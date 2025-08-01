前東張女神35歲林泳淘久休復出拍片 好友李旻芳一句神回應令全場爆笑
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現年35歲的前東張女神林泳淘久休後終於復出，近日她在社交媒體分享化妝片段，吸引不少網民關注。這次復出之作選擇以化妝為主題，展示她的美妝技巧和個人魅力，讓粉絲看到她休息期間的轉變。片段一出即引起網民熱烈討論，大家都好奇她久休後的狀態如何。
好友李旻芳神回覆成焦點
片段中最搶眼的不是林泳淘的化妝技巧，而是好友李旻芳的爆笑留言。李旻芳在片段下留言「我好努力嘗試控制我的眼球」，這句幽默回應立即成為網民討論焦點。不少人認為這句話既幽默又真實，完美表達了看到朋友化妝前後巨大轉變的心情，認為兩人的友情非常真實可愛。
網民熱議化妝技巧
林泳淘在片段中展示的化妝技巧獲得網民讚賞，不少人表示她的手法專業，妝容效果自然。有網民留言指她的底妝技巧特別出色，能夠完美遮瑕同時保持自然光澤。部分網民更要求她分享更多化妝教學，希望能學到她的獨門秘技。
復出動向備受關注
林泳淘的復出動向一直是網民關注焦點，這次選擇以化妝片作為復出首作，讓人看到她對美妝領域的興趣和才華。不少粉絲表示期待她未來會有更多不同類型的內容分享，希望能看到她在各個領域的發展。加上李旻芳的搞笑回應，更是為這次復出增添了話題性。網民們不僅關注她的近況，也對她與好友們的互動方式感到好奇。
圖片來源：IG@wingt、IG@limanfong資料或影片來源：原文刊於新假期