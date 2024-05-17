東張何伯｜盤點9大「何伯相近年齡」男藝人 其中3位都係爺孫戀
盤點9大「何伯年齡」男藝人：
1）李龍基（74歲）細36歲女友Chris最轟動
現年74歲的李龍基同「東張何伯」只差兩歲，但兩位嘅愛情故事都好相似！基哥與比細36歲的女友Chris愛得高調，之前李龍基曾直認已將名下7個物業全轉到Chris名下，兩人原本計劃今年年尾結婚，但現在婚禮延期，引來外界猜測兩人感情出現問題。早前未婚妻Chris更因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留於大欖懲教所。
2）劉松仁（75歲）娶細20歲空姐
現年75歲的劉松仁入行多年來都飾演英明神武的角色，在感情方面亦非常精彩。劉松仁入行以來緋聞多多，但多年來只承認兩段感情，包括與已故女星李影和現任太太蘇嘉燕。現任太太為國泰空姐，比劉松仁細20歲，二人在飛機上邂逅，並在1992年結婚，恩愛至今。
3）林子祥（76歲）與葉蒨文相愛多年
現年76歲的林子祥，與比自己細14歲的葉蒨文相愛多年，二人經常夫妻檔合作登台、上節目；葉蒨文亦經常子啊社交平台曬恩愛。不過恩愛背後，當年有指葉蒨文介入林子祥及太太吳正元婚姻，成為小三，而受到批評與嘲諷。
4）許紹雄（76歲）廿四孝爸爸好老公
「Benz雄」許紹雄現年76歲，向來出名廿四孝好爸爸、好老公的他在2020年打本給女兒許惠菁（Charmaine）在新加坡開 cafe﹗在疫情下許紹雄再打本開設分店，選址更在新加坡的黃金地段烏節路，廿四孝爸爸許紹雄科水七百萬給女兒圓夢，更坦言唔理是否賺錢，只要見到女兒充滿熱誠，作為父母會全力支持！
5）鄭少秋（76歲）三段感情被指拋妻棄女
現年76歲的鄭少秋至今出道56年，入行半個世紀，貢獻了不少經典角色，曾經是影視界的佼佼者，出演過的劇集風靡兩岸三地，並且唱過不少經典名曲。不過事業一帆風順的他於感情路上卻波折不斷，曾經擁有三段婚姻，秋官的複雜感情關係讓他一度被推上風口浪尖的位置，因「處處留情」被外界封為「世紀渣男」。
6）秦煌（76歲）獲細30歲情人照顧 獲封「李龍基2.0」
現年75歲的秦煌在去年離開TVB，結束接近54年的賓主關係。近年一直屢傳身體狀況欠佳的秦煌，曾經在訪問中談自爆在內地結識了一位知己，對方細自己30年，不但不會錢字行頭，更將自己給她的幾十萬儲起，在家鄉湖南置業，為的就是等秦煌工作完回深圳定居後能坐高鐵前來與他見面，譜爺孫戀變「李龍基2.0」。
7）姜大衞（76歲）妻子患癌不離不棄
日前憑《白日之下》奪得今屆金像獎「最佳男配角」的姜大衞，與「東張何伯」同為76歲。姜大衞入行70多年，在電影事業中深受肯定，在其演藝事業最高峰是，卻與女演員李琳琳奉女成婚。二人恩愛相戀50年，婚後育有3名兒女，就算妻子患癌也不離不棄，可謂圈中難得的好男人。
8）許冠傑（77歲）感情專一娶混血妻子50年
現年77歲的「歌神」許冠傑，近年復出在紅館舉行多場演唱會。除了歌藝事業成就非凡，歌神在感情方面亦非常專一。許冠傑當年在18歲認識混血兒太太Rebu，並在大學畢業後就馬上遠赴美國與Rebu結婚，多年來恩愛如初。
9）李家鼎（78歲）獲封娛樂圈清泉
現年78歲的李家鼎向來非常有性格，但原來鼎爺在愛情方面非常純情又專一。鼎爺曾經在《肥媽李鼎》節目中自爆26歲時仍是「青頭仔」一名，在24歲開始戀上女藝人施明，離婚後更曾多次飛美國要求對方復合。直至近年才覓得第二春，與「李師奶」拍拖多年，非常恩愛。
同場加映：劉江（77歲）結婚50年超甜蜜
現年77歲的劉江，近期在《家族榮耀之繼承者》中飾演與自己同齡的許紹雄的爸爸，引起網民熱議。劉江平時在劇中角色都又惡又串，不過在現實中與太太結婚50年超甜蜜，圈中難得的好丈夫、好爸爸。