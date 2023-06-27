東張女神陳瑞菱遊阿拉伯沙灘玩波 曬長疤加臍環展現自信美

25歲「東張女神」陳瑞菱（Reina）自去年參選港姐大熱倒灶後，便加入了《東張西望》擔任外景主持，並憑著小背心Look做採訪，獲得不少網民關注，近日她飛到阿拉伯一帶旅遊，並在社交網開心些牙於當地大玩沙灘排球的三點式靚相，大方騷出身上的長疤和臍環，展現出健康又性感的自信美！