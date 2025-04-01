學霸級東張女神誘惑坐樓梯影靚相 「腰間以下全是腿」震撼網民
王嘉慧慈善晚宴驚艷亮相 低胸高衩裙成焦點
日前，王嘉慧以「慧妍雅集」成員身份出席慈善活動，身穿藍灰色低胸薄紗高衩晚裝登場，性感優雅造型瞬間成為全場焦點。她昨日（31日）在社交平台分享活動花絮，並發文表達對公益的熱忱：「除了演員和主持身份，我也希望透過慧妍雅集貢獻微小力量，幫助更多有需要的人。真正的美，在於能點亮多少生命！」貼文引來網友狂讚「人美心善」，更幽默形容她「靚到dum一聲」。
屈機背景被封「人生勝利組」
除了幕前表現亮眼，她的背景更被網友封為「人生勝利組」——父親是內地知名傢俬企業家，家境優渥，而她本人更是學霸級人物：中學就讀名校聖保羅男女中學，後赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀心理學，以一級榮譽及「院長嘉許名單」的優異成績畢業；回港後更進修香港中文大學法律碩士，完美詮釋「美貌與智慧並重」。
王嘉慧紅色比堅尼騷火辣身材 網民：靚足一星期
王嘉慧（Cathy）去年5月新加坡之旅的每日裝束剪輯成短片，愈著愈少布，非常吸睛！不過返港後慘「生蛇」！Cathy被折磨到無法正常開工，又痕又痛，無奈停工休息。也因此Cathy有時間整理旅行靚相，昨日（29日），她po出一條旅行換裝影片，原來Cathy將新加坡之旅的每日裝束剪輯成短片，與網民分享，當中造型有低胸吊帶背心、露膊透視連身裙、紅色比堅尼等，6日風格完全不同，相當有睇頭！作為健身教練的Cathy身材火辣，加上白滑肌膚與一雙電眼，令網民好難移開目光，激讚：「靚足一星期」
Cathy雖然參選港姐落敗，但仍然被稱作「人生勝利組」！事關其除了樣靚身材好之外，家底也非常豐厚，爸爸是內地「傢俬大王」王亞明，對寶貝女兒相當疼愛～而Cathy自己也爭氣，曾就讀聖保羅男女中學的她畢業後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean‘s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。
Cathy也曾參與綜藝《LAW霸女神》的錄製，在節目中熟練運用法律知識。另外，她也憑著主持無綫王牌資訊節目《東張西望》成功入屋，得到不少演出機會，由《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到綜藝《通靈之王2》3線均見到她的身影，而在當下的熱播劇《逆天奇案2》中，Cathy也有突破表現。