專業的表現，深感懊悔。我在此謹向所有受影響人士及單位、觀眾朋友、張家朗及公司TVB致以最深切的道歉。希望大家再給予的機會，原諒我今次的失誤。」她還表示多謝各方所給她的寶貴意見，會努力好好學習做一位專業主持，最後更請大家繼續支持香港隊，香港優秀的運動員，繼續為港爭光。」
林作力撐陳約臨無做錯 會被狙擊全因是代表TVB
當陳約臨在其社交網上發親筆道歉信時，一向愛抽水的林作也同時在其社交網上寫下給予陳約臨的公開信，不但力撐陳約臨沒有做錯，籲她千萬不要道歉，並指她之所以會被狙擊全因是她代表的是TVB，林作更以「鏡粉」（MIRROR粉絲稱號）見到MIRROR時的心態來作比喻。
林作致陳約臨的公開信全文如下：
「致陳約臨：
千萬不能道歉。你被追擊的原因，不是因為你真情流露，而是因為你代表的是TVB。如果你代表的是Viu，網民們會覺得你代表了他們的心情，普天同慶。
事實上，你當刻代表的，不是任何電視台，而是香港女性fans。而你，站得比所有人都要近，全日現場見證了張家朗的勝利，心情激動，是應該的。
坦然，當時我看著你的提問和比較失控的自我闡述心情（沒人問你你當時心情如何），是有點odd的。但如果是一個同你一樣全程投入的觀眾，而不是一個8點10分先準時睇決賽然後連比賽規則都不懂的網民，絕對會能夠感同身受。
何謂專業？難道在現場很目無表情問：「請問你獲獎有什麼感覺？」「當時緊張嗎？」然後獲得回應就再次表示祝賀，這就是專業？現在香港人的口味，為什麼表現真性情就有問題？
作為暗黑市場學表表者的我，認為這是你成名的絕佳機會。不要跪低，但也不需要和各位對著幹。只需要說一句：
「我只是如同那萬千嫁給了Mirror的女人面對著Mirror時的心態一樣，對張家朗的勝利感到興奮不已而已。」
回應得好，你，絕對可以成為下一個女神。」