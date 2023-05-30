東呃西騙 林泳淘

《東呃西騙》林泳淘倒戈再做索主持未算吸引 仲有一位性感女神被低估！

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HOY TV全新節目《東呃西騙》今日（30日）舉行拜神儀式，由七仙羽師傅、Ben Sir（歐陽偉豪）領軍，再加上有前《東張西望》女神坐陣，未開播已經話題十足，但估唔到仲有一位被低估嘅女神亮相喎！

出席拜神儀式嘅包括Ben sir（歐陽偉豪）、七仙羽師傅、林泳淘、 林希靈、黃愷怡、敖嘉年、林嘉宏、李賢、譚偉權、林洛鍶、何求、葉俙賢Amber。當中26歲的葉俙賢就是參加過開電視嘅水著選美節目《Summer Girls 2022》嘅人氣網紅，其身材相當火辣，當日Amber衣著相對密實，但吸睛程度已經輕鬆撼贏一眾女主持，遲啲可能有機會成為「東呃女神」！

東呃西騙 林泳淘 《東呃西騙》都有唔少熟悉嘅面孔。
《東呃西騙》都有唔少熟悉嘅面孔。（圖片來源：大會提供）
東呃西騙 林泳淘 仲有幾位前《東張西望》女神坐陣！
仲有幾位前《東張西望》女神坐陣！（圖片來源：大會提供）
東呃西騙 林泳淘 唔知遲啲會唔會有小背心look做訪問呢？
唔知遲啲會唔會有小背心look做訪問呢？（圖片來源：大會提供）

《東呃西騙》籌備9月開播

新節目《東呃西騙》9月開播，由Ben sir（歐陽偉豪）、七仙羽師傅、林泳淘、 林希靈及黃愷怡擔任節目主持， 以獨特角度拆解各式各樣的騙案類型。除了講述五花八門的騙案外，更會加入個案重演的部份，Ben Sir在接受傳媒訪問時，直認由去年10月已開始籌備這個新節目，他又指「口講無憑，冇戲冇真相」，因此個案重演的部份好重要。

東呃西騙 林泳淘 Ben sir同七師傅會加入個案重演。
Ben sir同七師傅會加入個案重演。（圖片來源：大會提供 ）

Amber火辣身材大派福利

Amber在IG上不時大派福利，曾參與香港開電視打造的全新選美騷《Summer Girls 2022》，在官方社交網發布14位參賽者在沙灘拍攝的個人介紹短片，一眾索女以火辣水着上陣，上圍達34D的Amber邊跑邊拋波，非常震撼！身為KOL的她是參賽者中最多是非的一位，堪稱是非精，她曾自爆一日內收到10多位網民傳來性器官相，又曾被問「過夜價」，以爆炸性話題搶盡風頭。

東呃西騙 林泳淘
（圖片來源：[email protected]_heiyin）

扮性感人魚被九華家長投訴

Amber上月（7月）亦捲入是非，事緣她參加的「人魚體驗班」在名校九龍華仁書院（九華）泳池上堂，有該校家長指體驗班學員酥胸半露、姿勢性感撩人，懷疑學校成為「網紅」宣傳之地，不滿九華只顧搵錢、罔顧事件或「教壞細路」，該校已即時終止該組織租用泳池。

「宅男殺手」堅拒露三點

其實Amber自從演出《#PTGF出租女友》後漸漸為人認識，她在戲中飾演一名「宅男殺手」，當中有一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋超長事業線，十分養眼。不過Amber曾表示拍戲露事線及露背已經是極限，堅持不會露三點，原來想保留神秘感畀自己未來男朋友。

東呃西騙 林泳淘 葉俙賢 戲中Amber飾演「宅男殺手」，一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋事業線，十分養眼。
戲中Amber飾演「宅男殺手」，一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋事業線，十分養眼。（圖片來源：電影《#PTGF出租女友》截圖）

微辣霍哥讚嘆：跌出嚟啦！

Amber在IG分享2張激凸性感照，相中的Amber穿上吊帶背心半身趴在車窗上，大晒34D的誘人身段，便即時引來微辣霍哥在網上極速留言與她互動：「跌出嚟啦！」而Amber則回覆說：「要你接住」，二人對話露骨！

東呃西騙 林泳淘 葉俙賢 Amber在IG分享激凸性感照，相中的Amber穿上吊帶背心半身趴在車窗上，大晒34D的誘人身段。
Amber在IG分享激凸性感照，相中的Amber穿上吊帶背心半身趴在車窗上，大晒34D的誘人身段。（圖片來源：[email protected]_heiyin）

林泳淘主持《東呃西騙》延續「行走的小背心」

現年33歲的林泳淘曾是一代「東張女神」，當年她周圍走採訪時，經常著小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！最近在ViuTV劇集《和解在後》她又飾演類似角色玩自嘲，一身造型勾起網友不少回憶！

余詠珊 新節目 東呃西騙 林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。
林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。（圖片來源：《東張西望》截圖）
余詠珊 新節目 東呃西騙 林泳淘小背心非常出名。
林泳淘小背心非常出名。（圖片來源：《東張西望》截圖）
余詠珊 新節目 東呃西騙 林泳淘 就算唔着小背心，身材一樣咁出眾。
就算唔着小背心，林泳淘身材一樣咁出眾，斜孭袋成為其個人特色。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東呃西騙 林泳淘 余詠珊 新節目 林泳淘 和解在後 緊身小背心再現！
緊身小背心再現ViuTV！（圖片來源：《和解在後》截圖）
東呃西騙 林泳淘 余詠珊 新節目 林泳淘 和解在後 多角度包圍被訪者！
多角度包圍被訪者！（圖片來源：《和解在後》截圖）
東呃西騙 林泳淘 余詠珊 新節目 東呃西騙
（圖片來源：[email protected]

用「Ben七」做生招牌吸客

節目中Ben Sir除了做主持外，更會做埋個案演員，飾演騙徒或受害人，投入騙與被騙的思路，以加強說服力。Ben Sir更指將會用「Ben」同「七」或者「漆」來做個案的單元名，並會用「Ben七」做生招牌，加入各個小環節中，Ben Sir指現時尚未知道內容，但只要夾到「Ben七」這個名就可以。

東呃西騙 林泳淘 余詠珊 新節目 東呃西騙 Ben Sir大讚七師傅有趣，好期待「Ben七」的合作。
Ben Sir大讚七師傅有趣，好期待「Ben七」的合作。（圖片來源：[email protected]_qi_xian_yu_）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、[email protected]_heiyin

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