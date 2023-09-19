十大東張女神排行榜全部落選港姐出身 27歲小花人氣最高 大幅拋離第2名

由TVB皇牌資訊節目《東張西望》衍生的網上頻道「東張+」，近日為慶祝推出1周年紀念，舉辦了一個投選「你最支持的東張女神」活動，列出了參與過《東張西望》外景拍攝的「十大東張女神」供網民投票，其實這十位「東張女神」各有支持者，而其受歡迎程度，從她們的IG粉絲數量中亦可見一斑！
十大東張女神排行榜
第10位：廖倬竩｜IG粉絲數：5.5K
現年29歲的廖倬竩（Ivy）是2019年落選港姐，於10強止步，後曾於明珠台擔任財經主播，直到近日才加入《東張西望》，成為外景主持，即跟足傳統，以小背心上陣做採訪，極速引起網民熱議，升呢成為「十大東張女神」之一。
第9位：梁菁琳｜IG粉絲數：6.8K
同樣29歲的梁菁琳（Katerina），是2021年落選港姐，擁有悉尼大學獸醫系雙學位，並以一級榮譽畢業，曾被封為「學霸港姐」，她自落選後便加入了《東張西望》，因經常在節目中穿著緊身衫採訪，突顯出其澎湃身形，而獲得網民關注。
第8位：黎寬怡｜IG粉絲數：10K
28歲「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有5年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。
第7位：吳幸美｜IG粉絲數：14K
現年39歲的吳幸美（Amy）可說是《東張西望》「老臣子」之一，她曾參選2003年港姐競選，09年開始成為《東張西望》主持，由於表現專業又勇於追問受訪者，獲網民封為「正義女神」，人氣更勝過幾位新晉「東張女神」。
第6位：陳瑞菱｜IG粉絲數：22K
去年落選港姐陳瑞菱（Reina）現年26歲，擁有倫敦經濟學院管理學碩士學位，於今年初加入《東張西望》，曾在採訪時穿著貼身小背心，突顯玲瓏浮突的曲線，同時她不顧儀態大啖食燒賣的舉動，亦令網民大讚她非常貼地，毫不造作。早前她身穿白色小背心到工廈做採訪，卻被指罵係「雞」，更再度引起網民關注。
第5位：陳懿德｜IG粉絲數：33K
現年25歲的陳懿德（Rachel）是2021年落選港姐，於香港中文大學新聞及傳理學系畢業，2022年開始加入《東張西望》，同年參加《香港小姐再競選》勇奪季軍，因此人氣急升，而她的有米家底亦受到網民關注。
第4位：王嘉慧｜IG粉絲數：47K
28歲王嘉慧（Cathy）憑參選《香港小姐2021》入行，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，參選時曾被看好可以打入三甲，但最後只入到最後五強。翌年她加入《東張西望》，以充滿知性美的眼鏡Look引起網民關注。不過王嘉慧擔任《東張西望》主持時，曾疑因追訪個案而收到「姦斬令」恐嚇訊息，揚言要將她先姦後斬，曾令網民非常擔心。
第3位：李旻芳｜IG粉絲數：56K
36歲的李旻芳（Lucy）是「十大東張女神」中唯一的已婚人妻，她入行前曾做空姐，參加過2012年港姐選舉首輪面試，2013年修畢TVB藝員訓練班入行，到2015年開始主持《東張西望》至今，因豐滿身形而備受網民關注，更被封為「東張咪神」。
第2位：梁敏巧｜IG粉絲數：75K
28歲梁敏巧（Maggie）畢業自樹仁大學新聞與傳播學系，入行前曾任職記者，2019年成為落選港姐後加入TVB，到2021年開始擔任《東張西望》外景主持，因為經常著小背心或貼身衫做採訪而為人認識。早前她突然自爆「離開」《東張》，曾令一眾網民大表不捨，但原來她只是到加拿大進修3個星期便回歸，令大家虛驚一場。
第1位：何沛珈｜IG粉絲數：95K
27歲小花何沛珈（Roxanne）是2020年落選港姐，同年加入《東張西望》做主持至今，2021年開始在《愛回家》飾演「細龍生」女友Luna成功入屋，去年參加《香港小姐再競選》奪得冠軍及「更上鏡小姐」後，更開始獲TVB重用，被指上位快過火箭！
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