29歲東張女神梁菁琳棄貼身衫改著噴血式婚紗 Deep V開到落肚臍超性感

現年29歲的東張女神梁菁琳（Katerina）曾因「盜墓者羅拉」造型進行採訪，而引起網民關注，成為十大「東張女神」之一，近日她在社交網曬出一輯性感照，今次就冇再著東張女神的招牌緊身Tee或小背心，而是改為穿著一件超Deep V的婚紗，搞到網民都狂噴鼻血！