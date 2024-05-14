東張何伯

盤點18位43歲女藝人！與同「東張何太」同齡 位位女神保養得超好

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Keith

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近日《東張西望》「東張何伯」和其新太太案件惹網民熱議，不少網民都將焦點放在新何太身上，有人認為她是騙子，亦有人認為43歲的她外表打扮顯老，有「報細數」之嫌。不過圈中的確有不少同為43歲的凍齡女藝人，以下就為大家盤點其中18位。
東張何伯 新何太原來都係43歲，不過就被網民懷疑佢「報細數」。（圖片來源：TVB）
新何太原來都係43歲，不過就被網民懷疑佢「報細數」。（圖片來源：TVB

盤點18位43歲凍齡女藝人：

1）43歲薛凱琪超凍齡生圖曝光超少女

今個8月將踏入43歲的薛凱琪，向來擁有一張baby face，長髮女神形象更被封「香港最後一位少女」。雖然近年經常被網民批評P圖P得太重手，又多次被指她撞樣田蕊妮，但從網民的零濾鏡生圖中都可見薛凱琪保養有方：「真的好美」、「果然是香港最後一個少女」。

東張何伯 雖然近年薛凱琪被批評P圖重手，但其實生圖都可以看得出Fiona保養有方，少女味依然。（圖片來源：IG@physit）
雖然近年薛凱琪被批評P圖重手，但其實生圖都可以看得出Fiona保養有方，少女味依然。（圖片來源：IG@physit）

2）43歲李施嬅港姐出身越變越靚

去年憑飾演《新聞女王》「張家妍」一角再次人氣急升的李施嬅，曾入行21年以來，無論是容貌還是身材跟入行時幾乎一樣。李施嬅日前就拍片分享保養心得，她指曾經每朝食一小匙花膠，平時就會堅持多飲水和保持充足睡眠。

東張何伯 連身材都好好。（圖片來源：IG@selenaleelalee）
連身材都好好。（圖片來源：IG@selenaleelalee）

3）43歲樂基兒離婚後回復顏值巔峰

同為43歲的樂基兒（Gaile）去年宣布與老公朱智豪離婚，回復單身後的樂基兒不時都會在社交平台分享日常，雖然樂基兒曾一度被拍到狀態欠佳，面容憔悴，但從樂基兒近日更新的近照可見，都可看到狀態大勇的樂基兒完全唔似43歲，簡直就係重回顏值巔峰。

東張何伯 早前更大曬性感比堅尼照，身材保養得超好！（圖片來源：IG@gaileofficial）
早前更大曬性感比堅尼照，身材保養得超好！（圖片來源：IG@gaileofficial）

4）43歲阿嬌索爆近照瘋傳獲激讚

年初剛慶祝完43歲生日的鍾欣潼（阿嬌）眼大大一臉娃娃臉，向來都是網民心目中凍齡女神之一。早年阿嬌曾經因賀爾蒙失調導致身材腫脹，經過長時期的訓練下，阿嬌終於瘦身成功，顏值重返巔峰。

東張何伯 網民都大讚阿嬌逆天神顏！（圖片來源：鐘欣潼IG）
網民都大讚阿嬌逆天神顏！（圖片來源：鐘欣潼IG）

5）43歲劉心悠婚後低調 素顏近照流出

上月剛踏入43歲的劉心悠在2022年閃婚後，一直保持低調少有作公開亮相。去年曾經一度流出一張劉心悠和朋友們燒烤的合照，以素顏出鏡的劉心悠，身穿灰色短袖衫與鬆身深藍色工人褲，完美示範自然美。

東張何伯 劉心悠2022年突然閃婚！（圖片來源：微博@劉心悠Annie）
劉心悠2022年突然閃婚！（圖片來源：微博@劉心悠Annie）

6）43歲陳茵媺素顏身材都保養得超好

現年43歲的陳茵媺貴為香港小姐冠軍，五官精致就不在話，不過生完3位小朋友的她依然零跌Watt。每次一有陳茵媺素顏生圖流出，網民都紛紛留言大讚陳茵媺真人靚過上鏡。

東張何伯 完全睇唔出已經43歲。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
完全睇唔出已經43歲。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

7）43歲黃翠如五官愈來愈精緻

將在年底踏入43歲的黃翠如（Priscilla）出道至今憑住鄰家女孩的性格和超強童顏被封作「翠如BB」，不過近年黃翠如不但擁有少女般的零毛孔皮膚，連蘋果肌、額頭亦相當飽滿，下巴亦顯得非常尖，因此被指外貌變得愈來愈精緻，引起外界猜疑有加工之嫌。

東張何伯 黃翠如日前出席公開活動，再一次因為升級的美貌引起外界關注。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
黃翠如日前出席公開活動，再一次因為升級的美貌引起外界關注。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

