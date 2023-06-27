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東張女神陳瑞菱遊阿拉伯沙灘玩波 曬長疤加臍環展現自信美

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25歲「東張女神」陳瑞菱（Reina）自去年參選港姐大熱倒灶後，便加入了《東張西望》擔任外景主持，並憑著小背心Look做採訪，獲得不少網民關注，近日她飛到阿拉伯一帶旅遊，並在社交網開心些牙於當地大玩沙灘排球的三點式靚相，大方騷出身上的長疤和臍環，展現出健康又性感的自信美！

東張女神 工作和旅遊以外，陳瑞菱亦好勤力做Gym，難怪身形愈來愈Fit。
工作和旅遊以外，陳瑞菱亦好勤力做Gym，難怪身形愈來愈Fit。（圖片來源：[email protected]
東張女神 去到杜拜，陳瑞菱赤腳行沙漠。
去到杜拜，陳瑞菱赤腳行沙漠。（圖片來源：[email protected]

「東張女神」陳瑞菱 獲讚Fit過選美時

陳瑞菱近日飛到阿拉伯一帶旅遊，並在社交網狂po靚相，行程包括赤腳行沙漠，及在沙灘上打排球等，穿著三點式泳衣的她，更大方騷出一身古銅色的肌膚，以及身上長約一呎的疤痕和臍環，她感性地以英文表示：「在這個光速運轉的世界中，貼近地面帶給了我如此多的平靜。」網民都大讚她的身形比起選美時更加Fit，充滿健康的美態。

東張女神 陳瑞菱曾經歷切除腫瘤手術，留下一呎長疤，她曾表示希望能以自身經歷勉勵觀眾。
陳瑞菱曾經歷切除腫瘤手術，留下一呎長疤，她表示這疤痕現在已成為其identity一部份，並希望能以自身經歷勉勵觀眾。（圖片來源：[email protected]
東張女神 陳瑞菱的打排球相充滿動感。
陳瑞菱的打排球相充滿動感。（圖片來源：[email protected]
東張女神 展現出她健康和充滿活力的一面。
展現出陳瑞菱健康和充滿活力的一面。（圖片來源：[email protected]

主持《東張西望》大啖食燒賣受讚賞

陳瑞菱早前在《東張西望》中報道一個由「燒賣關注組」舉辦的活動，期間她穿著一件裸色貼身小背心加牛仔褲，打側身時玲瓏浮突的曲線表露無遺，獲網民激讚「大包包」，同時她不顧儀態大啖食燒賣的舉動，亦令網民大讚她非常貼地，毫不造作。

東張女神 東張西望 陳瑞菱穿著貼身小背心外出採訪。
陳瑞菱當日穿著貼身小背心外出採訪。（圖片來源：[email protected]東張+）
東張女神 東張西望 打側身時陳瑞菱嘅好身形一覽無遺。
打側身時陳瑞菱嘅好身形一覽無遺。（圖片來源：[email protected]東張+）
東張女神 東張西望 大啖食燒賣睇得出佢食得好滋味！
大啖食燒賣睇得出佢食得好滋味！（圖片來源：[email protected]東張+）

碩士畢業學霸港姐

陳瑞菱為倫敦經濟學院管理學碩士（一級榮譽）畢業生，高學歷之餘仲多才多藝，識得唱歌、彈鋼琴同跳舞，在參選港姐時曾是大熱人選，雖然最後因決賽當晚表現未如理想，而三甲不入，但仍獲簽入TVB，並加入了《東張西望》做主持。

東張女神 東張西望 雖然腹部有一條長疤，但陳瑞菱毫不介意著泳裝出鏡。
雖然腹部有一條長疤，但陳瑞菱毫不介意著泳裝出鏡。（圖片來源：[email protected]

