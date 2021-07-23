東京奧運｜盤點四台索主持 靚女單車手馬詠茹坐陣Now TV 對撼無綫人海戰 網民：人多唔代表高質﹗

今日（23日）東京奧運開幕，為搶收視，各電視台除了派員到現場作實地採訪，亦分別派出靚女主持坐陣電視台，NowTV派出23歲前靚女單車運動員馬詠茹坐陣， 早前馬詠茹主持過歐國盃，靚女玩得又talk得，令觀眾留下深刻印象﹗ViuTV及開電視都派出靚女主持，無綫則大玩人海戰，由廿位女主持輪流亮相﹗各台出動靚女戰，觀眾眼球最受惠﹗

文：東方新地｜圖：馬詠茹IG、ViuTV、無綫娛樂新聞台截圖