8）43歲鄭希怡北上發展越操越Fit

將在9月踏入43歲的鄭希怡（Yumiko）近年北上發展，雖然Yumiko已經榮升媽媽，但外表一點都沒有走樣，反而越變越靚。從Yumiko近日在社交平台上傳的照片可見，Yumiko密密健身，時不時大曬完美身材，獲網民一致好評。

東張何伯 鄭希怡外表同以前冇分別。（圖片來源：IG@yumiko.chengy）
鄭希怡外表同以前冇分別。（圖片來源：[email protected]
東張何伯 反而身材仲越練越Fit！（圖片來源：IG@yumiko.chengy）
反而身材仲越練越Fit！（圖片來源：[email protected]

9）43歲戚黛黛凍齡有發 參加中年好聲音2

將於今年10月踏入43歲的戚黛黛為2003年勇奪香港小姐季軍，雖然戚黛黛今年已經43歲，但依然保養得宜，身上零贅肉之餘，臉上亦毫無皺紋，被網民稱為「凍齡美魔女」。去年更鼓起勇氣參加《中年好聲音2》，一度惹來網民熱議，不過最終在第三集就被淘汰。

東張何伯 戚黛黛雖然今年已經43歲，但依然keep得非常好！（圖片來源：IG@priscillachidoidoi）
戚黛黛雖然今年已經43歲，但依然keep得非常好！（圖片來源：IG@priscillachidoidoi）

10）朱慧敏生完BB做靚媽

東張何伯 朱慧敏去年年底榮升做媽媽。（圖片來源：IG@queeniechu422）
朱慧敏去年年底榮升做媽媽。（圖片來源：IG@queeniechu422）

11）陳自瑤憑《婚後事》人氣急升

東張何伯 陳自瑤首次擔正的《婚後事》深受觀眾喜愛！（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤首次擔正的《婚後事》深受觀眾喜愛！（圖片來源：IG@chenchiyiu）

12）莊韻澄身材火辣常派福利

東張何伯 莊韻澄43歲依然時不時大派福利！（圖片來源：IG@xeniachong）
莊韻澄43歲依然時不時大派福利！（圖片來源：IG@xeniachong）

13）唐寧凍齡被譽最強防腐劑美貌

東張何伯 唐寧同以前根本冇分別。（圖片來源：IG@leilakong1205）
唐寧同以前根本冇分別。（圖片來源：IG@leilakong1205）

14）唐詩詠離巢後少女味依然

東張何伯 唐詩詠43歲依然超少女。（圖片來源：IG@natalietong53）
唐詩詠43歲依然超少女。（圖片來源：IG@natalietong53）

15）陳美詩嫁孫耀威做少奶奶

東張何伯 陳美詩婚後專心做少奶奶。（圖片來源：IG@macy222）
陳美詩婚後專心做少奶奶。（圖片來源：IG@macy222）

16）黃依汶搖身一變成為品牌老闆

東張何伯 黃依汶身材keep得好好。（圖片來源：IG@macy222）
黃依汶身材keep得好好。（圖片來源：IG@macy222）

17）梁嘉琪離巢後加入商台

東張何伯 梁嘉琪離巢後加入商台伙拍森美小儀做《早霸王》（圖片來源：IG@kakikakileung）
梁嘉琪離巢後加入商台伙拍森美小儀做《早霸王》（圖片來源：IG@kakikakileung）

18）胡定欣靚爆獲讚「自帶濾鏡」

東張何伯 胡定欣靚爆零跌Watt（圖片來源：IG@nwuuu）
胡定欣靚爆零跌Watt（圖片來源：IG@nwuuu）

同場加映：盧覓雪（59歲）、阮兆祥（56歲）

二人雖然並不是43歲女藝人，但自從新何太亮相後，一眾網民都指三人撞樣，所以「同場加映」以供參照。

東張何伯 盧覓雪原來今年已經59歲。（圖片來源：IG@michelle_looooo）
盧覓雪原來今年已經59歲。（圖片來源：IG@michelle_looooo）
東張何伯 56歲阮兆祥都同43歲新何太神撞樣。（圖片來源：TVB）
56歲阮兆祥都同43歲新何太神撞樣。（圖片來源：TVB

圖片來源：IG@physit、IG@selenaleelalee、IG@gaileofficial、微博@鐘欣潼、微博@劉心悠Annie、IG@aimeechan_official、IG@wongtsuiyu、[email protected]、IG@priscillachidoidoi、IG@chenchiyiu、IG@queeniechu422、IG@xeniachong、IG@leilakong1205、IG@michelle_looooo、IG@nwuuu、IG@kakikakileung、IG@macy222、IG@natalietong53

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