東張何伯

東張何伯｜盤點9大「何伯相近年齡」男藝人 其中3位都係爺孫戀

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Keith

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「何伯何太」事件日日新鮮，早前寫過盤點「何太同齡」女星，原來圈中有不少與76歲何伯年紀相近的男藝人，都與比自己細20至30歲的女友譜出戀曲，當然亦有出名專一男藝人。以下就為大家盤點9大「何伯年齡」男藝人！

盤點9大「何伯年齡」男藝人：

1）李龍基（74歲）細36歲女友Chris最轟動

現年74歲的李龍基同「東張何伯」只差兩歲，但兩位嘅愛情故事都好相似！基哥與比細36歲的女友Chris愛得高調，之前李龍基曾直認已將名下7個物業全轉到Chris名下，兩人原本計劃今年年尾結婚，但現在婚禮延期，引來外界猜測兩人感情出現問題。早前未婚妻Chris更因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留於大欖懲教所。

東張何伯 李龍基曾表示與未婚妻王青霞之間不單沒有代溝，性生活亦非常協調！王青霞近日就Po出與李龍基幸福合照，力證二人情未變。（圖片來源：IG@chrisart1017）
李龍基曾表示與未婚妻王青霞之間不單沒有代溝，性生活亦非常協調！王青霞近日就Po出與李龍基幸福合照，力證二人情未變。（圖片來源：IG@chrisart1017）

2）劉松仁（75歲）娶細20歲空姐

現年75歲的劉松仁入行多年來都飾演英明神武的角色，在感情方面亦非常精彩。劉松仁入行以來緋聞多多，但多年來只承認兩段感情，包括與已故女星李影和現任太太蘇嘉燕。現任太太為國泰空姐，比劉松仁細20歲，二人在飛機上邂逅，並在1992年結婚，恩愛至今。

東張何伯 劉松仁在1992年迎娶比自己細20歲的空姐女友蘇嘉燕。（圖片來源：TVB）
劉松仁在1992年迎娶比自己細20歲的空姐女友蘇嘉燕。（圖片來源：TVB

3）林子祥（76歲）與葉蒨文相愛多年

現年76歲的林子祥，與比自己細14歲的葉蒨文相愛多年，二人經常夫妻檔合作登台、上節目；葉蒨文亦經常子啊社交平台曬恩愛。不過恩愛背後，當年有指葉蒨文介入林子祥及太太吳正元婚姻，成為小三，而受到批評與嘲諷。

東張何伯 林子祥與葉蒨文相愛多年，經常以夫妻檔上節目。（圖片來源：《聲生不息》照片）
林子祥與葉蒨文相愛多年，經常以夫妻檔上節目。（圖片來源：《聲生不息》照片）

4）許紹雄（76歲）廿四孝爸爸好老公

「Benz雄」許紹雄現年76歲，向來出名廿四孝好爸爸、好老公的他在2020年打本給女兒許惠菁（Charmaine）在新加坡開 cafe﹗在疫情下許紹雄再打本開設分店，選址更在新加坡的黃金地段烏節路，廿四孝爸爸許紹雄科水七百萬給女兒圓夢，更坦言唔理是否賺錢，只要見到女兒充滿熱誠，作為父母會全力支持！

東張何伯 許紹雄一直獲封為圈中廿四孝爸爸、好老公。（圖片來源：IG@benz_hui）
許紹雄一直獲封為圈中廿四孝爸爸、好老公。（圖片來源：IG@benz_hui）
東張何伯 許紹雄（Benz雄）在新劇《家族榮耀之繼承者》飾演只求享樂的「二世祖」，與陳靜係一對。（圖片來源：TVB）
許紹雄（Benz雄）在新劇《家族榮耀之繼承者》飾演只求享樂的「二世祖」，與陳靜係一對。（圖片來源：TVB

5）鄭少秋（76歲）三段感情被指拋妻棄女

現年76歲的鄭少秋至今出道56年，入行半個世紀，貢獻了不少經典角色，曾經是影視界的佼佼者，出演過的劇集風靡兩岸三地，並且唱過不少經典名曲。不過事業一帆風順的他於感情路上卻波折不斷，曾經擁有三段婚姻，秋官的複雜感情關係讓他一度被推上風口浪尖的位置，因「處處留情」被外界封為「世紀渣男」。

