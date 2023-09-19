十大東張女神排行榜全部落選港姐出身 27歲小花人氣最高 大幅拋離第2名

由TVB皇牌資訊節目《東張西望》衍生的網上頻道「東張+」，近日為慶祝推出1周年紀念，舉辦了一個投選「你最支持的東張女神」活動，列出了參與過《東張西望》外景拍攝的「十大東張女神」供網民投票，其實這十位「東張女神」各有支持者，而其受歡迎程度，從她們的IG粉絲數量中亦可見一斑！