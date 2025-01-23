梁敏巧被麥玲玲批「表裏不一」 唔適宜與男性做1事 曾不滿「假胸」指控

一共十三集的風水賀年節目《2025風生水起》，逢周一至周五晚上10點半翡翠台播映。節目由薛家燕、胡美貽、莊子璇、徐文浩擔任主持，另外還有堪輿學家李丞責、麥玲玲、唐碧霞、元海＋海嫂、黃楚淇、KK師傅、權朗、雲文子為觀眾指點蛇年迷津。