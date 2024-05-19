「前東張女神」阮嘉敏曬婚照疑好事近 小背心採訪屯門阿叔最難忘

現年32歲的阮嘉敏於2016年參選香港小姐入行，在落選後簽約TVB
，並憑主持《東張西望
》成名，獲網民封為「東張女神」。阮嘉敏在2022年宣佈正式離開《東張
》後，開始在多套電視劇中亮相。不過正值上位之際的阮嘉敏，日前突然上傳一系列婚照，疑似好事近！
「前東張女神」阮嘉敏曬婚照疑好事近
日前，阮嘉敏在社交平台上傳一系列的性感婚照，並寫道：「這是一條不能吃飯的裙子，拍照前只喝了一杯咖啡，但拍攝的時候也要縮肚子……好吧，下次決定什麼都不吃也不喝。期待下次再跟這個團隊合作，女生都喜歡拍照留倩影。」 照片中可見阮嘉敏身穿低胸喱士透視魚尾晚裝，大曬性感身材，盡顯完美線條，網民都紛紛猜測是否好事近！
曾與林敏驄傳父女戀
2017年，阮嘉敏曾被傳與比她大32歲的林敏驄發展「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊冧掂阮嘉敏，更不避嫌帶她出席圈中人的聚會，並將她介紹給黃百鳴及傳媒公司高層認識，不過之後林敏驄澄清指兩人只是好朋友。
阮嘉敏跳出舒適圈離開《東張西望》
現年32歲的阮嘉敏（Mandy）畢業自中大傳理系，在2016年落選港姐後，同年她簽入無綫兼加入節目《東張西望》做主持。兩年前，她忽然離開了《東張西望》，為免大家誤會她已離巢，她特別在社交網出post：
最近有些媒體同其他同事朋友都話好耐冇喺《東張西望》見過我，好吧，我都想同大家講下～天下無不散之筵席，過去幾年，有幸成為《東張西望》家庭的一份子，是小妹的福氣。謝謝《東張》團隊所有的教導及鼓勵，支持我去探索更多的可能性，百分百燃燒自己及跳出舒適圈。謝謝你們每天的照顧及包容，今後我會用觀眾的身份默默地支持《東張》們的所有台前幕後。謝謝《東張西望》嘅觀眾唔捨得我，你地PM我既訊息，我全部都有睇架！我仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你地繼續支持我！互勉之！
阮嘉敏採訪屯門阿叔最難忘
阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。事實上阮嘉敏曾多次以露腰小背心造型做訪問，甚至試過著緊身褲爬山澗，令底褲形狀現形，引起不少網民熱烈討論，有網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人，亦有網民批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。
阮嘉敏為拍劇「裸辭」
阮嘉敏早於發IG文宣佈離開前兩個月前已離開了《東張西望》，她在接受傳媒訪問時，透露自己當時算係「裸辭」，即在無任何其他工作下，辭去接下《東張西望》的主持工作，全因自己想更專注拍劇，而兩邊好難同時兼顧。幸好在她裸辭不久，即接獲節目《輪住買》和劇集《靈戲逼人》的工作，在劇中她飾演一個溫文、內向、怕醜的角色，為此她更換回了初出道時一個短髮Look及染回黑髮，以及戴上眼鏡，變身「眼鏡娘」。
《十月初五》啜爆男侍應
阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是同鄧伊婷拍的旅遊節目《3日2夜》，更因此被封為《3日2夜》咪神。此外她在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！