東張何伯｜盤點9大「何伯相近年齡」男藝人 其中3位都係爺孫戀

「何伯何太」事件日日新鮮，早前寫過盤點「何太同齡」女星，原來圈中有不少與76歲何伯年紀相近的男藝人，都與比自己細20至30歲的女友譜出戀曲，當然亦有出名專一男藝人。以下就為大家盤點9大「何伯年齡」男藝人！

