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十大東張女神排行榜全部落選港姐出身 27歲小花人氣最高 大幅拋離第2名

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由TVB皇牌資訊節目《東張西望》衍生的網上頻道「東張+」，近日為慶祝推出1周年紀念，舉辦了一個投選「你最支持的東張女神」活動，列出了參與過《東張西望》外景拍攝的「十大東張女神」供網民投票，其實這十位「東張女神」各有支持者，而其受歡迎程度，從她們的IG粉絲數量中亦可見一斑！

十大東張女神排行榜

第10位：廖倬竩｜IG粉絲數：5.5K

現年29歲的廖倬竩（Ivy）是2019年落選港姐，於10強止步，後曾於明珠台擔任財經主播，直到近日才加入《東張西望》，成為外景主持，即跟足傳統，以小背心上陣做採訪，極速引起網民熱議，升呢成為「十大東張女神」之一。

東張女神 曾是明珠台主播的廖倬竩講得一口流利英文，自9月初開始加入《東張西望》。
曾是明珠台主播的廖倬竩講得一口流利英文，自9月初開始加入《東張西望》。（圖片來源：[email protected]
東張女神 廖倬竩日前以小背心造型闖入有鼠患問題的商場進行報道，極速引起網民關注。
廖倬竩日前以小背心造型闖入有鼠患問題的商場進行報道，極速引起網民關注。（圖片來源：《東張西望》截圖）

第9位：梁菁琳｜IG粉絲數：6.8K

同樣29歲的梁菁琳（Katerina），是2021年落選港姐，擁有悉尼大學獸醫系雙學位，並以一級榮譽畢業，曾被封為「學霸港姐」，她自落選後便加入了《東張西望》，因經常在節目中穿著緊身衫採訪，突顯出其澎湃身形，而獲得網民關注。

東張女神 梁菁琳入行前曾做過獸醫，早前她在劇集《寵愛Pet Pet》中便以本色演出，扮回獸醫角色。
梁菁琳入行前曾做過獸醫，早前她在劇集《寵愛Pet Pet》中便以本色演出，扮回獸醫角色。（圖片來源：[email protected]
東張女神 梁菁琳早前曾著軍綠色貼身上衣做採訪，令網民留下深刻印象，勁讚她好似「盜墓者羅拉」。
梁菁琳早前曾著軍綠色貼身上衣做採訪，令網民留下深刻印象，勁讚她好似「盜墓者羅拉」。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路，當時她曾解釋著貼身衫只是為了方便做嘢，係工作需要。
不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路，當時她曾解釋著貼身衫只是為了方便做嘢，係工作需要。（圖片來源：《東張西望》截圖）

第8位：黎寬怡｜IG粉絲數：10K

28歲「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有5年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。

東張女神 最近黎寬怡身形被指忽然離奇「升Cup」！
最近黎寬怡身形被指忽然離奇「升Cup」！（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。
黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。
黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（圖片來源：《東張西望》截圖）

第7位：吳幸美｜IG粉絲數：14K

現年39歲的吳幸美（Amy）可說是《東張西望》「老臣子」之一，她曾參選2003年港姐競選，09年開始成為《東張西望》主持，由於表現專業又勇於追問受訪者，獲網民封為「正義女神」，人氣更勝過幾位新晉「東張女神」。

東張女神 吳幸美不經不覺已入行20年。
吳幸美不經不覺已入行20年，曾做《東張》主持外亦拍過唔少劇集。（圖片來源：IG@ng_hang_mei）

第6位：陳瑞菱｜IG粉絲數：22K

去年落選港姐陳瑞菱（Reina）現年26歲，擁有倫敦經濟學院管理學碩士學位，於今年初加入《東張西望》，曾在採訪時穿著貼身小背心，突顯玲瓏浮突的曲線，同時她不顧儀態大啖食燒賣的舉動，亦令網民大讚她非常貼地，毫不造作。早前她身穿白色小背心到工廈做採訪，卻被指罵係「雞」，更再度引起網民關注。

東張女神 陳瑞菱曾經歷切除腫瘤手術，留下一呎長疤，她曾表示希望能以自身經歷勉勵觀眾。
陳瑞菱曾經歷切除腫瘤手術，留下一呎長疤，她表示這疤痕現在已成為其identity一部份，並希望能以自身經歷勉勵觀眾，形象好正面。（圖片來源：[email protected]
東張女神 東張西望 大啖食燒賣睇得出佢食得好滋味！
陳瑞菱曾大啖食燒賣，獲讚好貼地。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 早前有受訪者拒絕陳瑞菱回答問題，並指罵她：「你係乜嘢新絲蘿蔔皮，你係我養嘅雞咩？我做咩要答你？」
早前有受訪者拒絕陳瑞菱回答問題，並指罵她：「你係乜嘢新絲蘿蔔皮，你係我養嘅雞咩？我做咩要答你？」（圖片來源：《東張西望》截圖）

第5位：陳懿德｜IG粉絲數：33K

現年25歲的陳懿德（Rachel）是2021年落選港姐，於香港中文大學新聞及傳理學系畢業，2022年開始加入《東張西望》，同年參加《香港小姐再競選》勇奪季軍，因此人氣急升，而她的有米家底亦受到網民關注。

