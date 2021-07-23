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東京奧運｜盤點四台索主持 靚女單車手馬詠茹坐陣Now TV 對撼無綫人海戰 網民：人多唔代表高質﹗

東方新地 - 娛聞

今日（23日）東京奧運開幕，為搶收視，各電視台除了派員到現場作實地採訪，亦分別派出靚女主持坐陣電視台，NowTV派出23歲前靚女單車運動員馬詠茹坐陣， 早前馬詠茹主持過歐國盃，靚女玩得又talk得，令觀眾留下深刻印象﹗ViuTV及開電視都派出靚女主持，無綫則大玩人海戰，由廿位女主持輪流亮相﹗各台出動靚女戰，觀眾眼球最受惠﹗
文：東方新地｜圖：馬詠茹IG、ViuTV、無綫娛樂新聞台截圖

東京奧運今日開幕﹗各電視台分別派出靚女主持坐陣搶收視﹗Now TV派出前單車運動員馬詠茹，馬詠茹曾夥拍李慧詩於亞運會及亞錦賽上得獎，19年突然宣布退役，原因是馬詠茹有感再加強訓練，表現都不會再提升，故全心退下火線﹗不過樣子標緻的馬詠茹轉做幕前一定大有前途﹗

23歲馬詠茹（圖片來源：馬詠茹IG）
23歲馬詠茹（圖片來源：馬詠茹IG）

馬詠茹主持歐國盃 獲強尼加持讚有綜藝感

馬詠茹（Vivian）早前孖住強尼、ERROR等主持歐國杯，馬詠茹被強尼大讚有綜藝感：「Vivian喺節目度玩得好投入，除咗運動了得，擔任體育主持綽綽有餘之外，其實都可以去做綜藝節目﹗」強尼指希望有機會再合作，更叫大家多留意馬詠茹﹗

（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹獲強尼加持﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹退役後仍甚受廣告商歡迎，早前為bulgari拍硬照﹗ （圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹退役後仍甚受廣告商歡迎，早前為bulgari拍硬照﹗ （圖片來源：馬詠茹IG）

馬詠茹21歲突然退役

馬詠茹自小與妹妹在爸爸一起踩單車，妹妹比她早接受正規訓練，後起的馬詠茹卻能在短短幾年入港隊，代表香港出戰，曾奪亞運銀牌﹗期間一度暫停賽事，原因是決定考完大學才休學回歸體壇，一切都是為了在單車界再創佳績，正當大家期待她在東奧回歸，她卻於19年宣布退役，不過馬詠茹強調自己身體自己最清楚，亦好清楚自己的想法﹗退役後馬詠茹繼續學業，但樣子標緻受不少廣告品牌喜愛﹗

馬詠茹退役後，大有條件走在幕前﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹退役後，大有條件走在幕前﹗（圖片來源：馬詠茹IG）
（圖片來源：馬詠茹IG）
（圖片來源：馬詠茹IG）
（圖片來源：馬詠茹IG）
馬詠茹在單車界早獲靚女單車手之名﹗（圖片來源：馬詠茹IG）

ViuTV派出嘉倩BB同咪神Shirley

ViuTV將隆重其事於7月23日（星期五）晚上6時，與觀眾共迎東奧開幕禮。而奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分現場直播，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡坐陣，每日直播多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》總結每天的賽事，讓觀眾遠在香港亦能透過ViuTV感受到奧運氣氛。

ViuTV派出的女主持有陳嘉倩同沈殷怡﹗（圖片來源：ViuTV提供）
ViuTV派出的女主持有陳嘉倩同沈殷怡﹗（圖片來源：ViuTV提供）
嘉倩BB主播出身，不時為ViuTv擔任主持，相信奧運主持都唔會難到佢﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）
嘉倩BB主播出身，不時為ViuTv擔任主持，相信奧運主持都唔會難到佢﹗（圖片來源：陳嘉倩IG）
（圖片來源：陳嘉倩IG）
（圖片來源：陳嘉倩IG）
ViuTV「咪神」沈殷怡（圖片來源：沈殷怡IG）
ViuTV「咪神」沈殷怡（圖片來源：沈殷怡IG）

香港開電視有選美冠軍

香港開電視除了搵來前奧運滑浪風帆金牌李麗珊及中國女排隊前主攻手孫玥坐陣外，亦搵來18年ViuTV選美真人騷《Good Night Show廣告女皇》中奪冠的李莉做主持，李莉畢業於教育大學運動科學系，做過體育節目主持，同時是一名田徑教練。

29歲李莉為開電視主持奧運﹗（圖片來源：李莉IG）
29歲李莉為開電視主持東京奧運﹗（圖片來源：李莉IG）
（圖片來源：李莉IG）
（圖片來源：李莉IG）

無綫女主持多近廿位

無綫則玩人海戰術，由鄭裕玲、姚子羚、鄧佩儀、陳庭欣、朱智賢、陳約臨、鄺潔楹、 「波波」黃凱儀、曾淑雅、陳苑澄、郭柏妍、鄺美璇及何泳芍等主寺﹗不過卻被網民笑指「人多蝦人少咩」、「人多低質」、「人多唔代表有質素囉」、「友台一個打冧你一堆Auntie啦」。

姚子羚首次擔任奧運主持，她表示當年參加 《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍，加入TVB初期在TVB8主持節目《娛樂最前線》，有一段時間沒有主持心情既興奮又緊張﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
姚子羚首次擔任奧運主持，她表示當年參加 《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍，加入TVB初期在TVB8主持節目《娛樂最前線》，有一段時間沒有主持心情既興奮又緊張﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
早前無綫公布部分奧運主持，齊齊宣傳東京奧運﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
早前無綫公布部分奧運主持，齊齊宣傳東京奧運﹗（圖片來源：姚子羚facebook）
坐陣無綫除了鄭裕玲外，還有陳庭欣和朱凱婷等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
坐陣無綫除了鄭裕玲外，還有陳庭欣和朱凱婷等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
朱智賢解凍後獲安排參與明星運動會，以及主持東京奧運﹗（圖片來源：朱智賢IG）
朱智賢解凍後獲安排參與明星運動會，以及主持東京奧運﹗（圖片來源：朱智賢IG）
鄺潔楹有份主持東京奧運，她一度誤以為自己被派去日本採訪東奧﹗原來是坐陣電視台﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）
鄺潔楹有份主持東京奧運，她一度誤以為自己被派去日本採訪東奧﹗原來是坐陣電視台﹗（圖片來源：鄺潔楹IG）
東京奧運｜靚女單車手馬詠茹坐陣Now TV 鬥贏無綫人海戰 網民：人多蝦人少咩
鄧佩儀話會惡補奧運運動員資料﹗（圖片來源：鄧佩儀IG）
25歲陳約臨主持今屆東京奧運﹗（圖片來源：陳約臨IG）
25歲陳約臨主持今屆東京奧運﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨現已於日本東京現場採訪東奧，拍檔是方力申﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳約臨現已於日本東京現場採訪東奧，拍檔是方力申﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳約臨與黃翠如曾合作﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨與黃翠如曾合作﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，翌年簽約無綫旗下﹗（圖片來源：陳約臨IG）
陳約臨2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項，翌年簽約無綫旗下﹗（圖片來源：陳約臨IG）
有指曾志偉愛將波波黃凱儀都有份主持東京奧運﹗（圖片來源：黃凱儀IG）
有指曾志偉愛將波波黃凱儀都有份主持東京奧運﹗（圖片來源：黃凱儀IG）

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