東呃西騙

東呃西騙｜余詠珊好勝唔服輸搞節目撼無綫 執威撬人過檔掀電視戰

最新娛聞
東方新地

廣告

余詠珊離巢無綫後，曾為HOY TV炮製不少新搞作，包括真人騷《就是青春》和《Summer Girls》等，近日她更撮合七仙羽師傅、Ben Sir（歐陽偉豪），以及兩位前《東張西望》女神林泳淘、林希靈，開拍防詐騙的資訊節目《東呃西騙》，準備以「Ben七」做生招牌，硬搶TVB收視！

東呃西騙 楊千嬅 無綫助理總經理非戲劇製作）的余詠珊自立門戶，成立「好好制作」公司製作綜藝節目。
前無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊自2021年離巢後開始自立門戶，成立「好好制作」公司，為HOY TV等公司製作綜藝節目。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《東呃西騙》已籌備半年

有指今次由余詠珊打造的新節目《東呃西騙》，除了講述五花八門的騙案外，更會加入個案重演的部份，Ben Sir在接受傳媒訪問時，直認由去年10月已開始籌備這個新節目，預計會在本月中開始正式拍攝。他又指「口講無憑，冇戲冇真相」，因此個案重演的部份好重要。

東呃西騙 最近正在韓國旅遊的Ben Sir，透露由去年10月已開始籌備節目《東呃西騙》。
最近正在韓國旅遊的Ben Sir，透露由去年10月已開始籌備節目《東呃西騙》。（圖片來源：[email protected] Au Yeung）

用「Ben七」做生招牌吸客

節目中Ben Sir除了做主持外，更會做埋個案演員，飾演騙徒或受害人，投入騙與被騙的思路，以加強說服力。Ben Sir更指將會用「Ben」同「七」或者「漆」來做個案的單元名，並會用「Ben七」做生招牌，加入各個小環節中，Ben Sir指現時尚未知道內容，但只要夾到「Ben七」這個名就可以。

東呃西騙 Ben Sir大讚七師傅有趣，好期待「Ben七」的合作。
Ben Sir大讚七師傅有趣，好期待「Ben七」的合作。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_）

炮製《就是青春》旅遊節目

此外余詠珊又睇準港人增加外遊的時機，打算將一班《就是青春》學員打造成HOY TV的綜藝王牌，到日、韓等地拍攝旅遊節目。早在去年10月，已有消息指HOY TV將安排一眾學員，以兩人為一組飛往世界各地「深度遊」，並且由度橋、訂機票酒店以至安排行程，都是由學員一腳踢包辦。

東呃西騙 選秀節目《就是青春》自去年10月在HOY TV推出，據知最後入圍的18位參賽者，大部份都已簽入何哲圖的星演國際有限公司。
選秀節目《就是青春》自去年10月在HOY TV推出，據知最後入圍的18位參賽者，大部份都已簽入何哲圖的星演國際有限公司。（圖片來源：hoy.tv截圖）

《多功能老婆》CP再合體

此外近日有傳杜之克將會過檔有線，擔任有線寬頻行政總裁，並將邀請《多功能老婆》CP周柏豪和楊千嬅再合體，並搵來「金牌編劇」陳寶華助陣，為HOY TV開拍新劇。周柏豪對這個消息表示並不知情，但對任何單位的演出邀請都無任歡迎。

東呃西騙 楊千嬅 有傳無綫副總經理杜之克亦將會加盟有線寬頻，出任行政總裁一職，不過有線方面就表示目前未有聽聞杜之克加盟的消息。
有傳無綫副總經理杜之克亦將於5月加盟有線寬頻，出任行政總裁一職，不過有線方面就表示目前未有聽聞杜之克加盟的消息。（圖片來源：新傳媒資料庫）
東呃西騙 楊千嬅 業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人齊齊到HOY TV拍攝新劇
業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人，齊齊到HOY TV拍攝新劇。（圖片來源：《多功能老婆》截圖）

林泳淘、林希靈 再於HOY TV合體

而有份擔任《東呃西騙》主持人的兩位前《東張西望》女神林泳淘、林希靈中，林希靈自去年已過檔HOY TV主持資訊節目《一線搜查》，此外她又曾主持由張志明監製的HOY TV烹飪節目《疫境中的餐桌》，當時她更邀請過林泳淘做嘉賓。而近日驚喜現身ViuTV劇集《和解在後》的林泳淘，則是首次為HOY TV主持節目，令粉絲都大表期待。

東呃西騙 疫境中的餐桌 昔日兩大東張女神今晚現身開電視。
去年4月，林希靈主持HOY TV《疫境中的餐桌》時，曾邀請林泳淘做嘉賓，造就兩大前「東張女神」再次合體現身螢光幕。（圖片來源：新傳媒資料庫）

林泳淘有機拍新版《3日2夜》

早前也曾傳出HOY TV想搵張志明重製《3日2夜》，並有意搵女神林泳淘幫手，重點係，林泳淘冇明言拒絕，粉絲隨時願望成真！

東呃西騙 高峰：林泳淘在《3日2夜》玩轉澳洲最美泳池！
現年33歲林泳淘當年拍《3日2夜》，曾令不少觀眾留下深刻印象。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
東呃西騙 林泳淘 泳淘嘅身材真係好好。
檔年林泳淘嘅身材真係好好。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
東呃西騙 林泳淘 廿幾歲身材可謂完美。
廿幾歲身材可謂完美。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
東呃西騙 3日2夜 重溫：入TVB「博殺期 」（《超強選擇1分鐘》）
仲有《超強選擇1分鐘》，林泳淘都以三點式上陣！（圖片來源：《超強選擇1分鐘》截圖）

林泳淘行走的小背心

現年33歲的林泳淘曾是一代「東張女神」，當年她周圍走採訪時，經常著小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！

東呃西騙 林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。
林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東呃西騙 林泳淘小背心非常出名。
林泳淘小背心非常出名。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東呃西騙 林泳淘 就算唔着小背心，身材一樣咁出眾。
就算唔着小背心，林泳淘身材一樣咁出眾，斜孭袋成為其個人特色。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東呃西騙 林泳淘 結婚後多了女人味！
結婚後嘅林泳淘，更多了女人味！（圖片來源：[email protected]
東呃西騙
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、[email protected] Au Yeung、[email protected]_qi_xian_yu_、hoy.tv截圖、《多功能老婆》截圖、[email protected]、《3日2夜》截圖、《東張西望》截圖、《超強選擇1分鐘》截圖

讀者留言

熱門文章

 