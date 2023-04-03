東呃西騙｜余詠珊好勝唔服輸搞節目撼無綫 執威撬人過檔掀電視戰
《東呃西騙》已籌備半年
有指今次由余詠珊打造的新節目《東呃西騙》，除了講述五花八門的騙案外，更會加入個案重演的部份，Ben Sir在接受傳媒訪問時，直認由去年10月已開始籌備這個新節目，預計會在本月中開始正式拍攝。他又指「口講無憑，冇戲冇真相」，因此個案重演的部份好重要。
用「Ben七」做生招牌吸客
節目中Ben Sir除了做主持外，更會做埋個案演員，飾演騙徒或受害人，投入騙與被騙的思路，以加強說服力。Ben Sir更指將會用「Ben」同「七」或者「漆」來做個案的單元名，並會用「Ben七」做生招牌，加入各個小環節中，Ben Sir指現時尚未知道內容，但只要夾到「Ben七」這個名就可以。
炮製《就是青春》旅遊節目
此外余詠珊又睇準港人增加外遊的時機，打算將一班《就是青春》學員打造成HOY TV的綜藝王牌，到日、韓等地拍攝旅遊節目。早在去年10月，已有消息指HOY TV將安排一眾學員，以兩人為一組飛往世界各地「深度遊」，並且由度橋、訂機票酒店以至安排行程，都是由學員一腳踢包辦。
《多功能老婆》CP再合體
此外近日有傳杜之克將會過檔有線，擔任有線寬頻行政總裁，並將邀請《多功能老婆》CP周柏豪和楊千嬅再合體，並搵來「金牌編劇」陳寶華助陣，為HOY TV開拍新劇。周柏豪對這個消息表示並不知情，但對任何單位的演出邀請都無任歡迎。
林泳淘、林希靈 再於HOY TV合體
而有份擔任《東呃西騙》主持人的兩位前《東張西望》女神林泳淘、林希靈中，林希靈自去年已過檔HOY TV主持資訊節目《一線搜查》，此外她又曾主持由張志明監製的HOY TV烹飪節目《疫境中的餐桌》，當時她更邀請過林泳淘做嘉賓。而近日驚喜現身ViuTV劇集《和解在後》的林泳淘，則是首次為HOY TV主持節目，令粉絲都大表期待。
林泳淘有機拍新版《3日2夜》
早前也曾傳出HOY TV想搵張志明重製《3日2夜》，並有意搵女神林泳淘幫手，重點係，林泳淘冇明言拒絕，粉絲隨時願望成真！
林泳淘行走的小背心
現年33歲的林泳淘曾是一代「東張女神」，當年她周圍走採訪時，經常著小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！