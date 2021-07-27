東京奧運｜陳約臨為訪問張家朗親寫道歉信 林作力撐冇做錯 以鏡粉見MIRROR來做比喻

無綫小花陳約臨（Kelly）因在東京奧運訪問「劍神」張家朗時，竟數度打斷對方發言，又不停在旁表白示愛，旋即惹來不少港人不滿，事後陳約臨覺得自己所問的問題只是想更細膩，完全不覺得有任何問題，使網民更不滿，引發軒然大波，7月27日，陳約臨終於在其社交網上載親筆道歉信，向張家朗及一眾網友道歉。愛抽水的林作竟然公開挺陳約臨，話佢冇做錯！

撰文：東方新地｜圖片來源：陳約臨IG、林作IG｜部份原文：新Monday