東張何伯︳何太「奢華配置」豪晒近37萬首飾 仲有Hermès包包
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《東張西望》的最新「老翁遇真愛失至親」呢個話題勁多花生，一位精明網民發現何太在節目中總共更換了三對耳環，並估計她全身的珠寶至少價值近37萬港幣，「奢華配置」一啲都唔簡單！
新婚禮物13萬鑽戒加勞力士
兩人認識不久後，新婚妻子便提出結婚的想法。「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」何伯也表示，「太太話我哋真係相愛，不如去簽結婚證書啦。」何伯為新婚妻子準備了價值踰13萬元的鑽戒和價值10.3萬的勞力士腕錶作為結婚禮物，並表示：「我鍾意我老婆，佢要咩我都想畀佢。」
東張西望何伯︳眼利網民見到何太耳環都換咗三對！
這位網民不僅對何太的耳環變換表示驚訝，還指出她在兩天的訪問中更換了三個不同的手袋。「何太好貪靚，耳環都換咗三對」，網民戲稱。他們根據節目中的畫面分析，估計何太身上的珠寶包括：「目測足金戒指 2錢至3錢重 時價$6,000-$8,800、而鑽石戒指超過13萬、名錶$103,200、鑽石耳環起碼3-5萬」。此外，何太所佩戴的珍珠頸鏈和耳環也被詳細估價，連同其他珠寶總計至少達到36萬8,200港幣。
東張西望何伯︳新何太Hermès包包價值數十萬！
除了何太展示的新婚禮物以及首飾之外，網民估算的36萬8,200港幣這個金額並不包括她擁有的三個名牌手袋。手袋方面， 何太的淡紫色的Birkin 25 鱷魚皮喜馬拉雅手袋，有網民估計如果是真貨，市值數十萬起跳，隨即引起網民熱議。
網友：可能全部淘寶
這篇帖文迅速在網上爆紅，不到半天已經獲得近二千個讚好和超過400條評論。網友們對於何太在接受訪問時身穿的珠寶首飾有著不同的看法，有人認為她應該「除晒啲珠寶首飾先」，也有人對手袋的真偽表示質疑，「真嘢（手袋）二手都40萬+」「袋可能就假，珠寶就一定係真，因為係個老野買比佢」。然而，也有網民懷疑這些珠寶可能不是真品，「可能全部淘寶」，並提醒帖文作者「切勿跟車太貼」，亦有網民幽默表示「其實我都有d鐘意何伯」「有得上電視 緊係著靚d啦」
圖片來源：《東張西望》、youtube＠tvb、東張西望截圖、facebook＠大埔tai po