盤點18位43歲女藝人！與同「東張何太」同齡 位位女神保養得超好
盤點18位43歲凍齡女藝人：
1）43歲薛凱琪超凍齡生圖曝光超少女
今個8月將踏入43歲的薛凱琪，向來擁有一張baby face，長髮女神形象更被封「香港最後一位少女」。雖然近年經常被網民批評P圖P得太重手，又多次被指她撞樣田蕊妮，但從網民的零濾鏡生圖中都可見薛凱琪保養有方：「真的好美」、「果然是香港最後一個少女」。
2）43歲李施嬅港姐出身越變越靚
去年憑飾演《新聞女王》「張家妍」一角再次人氣急升的李施嬅，曾入行21年以來，無論是容貌還是身材跟入行時幾乎一樣。李施嬅日前就拍片分享保養心得，她指曾經每朝食一小匙花膠，平時就會堅持多飲水和保持充足睡眠。
3）43歲樂基兒離婚後回復顏值巔峰
同為43歲的樂基兒（Gaile）去年宣布與老公朱智豪離婚，回復單身後的樂基兒不時都會在社交平台分享日常，雖然樂基兒曾一度被拍到狀態欠佳，面容憔悴，但從樂基兒近日更新的近照可見，都可看到狀態大勇的樂基兒完全唔似43歲，簡直就係重回顏值巔峰。
4）43歲阿嬌索爆近照瘋傳獲激讚
年初剛慶祝完43歲生日的鍾欣潼（阿嬌）眼大大一臉娃娃臉，向來都是網民心目中凍齡女神之一。早年阿嬌曾經因賀爾蒙失調導致身材腫脹，經過長時期的訓練下，阿嬌終於瘦身成功，顏值重返巔峰。
5）43歲劉心悠婚後低調 素顏近照流出
上月剛踏入43歲的劉心悠在2022年閃婚後，一直保持低調少有作公開亮相。去年曾經一度流出一張劉心悠和朋友們燒烤的合照，以素顏出鏡的劉心悠，身穿灰色短袖衫與鬆身深藍色工人褲，完美示範自然美。
6）43歲陳茵媺素顏身材都保養得超好
現年43歲的陳茵媺貴為香港小姐冠軍，五官精致就不在話，不過生完3位小朋友的她依然零跌Watt。每次一有陳茵媺素顏生圖流出，網民都紛紛留言大讚陳茵媺真人靚過上鏡。
7）43歲黃翠如五官愈來愈精緻
將在年底踏入43歲的黃翠如（Priscilla）出道至今憑住鄰家女孩的性格和超強童顏被封作「翠如BB」，不過近年黃翠如不但擁有少女般的零毛孔皮膚，連蘋果肌、額頭亦相當飽滿，下巴亦顯得非常尖，因此被指外貌變得愈來愈精緻，引起外界猜疑有加工之嫌。
8）43歲鄭希怡北上發展越操越Fit
將在9月踏入43歲的鄭希怡（Yumiko）近年北上發展，雖然Yumiko已經榮升媽媽，但外表一點都沒有走樣，反而越變越靚。從Yumiko近日在社交平台上傳的照片可見，Yumiko密密健身，時不時大曬完美身材，獲網民一致好評。
9）43歲戚黛黛凍齡有發 參加中年好聲音2
將於今年10月踏入43歲的戚黛黛為2003年勇奪香港小姐季軍，雖然戚黛黛今年已經43歲，但依然保養得宜，身上零贅肉之餘，臉上亦毫無皺紋，被網民稱為「凍齡美魔女」。去年更鼓起勇氣參加《中年好聲音2》，一度惹來網民熱議，不過最終在第三集就被淘汰。
10）朱慧敏生完BB做靚媽
11）陳自瑤憑《婚後事》人氣急升
12）莊韻澄身材火辣常派福利
13）唐寧凍齡被譽最強防腐劑美貌
14）唐詩詠離巢後少女味依然
15）陳美詩嫁孫耀威做少奶奶
16）黃依汶搖身一變成為品牌老闆
17）梁嘉琪離巢後加入商台
18）胡定欣靚爆獲讚「自帶濾鏡」
同場加映：盧覓雪（59歲）、阮兆祥（56歲）
二人雖然並不是43歲女藝人，但自從新何太亮相後，一眾網民都指三人撞樣，所以「同場加映」以供參照。