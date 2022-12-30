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「東張女神」陳懿德豪華大宅曝光 大廳容納廿名藝人開Party冇難度！

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「東張女神」陳懿德最近憑《香港小姐再競選》勇奪季軍，人氣再度急升。近日，陳懿德就一口氣邀請了20位TVB藝人好友到她位於元朗的豪宅嘅聖誕Party，豪宅內部非常寬敞，裝修亦極之豪華！

「東張女神」陳懿德廿名藝人開聖誕Party

雖然入行短短一年多，但陳懿德已經識落一班TVB藝人好友，並趁著聖誕佳節邀請他們到元朗豪宅慶祝。陳懿德在社交平台上大曬當日派對大合照，並且寫道：「這陣子，我識咗一班好好嘅人，我入行嘅時候一直都好想有個咁嘅gathering大家一齊玩，終於然後見到大家玩得開心，我就真係好滿足了，好開心識到你哋每一個，真的希望我哋大家都愈嚟愈好🥰Merry Christmas 。」

陳懿德 從照片中可見，周志文、羅天宇、梁凱晴等人都有份出席派對，並且紛紛留言感謝陳懿德父母的款待。
從照片中可見，周志文、羅天宇、梁凱晴等人都有份出席派對，並且紛紛留言感謝陳懿德父母的款待。（圖片來源：[email protected]

豪華大宅曝光 客廳大到似總統套房

陳懿德豪宅內部亦是首次曝光，雖然一行差唔多20人，但豪宅客廳的位置依然卓卓有餘，非常寬敞。客廳中更能擺設一棵比人更高的聖誕樹，可見豪宅樓底非常高，一班網民都留言表示陳懿德家的客廳大到似總統套房！

陳懿德 一行17人於客廳影大合照都夠曬位！
一行17人於客廳影大合照都夠曬位！（圖片來源：[email protected]
陳懿德 裝修都好高貴，網民都話陳懿德家的客廳同總統套房一模一樣！
裝修都好高貴，網民都話陳懿德家的客廳同總統套房一模一樣！（圖片來源：[email protected]

參加《香港小姐再競選》為競選減1.5公斤

本身在中文大學新聞及傳理系畢業的陳懿德（Rachel）曾入圍2021年的香港小姐8強，當時參選時以短短三個月激減22磅後踏上競選舞台。她指自己最瘋狂的時候是戒油鹽糖，而且三個月肉只吃烚蛋白質，再每天空腹跳繩400下。一年後，她再減多1.5公斤，腰圍由25吋減至23.5寸，而上圍上升了0.5寸：「 上年參選時我成日覺得自己未夠好迷失咗自己，而家我認為更重要係喜歡每個當下嘅自己。 」

香港小姐再競選 陳懿德 Rachel
陳懿德 Rachel （圖片來源：TVB）
陳懿德 香港小姐再競選 去年參選完港姐後，Rachel 繼續努力堅持節食瘦身，令體重再下降多 1.5 公斤，甚有恒心。
去年參選完港姐後，Rachel 繼續努力堅持節食瘦身，令體重再下降多 1.5 公斤，甚有恒心。（圖片來源：TVB）

陳懿德為才藝表演練腹語

而本身有聲樂8級的陳懿德更為才藝表演學習腹語，與拍檔「癲癲」一起對答搞笑外，還輪流獻唱。陳懿德更透露其實自己只是學習兩堂的時間便要上台表演，還要兼顧拍攝《東張西望》。雖然如此，但她的表演完全是滴水不漏。她透露自己利用休息和吃飯時間練習腹語，即使凌晨兩、三點回到家中都會繼續練習：「因為我對自己要求好高，唔可以淨係做到，要做好！ 」

陳懿德 香港小姐再競選 腹語表演已經難以想像咁難，仲要腹語演唱女高音，更加係難上加難。
腹語表演已經難以想像咁難，還要腹語演唱女高音，更是難上加難。（圖片來源：TVB）

陳懿德坦言學腹語難關多多

陳懿德指學腹語的過程過五關斬六將，因為已經很難找老師，而且要保持嘴唇不動，然後因為要快速切換角色對答。她笑言自己之後應該可以拍攝人格分裂的劇集。不過她指自己回到後台有人問她「你錄定音定配音架？」，聽到這個問題就覺得放心，因為自己沒有出錯。

香港小姐再競選 陳懿德 Rachel
陳懿德 Rachel（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB、[email protected]

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