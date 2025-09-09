27歲東張女神8號波趕返工發生嚴重車禍 Tesla車頭盡毀 1度在鬼門關前徘徊
「東張女神」俞可程車頭爆裂驚險自救
據悉，事發當時俞可程駕駛的Tesla在龍翔道失控猛撞，車頭嚴重損毀，安全氣囊全數彈出，車內更冒出濃煙。她驚險之下成功自行逃生，更即時用電話拍片紀錄現場情況。她形容在車輛爆裂一刻真的以為自己會死，幸好最終能保住性命。
意外發生後，一名休班消防員立即上前協助，安慰情緒激動的她，並脫下外套給予俞可程。當時她衣衫不整又傷痕纍纍，顯得十分狼狽。她對消防員仗義相助表示感激，直言若沒有他的幫助，實在不知如何撐過去。
事後發文報平安：以為自己真係會死
她在事後都在社交平台報平安，坦言自己不幸遭遇車禍，一度徘徊鬼門關：「報個平安，係鬼門關出返嚟，有一下以為自己真係會死。」雖然身體無大礙，但精神上仍有些許暈眩和驚嚇過度，幸運保住性命，隨即獲得大量粉絲留言關心。
女神貼身好友同場打氣 網民紛紛留言關心
事發後，俞可程即時向同屆友誼小姐王汛文傾訴恐怖時刻：「個下真係以為自己就死。」王汛文亦火速於社交平台發文，呼籲大家齊心祝福女神，並主動提出代收花、錢和禮物。
不少觀眾留言指「八號風球仲返工太搏命」、「最緊要保命唔好太辛苦」，外界估計她可能需休養一段時間，短期內未能主持《東張西望》。粉絲祈願她早日康復，再以女神姿態重現幕前。
「東張女神」俞可程迷你裙採訪靚仔車長
早前，無綫節目《東張西望》報道巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾的事件，迅即在網上掀起熱議。節目中，主持俞可程以一身白色迷你裙亮相採訪，不少網民的焦點落在她一雙修長美腿上，吸睛指數爆燈，搶盡風頭。
曬長腿相同網民玩對答 親揭車長吸引點
俞可程在節目播出後，在個人社交平台即刻同網民玩對答。有網民問俞可程車長是否真的好靚仔，俞可程就親揭車長的吸引點：「我會形容為戴住副眼鏡，斯斯文文，同佢傾計又有少少怕怕醜醜咁，相信可以吸引到女仔，係巴士車長入面都算係滄海遺珠」！
靚仔車主被女巴士迷不斷騷擾
《東張西望》早前報道巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾事件，九巴車長Alex親自揭露遭一名女巴士迷連日跟蹤及偷拍。對方每日徘徊於其工作路線，不但拍攝其駕駛時的畫面，更曾騎單車緊隨巴士。即使Alex明確拒絕對方交友邀請，對方仍將其個人資料公開於網上，引起社會關注。
《東張西望》攝製隊追蹤事件數日，並成功安排雙方會面，女方當面兩度道歉，稱已知錯，但Alex認為對方態度輕浮，表示如再騷擾將報警處理。九巴方面則回應指涉事車長已離職，不便作進一步評論。
俞可程背景起底曾是工料測量師
現年27歲的俞可程為2024年落選港姐，曾是工料測量師，參選前特意請無薪假。雖未獲獎，她於2024年11月加入《東張西望》成為主持，表現亮眼。網友評論：「呢個仲正過梁敏巧啦」、「東張就係俾D三甲以外港姐上位」、「平日睇東張都唔覺佢咁靚，但著呢套制服就係加晒分」、「有冇師奶向廣管局投訴」，對其外貌與表現議論紛紛。