富媽媽是TVB贊助商

早在選港姐時，陳瑞菱已被爆屋企好富貴，媽媽是泰國椰子水代理商，做生意有一手，更曾贊助TVB節目《Vegas 360 x TVB》。陳瑞菱在社交網上載與媽咪的合照，兩母女餅印一樣：「好享受同媽咪一齊整健康午餐，陪我傾心事，無所不談，做我嘅聆聽者～感恩我親愛嘅媽咪永遠做我最堅強後盾，陪著我跨過每個挑戰，分享每個喜悅！」她亦好愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，大家都要珍惜毛小孩嘅天真可愛啊！」

東張女神 東張西望 陳瑞菱 陳瑞菱在社交網上載與媽咪的合照，兩母女十足餅印。
陳瑞菱曾在社交網上載與媽咪的合照，兩母女十足餅印。（圖片來源：[email protected]
東張女神 東張西望 陳瑞菱 陳瑞菱愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，每晚抽時間同Bambi享受共處時光。」
陳瑞菱愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，每晚抽時間同Bambi享受共處時光。」 （圖片來源：[email protected]

超大豪宅內貌曝光

早前陳瑞菱邀請同屆港姐到其家中開Party，令其超大豪宅曝光。當晚的Party影了不少相，從相中可以看到陳瑞菱住在超大豪宅，以白色為主的大廳採用複式設計，而花園擺有長形餐檯，而根據過往Reina在社交平台發佈的照片中，可以看出她家中更有私人泳池，不時在家中游水保持身材外，更會著三點式在家影相，空間大到令人十分羨慕！

東張女神 東張西望 陳瑞菱家中的白色大廳採用複式設計。
陳瑞菱家中的白色大廳採用複式設計。（圖片來源：小紅書＠邢慧敏Sharon）
東張女神 東張西望 花園擺有長形餐檯。
花園擺有長形餐檯。（圖片來源：小紅書＠邢慧敏Sharon）
東張女神 東張西望 陳瑞菱
有私人泳池！（圖片來源：[email protected]

原來係生命鬥士！

其實從參選港姐開始，陳瑞菱便毫不掩飾肚皮上有一道長約一呎的疤痕，原來她在英國讀書時，曾經長了一個21cm大的巨型脂肪腫瘤，經過手術後，便留下了極顯眼的長疤痕。參選時她隨大會到愉景灣進行一連7日集訓，大方穿上露腰運動裝，毫不介意展示出手術遺留下來的痕跡，更以自身經歷勉勵觀眾：「嗰陣我驚到唔知點用語言去形容，但其實大步檻過，必有後福，所以我會更加珍惜嚟緊嘅挑戰、珍惜生命，我都想以我嘅生命去影響更多生命，有一個正面嘅觀念去睇呢個世界。」

東張女神 東張西望 陳瑞菱 陳瑞菱更指，每日見到自己的疤痕，其實是提醒自己要更加熱愛生命！ 陳瑞菱豪不遮掩自己的長疤痕。
陳瑞菱毫不遮掩自己的一呎長疤痕，她指每日見到自己的疤痕，其實是在提醒自己要更加熱愛生命！ （圖片來源：娛樂新聞台截圖）

樂觀腰果眼取勝

在自我介紹時，陳瑞菱自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對，修讀營養學及健身的她，於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指每個人都有優點和缺點，她就最鍾意自己對眼，笑起來雙眼都跟著笑，好似腰果。

東張女神 東張西望 陳瑞菱 陳瑞菱最鍾意自己對腰果眼，笑起來雙眼都跟着笑。
陳瑞菱最鍾意自己對腰果眼，笑起來雙眼都跟着笑。（圖片來源：[email protected]
東張女神 東張西望 陳瑞菱 陳瑞菱在自我介紹時，自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對。
自我介紹時，陳瑞菱自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對。（圖片來源：[email protected]
東張女神 私底下的陳瑞菱熱愛戶外活動之餘，又經常周遊列國，學識淵博。
私底下的陳瑞菱熱愛戶外活動之餘，又經常周遊列國，學識淵博。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]東張+

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