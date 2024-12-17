37歲前東張女神扮學生妹 拍片致敬《喜劇之王》柳飄飄 網民睇完咁回應
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前東張女神37歲利穎怡2013年加入TVB，今年7月宣布離巢，隨後已經過檔HOY TV，利穎怡在IG搞作多多，近日拍片致敬《喜劇之王》柳飄飄，不過演技就⋯⋯
利穎怡扮學生妹致敬《喜劇之王》柳飄飄
《喜劇之王》於1999年賀歲檔上映，成為當年的票房冠軍。這也是張柏芝的電影處女作，她因此一炮而紅。利穎怡近日拍片致敬《喜劇之王》張柏芝的角色柳飄飄，她自稱做「利忠忠」，大講人生課題，更感性表示：「世界上根本沒有即體面又賺錢的事，所有的體面都是在賺錢之後才有的」。
網民嫌造型好尷尬
網民睇完片之後，留言：「好似好唏噓咁既，睇嚟經歷仲好多咁」、「其實閣下可塑性甚高」、「演得幾好不過語氣上可以再寸D」，不過亦有網民覺得造型好尷尬！
扮學生唔係第一次
利穎怡其實不時都會派吓福利，而且以學生妹look亮相都唔係第一次，例如佢舊年4月時亦Po過扮韓國學生妹造型，以超短裙亮相，非常可愛！利穎怡曾表示：「訓練班畢業後都甚少演學生角色，不是演老師就是演律師醫生護士」。
利穎怡大方曬超牙煙溫泉照
利穎怡日前在社交平台曬出浸溫泉時嘅靚相，相中利穎怡僅以浴巾包住身體，除咗大騷半裸玉背之外，仲連環以正面同側身姿勢出鏡，狂騷澎湃上圍！不過利穎怡身上嘅浴巾就似乎有下滑嘅趨勢，幾乎每張福利相嘅浴巾位置都徘徊在走光邊緣，真係睇見都覺得十分牙煙！
網民激讚利穎怡係福利女王
利穎怡大方派福利隨即引來唔少網民留言激讚，更有人指利穎怡簡直係新一代福利女王：「羡慕揸機人的一天」、「會唔會彈出嚟」、「又俾你搞到失血過多」、「人間之胸器！」、「果然係出水芙蓉」、「福利女王！最識做係你！」
圖片來源：ig@joannyle、《黑色月光》劇照