前東張女神35歲林泳淘久休復出拍片 好友李旻芳一句神回應令全場爆笑

現年35歲的前東張女神林泳淘久休後終於復出，近日她在社交媒體分享化妝片段，吸引不少網民關注。這次復出之作選擇以化妝為主題，展示她的美妝技巧和個人魅力，讓粉絲看到她休息期間的轉變。片段一出即引起網民熱烈討論，大家都好奇她久休後的狀態如何。