東張女神 陳懿德讀新聞系畢業，做《東張西望》主持被指「開正佢嗰瓣」。
陳懿德讀新聞系畢業，做《東張西望》主持被指「開正佢嗰瓣」。（圖片來源：IG@taktakrachel）
東張女神 除了主持《東張西望》外，陳懿德又曾主持旅遊節目《請1日假去旅行》。
除了主持《東張西望》外，陳懿德又曾主持旅遊節目《請1日假去旅行》。（圖片來源：IG@taktakrachel）
東張女神 陳懿德 一行17人於客廳影大合照都夠曬位！
陳懿德曾一口氣邀請了20位TVB藝人好友到她位於元朗的豪宅開聖誕Party，令其豪宅內部曝光，一班網民都留言表示陳懿德家的客廳大到似總統套房！（圖片來源：IG@taktakrachel）

第4位：王嘉慧｜IG粉絲數：47K

28歲王嘉慧（Cathy）憑參選《香港小姐2021》入行，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，參選時曾被看好可以打入三甲，但最後只入到最後五強。翌年她加入《東張西望》，以充滿知性美的眼鏡Look引起網民關注。不過王嘉慧擔任《東張西望》主持時，曾疑因追訪個案而收到「姦斬令」恐嚇訊息，揚言要將她先姦後斬，曾令網民非常擔心。

東張女神 身高170的王嘉慧，一雙長腿勁吸睛。
身高170的王嘉慧，一雙長腿勁吸睛。（圖片來源：IG＠cathy_kww）
東張西望 東張女神 王嘉慧 王嘉慧昨日身穿粉紅色的緊身小背心。
王嘉慧曾身穿粉紅色的緊身小背心做採訪，仲要帶上韓式幼框眼鏡，以知性美成功搶Fo。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 東張西望 鏡頭中除了清楚見到王嘉慧嘅事業線外，更見到與其上衫同色嘅Bra邊，令女食客對眼唔知望邊好。
早前王嘉慧更為採訪而彎腰，卻因上衫領口太寬鬆，而露出同色Bra邊和事業線，令女食客對眼唔知望邊好。（圖片來源：《東張西望》截圖）

第3位：李旻芳｜IG粉絲數：56K

36歲的李旻芳（Lucy）是「十大東張女神」中唯一的已婚人妻，她入行前曾做空姐，參加過2012年港姐選舉首輪面試，2013年修畢TVB藝員訓練班入行，到2015年開始主持《東張西望》至今，因豐滿身形而備受網民關注，更被封為「東張咪神」。

東張女神 東張西望 李旻芳老公黃耀英會貼身陪返工。
李旻芳與老公黃耀英同為《東張西望》主持，更是同屆訓練班同學。（圖片來源：IG@limanfong）
東張女神 東張西望 李旻芳對於此事表示唔太清楚詳情亦擔心唔嚟，因為始終唔係自己收到威脅訊息
李旻芳平日做採訪衣著唔算性感，但仍難掩34C好身形。（圖片來源：IG@limanfong）

第2位：梁敏巧｜IG粉絲數：75K

28歲梁敏巧（Maggie）畢業自樹仁大學新聞與傳播學系，入行前曾任職記者，2019年成為落選港姐後加入TVB，到2021年開始擔任《東張西望》外景主持，因為經常著小背心或貼身衫做採訪而為人認識。早前她突然自爆「離開」《東張》，曾令一眾網民大表不捨，但原來她只是到加拿大進修3個星期便回歸，令大家虛驚一場。

東張女神 梁敏巧已加入《東張西望》兩年。
梁敏巧已加入《東張西望》兩年。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
東張女神 經常著貼身衫或小背心上陣做採訪。
經常著貼身衫或小背心上陣做採訪。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
更試過著中空裝展現出超長的4吋事業線，震撼觀眾眼球。（圖片來源：《東張西望》截圖）

第1位：何沛珈｜IG粉絲數：95K

27歲小花何沛珈（Roxanne）是2020年落選港姐，同年加入《東張西望》做主持至今，2021年開始在《愛回家》飾演「細龍生」女友Luna成功入屋，去年參加《香港小姐再競選》奪得冠軍及「更上鏡小姐」後，更開始獲TVB重用，被指上位快過火箭！

東張女神 愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職，最後只打入五強，睇番「十大東張女神」全部都係落選港姐。（圖片來源：TVB截圖）
東張女神 何沛珈 愛回家 同時仲繼續擔任緊《東張西望》主持。
何沛珈已做《東張西望》主持3年。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 何沛珈已經著晒雨褸加埋擔遮。
2021年10月何沛珈試過在三號風球加黑雨的惡劣天氣下外出做採訪，當時她穿著一件灰色小背心加外套和雨褸，再擔埋一把遮，但都成身濕哂，慘變落湯雞。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 愛回家 網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
何沛珈現在已升呢成為「東張女神」中的人氣No.1，IG粉絲數拋離第2位的梁敏巧多達2萬！（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 曾志偉 何沛珈去年於《香港小姐再競選》勇奪冠軍後獲TVB力捧，最近憑《愛回家》中飾演Luna成功彈起。
何沛珈於《香港小姐再競選》勇奪冠軍後獲TVB力捧，近年亦憑《愛回家》中飾演Luna成功彈起。（圖片來源：IG@hpgroxanne）
東張女神 何沛珈 原來早在今年2月出席《異空感應》煞科宴時，何沛珈同阮浩棕已黐到實。
早前曾傳出何沛珈秘戀阮浩棕，她未有正面回應緋聞，只透露拍拖一定低調處理。（圖片來源：IG@yuenhochungnicholas）

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撰文：東方新地圖片來源：《東張西望》截圖、[email protected][email protected]、IG@cat_kittylai、IG@ng_hang_mei、[email protected]、IG@taktakrachel、IG＠cathy_kww、IG@limanfong、IG@maggiemanhau、IG@hpgroxanne、IG@yuenhochungnicholas

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