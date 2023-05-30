《東呃西騙》林泳淘倒戈再做索主持未算吸引 仲有一位性感女神被低估！
出席拜神儀式嘅包括Ben sir（歐陽偉豪）、七仙羽師傅、林泳淘、 林希靈、黃愷怡、敖嘉年、林嘉宏、李賢、譚偉權、林洛鍶、何求、葉俙賢Amber。當中26歲的葉俙賢就是參加過開電視嘅水著選美節目《Summer Girls 2022》嘅人氣網紅，其身材相當火辣，當日Amber衣著相對密實，但吸睛程度已經輕鬆撼贏一眾女主持，遲啲可能有機會成為「東呃女神」！
《東呃西騙》籌備9月開播
新節目《東呃西騙》9月開播，由Ben sir（歐陽偉豪）、七仙羽師傅、林泳淘、 林希靈及黃愷怡擔任節目主持， 以獨特角度拆解各式各樣的騙案類型。除了講述五花八門的騙案外，更會加入個案重演的部份，Ben Sir在接受傳媒訪問時，直認由去年10月已開始籌備這個新節目，他又指「口講無憑，冇戲冇真相」，因此個案重演的部份好重要。
Amber火辣身材大派福利
Amber在IG上不時大派福利，曾參與香港開電視打造的全新選美騷《Summer Girls 2022》，在官方社交網發布14位參賽者在沙灘拍攝的個人介紹短片，一眾索女以火辣水着上陣，上圍達34D的Amber邊跑邊拋波，非常震撼！身為KOL的她是參賽者中最多是非的一位，堪稱是非精，她曾自爆一日內收到10多位網民傳來性器官相，又曾被問「過夜價」，以爆炸性話題搶盡風頭。
扮性感人魚被九華家長投訴
Amber上月（7月）亦捲入是非，事緣她參加的「人魚體驗班」在名校九龍華仁書院（九華）泳池上堂，有該校家長指體驗班學員酥胸半露、姿勢性感撩人，懷疑學校成為「網紅」宣傳之地，不滿九華只顧搵錢、罔顧事件或「教壞細路」，該校已即時終止該組織租用泳池。
「宅男殺手」堅拒露三點
其實Amber自從演出《#PTGF出租女友》後漸漸為人認識，她在戲中飾演一名「宅男殺手」，當中有一幕穿上超DeepV衫的濕身戲，大晒4吋超長事業線，十分養眼。不過Amber曾表示拍戲露事線及露背已經是極限，堅持不會露三點，原來想保留神秘感畀自己未來男朋友。
微辣霍哥讚嘆：跌出嚟啦！
Amber在IG分享2張激凸性感照，相中的Amber穿上吊帶背心半身趴在車窗上，大晒34D的誘人身段，便即時引來微辣霍哥在網上極速留言與她互動：「跌出嚟啦！」而Amber則回覆說：「要你接住」，二人對話露骨！
林泳淘主持《東呃西騙》延續「行走的小背心」
現年33歲的林泳淘曾是一代「東張女神」，當年她周圍走採訪時，經常著小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！最近在ViuTV劇集《和解在後》她又飾演類似角色玩自嘲，一身造型勾起網友不少回憶！
用「Ben七」做生招牌吸客
節目中Ben Sir除了做主持外，更會做埋個案演員，飾演騙徒或受害人，投入騙與被騙的思路，以加強說服力。Ben Sir更指將會用「Ben」同「七」或者「漆」來做個案的單元名，並會用「Ben七」做生招牌，加入各個小環節中，Ben Sir指現時尚未知道內容，但只要夾到「Ben七」這個名就可以。
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