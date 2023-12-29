29歲東張女神梁菁琳棄貼身衫改著噴血式婚紗 Deep V開到落肚臍超性感
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現年29歲的東張女神梁菁琳（Katerina）曾因「盜墓者羅拉」造型進行採訪，而引起網民關注，成為十大「東張女神」之一，近日她在社交網曬出一輯性感照，今次就冇再著東張女神的招牌緊身Tee或小背心，而是改為穿著一件超Deep V的婚紗，搞到網民都狂噴鼻血！
東張女神梁菁琳 罕有大騷深長事業線
梁菁琳過往不時都會在社交網大派福利，不過多數都只是穿著貼身衫上陣，今次她罕有地「洗版式」上載了多張婚紗造型照，件件婚紗都超性感，其中一件更中門大開，Deep V開到落肚臍，盡展梁菁琳的飽滿上圍，更輕易夾出深長事業線，令視覺效果非常震撼！
網民勁讚梁菁琳身段完美
網民睇完梁菁琳的超性感婚紗照，都紛紛大讚她：「好完美呀」、「好fit」、「運動身材很型格」、「華麗的菁琳」、「流鼻血啦」、「女神mode阿Kat」、「看到小姐姐就大好心情疲憊感一掃而空」、「靚爆鏡啊」等等。
梁菁琳 擁獸醫系雙學位
梁菁琳是2021年落選港姐，擁有悉尼大學（The University of Sydney）獸醫系雙學位，並以一級榮譽畢業，曾被封為「學霸港姐」，但最終12強止步，落選後她便加入了《東張西望》，因經常在節目中穿著緊身衫採訪，突顯出其澎湃身形，而獲得網民關注。
不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路，當時她曾解釋著貼身衫只是為了方便做嘢，係工作需要。
《寵愛Pet Pet》做番老本行
早前在劇集《寵愛Pet Pet》梁菁琳首次拍劇，就做回老本行，飾演獸醫「Dr.Chloe 顏采兒」，她受訪時曾稱覺得娛樂圈充滿無限可能性：「我哋有做歌手嘅牙醫、唱兒歌嘅醫生，所以獸醫做主持唔會有衝突。原有嘅知識、思維方式及分析能力，都幫到我做主持時嘅口才同臨場反應，可以有更好表現。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《東張西望》截圖