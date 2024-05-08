東張女神「胸襲」神助攻 勢幫曾志偉氹掂王祖藍請食飯
鄧凱文力幫曾志偉氹掂王祖藍
《獎門人》齊集食宵夜當晚，《東張西望》亦派出女神鄧凱文前去訪問。而當黃建東表示希望「萬歲」傳統可以傳到《福祿壽訓練學院》時，阮兆祥則笑稱：「我荷包（曾志偉）冇佢咁脹！」點知曾志偉竟表示：「祖藍脹過我」而鄧凱文採訪期間亦興奮胸壓王祖藍，最終令王祖藍鬆口大方埋單！
其實訪問初段，曾志偉接受訪問期間，陳懿德曾經示意王祖藍走近女主持，但拎住酒杯嘅王祖藍擰頭表示拒絕試圖保持距離，想不到去到訪問後段仍難逃胸襲。
鄧凱文連環「賣大包」益嘉賓
除咗幫曾志偉氹點王祖藍請食飯外，鄧凱文在訪問嘉賓時，亦連環「賣大包」，令大家都唔夠膽直視！鄧凱文烏低提問時澎湃嘅上圍就超級搶fo，令唔少觀眾都表示：「實在係太出眾」「到底啲嘉賓點樣忍得住唔望」「而家做訪問福利咁好嘅」「我都想做祥師兄同王祖藍！」
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鄧凱文側身狂騷心型胸 超立體身材速成網民最愛東張女神！
現年23歲的應屆港姐鄧凱文（Eris），在參選香港小姐後人氣急升，早前更獲安排成為《東張西望》的主持之一。而成為新晉東張女神嘅鄧凱文亦十分識做，經常喺社交平台大派福利，成功收穫唔少網民嘅喜愛！早前鄧凱文再性感出擊，狂派愛心胸福利，令一眾網民忍唔住齊齊留言激讚！
鄧凱文側身連環騷心型胸
鄧凱文早前在社交平台大方派福利，以一身啡色貼身裙出鏡，雖然包到上頸唔騷事業線，但係服裝就完美展示咗鄧凱文超立體嘅身材，令到一眾網民大讚：「好大個心型……」、「葫蘆身材，索到」、「東張的港普女神」、「樣靚身材正！」、「可唔可以著呢條主持東張！」
鄧凱文獲讚主持功力有進步
鄧凱文除了「葫蘆身材」非常搶fo之外，身為《東張西望》的主持人的她更被網民大讚主持功力有進步：「最近啲訪問做得叻咗！抵讚！加油！好快可以做司儀！」，可以得到網民的認可及暖心鼓勵，認真戥佢開心！
新東張女神鄧凱文24歲生日大解放 連環大曬性感照險走光
應屆港姐鄧凱文（Eris）雖然最終在十強止步，但落選後仍受無綫力捧，除了獲安排加入《東張西望》擔任外景主持，升呢做新「東張女神」外，又在節目《大灣區美味好玩攻略》中以三點式上陣，極速吸引到網民關注，近日踏入24歲的她，更在社交網大派生日福利，挑戰性感極限，搞到幾乎走光！
鄧凱文 生日分享誘人「床照」
鄧凱文日前趁著24歲生日到酒店大玩Staycation，並在社交網分享出多張性感打卡照，其中有她穿著白色喱士吊帶裙，側身躺在酒店床上，盡顯其性感曲線和Big爆上圍的誘人「床照」，睇到網民都心心眼大讚她索爆。
曬盡白滑長腿險走光
之後鄧凱文又換上一件藍色Tube Dress，坐在窗邊盡騷一對白滑長腿，並捧著一個蛋糕繼續性感打卡，不過由於條裙太短，雖然鄧凱文已蹺起雙腳，盡力遮住「神秘三角」位置，但仍見到她身側蜜桃臀若隱若現，幾乎走光。
鄧凱文公開示愛被叫「女王」
一眾好友如莊子璇、姜依宁、刑慧敏、梁麗翹及「奶仔」方紹聰等，都有留言祝福鄧凱文生日快樂，而鄧凱文則在配文向稱呼她為「女王」的女友人示愛，又表示和她一齊Staycation及操刀拍照的都是這位女友人。
鄧凱文參選港姐後獲派做《東張》主持
參選港姐不足一年，鄧凱文已迅速躍升為《東張西望》的採訪主持，專責娛樂新聞節目。她的鏡頭感十足，經常在節目中亮相，為觀眾帶來最新最熱的娛樂資訊。而在網上，鄧凱文更是慷慨，經常分享各種福利照片，讓粉絲大呼過癮。
鄧凱文IG上的福利不斷
鄧凱文在IG經常派性感福利，從比堅尼泳衣到出水芙蓉的照片，她從不吝嗇與粉絲分享她的美麗時刻。早前，她在拍攝《大灣區美味好玩攻略》時，穿著三點式泳裝浸溫泉的照片更是引起了一番熱議，網民更大讚其身材不輸「最強咪神」郭珮文（Juliana）！
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