東張女神

29歲東張女神梁菁琳棄貼身衫改著噴血式婚紗 Deep V開到落肚臍超性感

最新娛聞
東方新地

廣告

現年29歲的東張女神梁菁琳（Katerina）曾因「盜墓者羅拉」造型進行採訪，而引起網民關注，成為十大「東張女神」之一，近日她在社交網曬出一輯性感照，今次就冇再著東張女神的招牌緊身Tee或小背心，而是改為穿著一件超Deep V的婚紗，搞到網民都狂噴鼻血！

東張女神梁菁琳 罕有大騷深長事業線

梁菁琳過往不時都會在社交網大派福利，不過多數都只是穿著貼身衫上陣，今次她罕有地「洗版式」上載了多張婚紗造型照，件件婚紗都超性感，其中一件更中門大開，Deep V開到落肚臍，盡展梁菁琳的飽滿上圍，更輕易夾出深長事業線，令視覺效果非常震撼！

東張女神 梁菁琳大曬多款性感婚紗造型。
梁菁琳大曬多款性感婚紗造型。（圖片來源：[email protected]
東張女神 件件Deep V超性感。
件件Deep V超性感。（圖片來源：[email protected]

網民勁讚梁菁琳身段完美

網民睇完梁菁琳的超性感婚紗照，都紛紛大讚她：「好完美呀」、「好fit」、「運動身材很型格」、「華麗的菁琳」、「流鼻血啦」、「女神mode阿Kat」、「看到小姐姐就大好心情疲憊感一掃而空」、「靚爆鏡啊」等等。

東張女神 梁菁琳入行兩年，一直在《東張西望》做主持。
梁菁琳入行兩年，一直在《東張西望》做主持。（圖片來源：[email protected]
東張女神 其中一件Deep V婚紗更Deep到落肚臍。
其中一件Deep V婚紗更Deep到落肚臍。（圖片來源：[email protected]

梁菁琳 擁獸醫系雙學位

梁菁琳是2021年落選港姐，擁有悉尼大學（The University of Sydney）獸醫系雙學位，並以一級榮譽畢業，曾被封為「學霸港姐」，但最終12強止步，落選後她便加入了《東張西望》，因經常在節目中穿著緊身衫採訪，突顯出其澎湃身形，而獲得網民關注。

不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路，當時她曾解釋著貼身衫只是為了方便做嘢，係工作需要。

東張女神 三甲 東張女神 梁菁琳早前曾著軍綠色貼身上衣做採訪，令網民留下深刻印象，勁讚她好似「盜墓者羅拉」。
梁菁琳早前曾著軍綠色貼身上衣做採訪，令網民留下深刻印象，勁讚她好似「盜墓者羅拉」。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 即使天氣幾凍，都冇阻梁菁琳穿著輕薄的貼身衫出鏡，凸顯出其逼爆好身材。
即使天氣幾凍，都冇阻梁菁琳穿著輕薄的貼身衫出鏡，凸顯出其逼爆好身材。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 三甲 東張女神 不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路，當時她曾解釋著貼身衫只是為了方便做嘢，係工作需要。
不過梁菁琳亦曾因著低胸裝採訪小朋友，而被狠批教壞細路。（圖片來源：《東張西望》截圖）

《寵愛Pet Pet》做番老本行

早前在劇集《寵愛Pet Pet》梁菁琳首次拍劇，就做回老本行，飾演獸醫「Dr.Chloe 顏采兒」，她受訪時曾稱覺得娛樂圈充滿無限可能性：「我哋有做歌手嘅牙醫、唱兒歌嘅醫生，所以獸醫做主持唔會有衝突。原有嘅知識、思維方式及分析能力，都幫到我做主持時嘅口才同臨場反應，可以有更好表現。」

東張女神 三甲 東張女神 梁菁琳入行前曾做過獸醫，早前她在劇集《寵愛Pet Pet》中便以本色演出，扮回獸醫角色。
梁菁琳入行前曾做過獸醫，早前她在劇集《寵愛Pet Pet》中便以本色演出，扮回獸醫角色。（圖片來源：[email protected]
東張女神 東張西望 梁菁琳 Katerina Leung)，27歲，大學畢業，身高163cm，體重48kg。
雖然已簽入TVB，但梁菁琳話不會完全放棄獸醫事業，她指自己現時只得28歲，仍有時間去多作其他嘗試。（圖片來源：TVB
東張女神 梁菁琳 梁菁琳IG有大量私生活性感照。
梁菁琳IG有大量私生活性感照。（圖片來源：[email protected]
東張女神 梁菁琳 梁菁琳平時出街都習慣性感打扮。
梁菁琳平時出街都習慣性感打扮。（圖片來源：[email protected]
東張女神
（圖片來源：[email protected]
東張女神
（圖片來源：[email protected]
東張女神
（圖片來源：[email protected]
東張女神
（圖片來源：[email protected]
東張女神
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《東張西望》截圖

讀者留言

熱門文章

 