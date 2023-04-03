東呃西騙｜余詠珊好勝唔服輸搞節目撼無綫 執威撬人過檔掀電視戰

余詠珊離巢無綫後，曾為HOY TV炮製不少新搞作，包括真人騷《就是青春》和《Summer Girls》等，近日她更撮合七仙羽師傅、Ben Sir（歐陽偉豪），以及兩位前《東張西望》女神林泳淘、林希靈，開拍防詐騙的資訊節目《東呃西騙》，準備以「Ben七」做生招牌，硬搶TVB收視！