東張何伯 當中鄭少秋和娛樂圈開心果肥姐沈殿霞的戀情最為人熱議，鄭少秋亦被指拋棄妻女，被外界封為「世紀渣男」。（圖片來源：IG@princejoyce）
當中鄭少秋和娛樂圈開心果肥姐沈殿霞的戀情最為人熱議，鄭少秋亦被指拋棄妻女，被外界封為「世紀渣男」。（圖片來源：IG@princejoyce）

6）秦煌（76歲）獲細30歲情人照顧 獲封「李龍基2.0」

現年75歲的秦煌在去年離開TVB，結束接近54年的賓主關係。近年一直屢傳身體狀況欠佳的秦煌，曾經在訪問中談自爆在內地結識了一位知己，對方細自己30年，不但不會錢字行頭，更將自己給她的幾十萬儲起，在家鄉湖南置業，為的就是等秦煌工作完回深圳定居後能坐高鐵前來與他見面，譜爺孫戀變「李龍基2.0」。

東張何伯 秦煌大讚內地的女人不像香港女人，不會事事以錢行頭。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
秦煌大讚內地的女人不像香港女人，不會事事以錢行頭。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）

7）姜大衞（76歲）妻子患癌不離不棄

日前憑《白日之下》奪得今屆金像獎「最佳男配角」的姜大衞，與「東張何伯」同為76歲。姜大衞入行70多年，在電影事業中深受肯定，在其演藝事業最高峰是，卻與女演員李琳琳奉女成婚。二人恩愛相戀50年，婚後育有3名兒女，就算妻子患癌也不離不棄，可謂圈中難得的好男人。

東張何伯 姜大衞與太太李琳琳相愛多年，就算太太患癌亦不離不棄。（圖片來源：ViuTV）
姜大衞與太太李琳琳相愛多年，就算太太患癌亦不離不棄。（圖片來源：ViuTV）

8）許冠傑（77歲）感情專一娶混血妻子50年

現年77歲的「歌神」許冠傑，近年復出在紅館舉行多場演唱會。除了歌藝事業成就非凡，歌神在感情方面亦非常專一。許冠傑當年在18歲認識混血兒太太Rebu，並在大學畢業後就馬上遠赴美國與Rebu結婚，多年來恩愛如初。

東張何伯 許冠傑與太太Rebu相戀50年依然恩愛如初。（圖片來源：IG@samhuiofficial）
許冠傑與太太Rebu相戀50年依然恩愛如初。（圖片來源：IG@samhuiofficial）

9）李家鼎（78歲）獲封娛樂圈清泉

現年78歲的李家鼎向來非常有性格，但原來鼎爺在愛情方面非常純情又專一。鼎爺曾經在《肥媽李鼎》節目中自爆26歲時仍是「青頭仔」一名，在24歲開始戀上女藝人施明，離婚後更曾多次飛美國要求對方復合。直至近年才覓得第二春，與「李師奶」拍拖多年，非常恩愛。

東張何伯 李家鼎與前妻施明雖然離婚多年，但依然非常關心對方，一家人相處融洽，非常有義氣。（圖片來源：IG圖片）
李家鼎與前妻施明雖然離婚多年，但依然非常關心對方，一家人相處融洽，非常有義氣。（圖片來源：IG圖片）

同場加映：劉江（77歲）結婚50年超甜蜜

現年77歲的劉江，近期在《家族榮耀之繼承者》中飾演與自己同齡的許紹雄的爸爸，引起網民熱議。劉江平時在劇中角色都又惡又串，不過在現實中與太太結婚50年超甜蜜，圈中難得的好丈夫、好爸爸。

東張何伯 劉江在現實中為專一好老公！（圖片來源：TVB）
劉江在現實中為專一好老公！（圖片來源：TVB）

圖片來源：IG＠benz_hui、IG@chrisart1017、TVB、IG@samhuiofficial、《聲生不息》照片、IG@princejoyce、ViuTV

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