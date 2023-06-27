東張女神陳瑞菱遊阿拉伯沙灘玩波 曬長疤加臍環展現自信美
「東張女神」陳瑞菱 獲讚Fit過選美時
陳瑞菱近日飛到阿拉伯一帶旅遊，並在社交網狂po靚相，行程包括赤腳行沙漠，及在沙灘上打排球等，穿著三點式泳衣的她，更大方騷出一身古銅色的肌膚，以及身上長約一呎的疤痕和臍環，她感性地以英文表示：「在這個光速運轉的世界中，貼近地面帶給了我如此多的平靜。」網民都大讚她的身形比起選美時更加Fit，充滿健康的美態。
主持《東張西望》大啖食燒賣受讚賞
陳瑞菱早前在《東張西望》中報道一個由「燒賣關注組」舉辦的活動，期間她穿著一件裸色貼身小背心加牛仔褲，打側身時玲瓏浮突的曲線表露無遺，獲網民激讚「大包包」，同時她不顧儀態大啖食燒賣的舉動，亦令網民大讚她非常貼地，毫不造作。
碩士畢業學霸港姐
陳瑞菱為倫敦經濟學院管理學碩士（一級榮譽）畢業生，高學歷之餘仲多才多藝，識得唱歌、彈鋼琴同跳舞，在參選港姐時曾是大熱人選，雖然最後因決賽當晚表現未如理想，而三甲不入，但仍獲簽入TVB，並加入了《東張西望》做主持。
富媽媽是TVB贊助商
早在選港姐時，陳瑞菱已被爆屋企好富貴，媽媽是泰國椰子水代理商，做生意有一手，更曾贊助TVB節目《Vegas 360 x TVB》。陳瑞菱在社交網上載與媽咪的合照，兩母女餅印一樣：「好享受同媽咪一齊整健康午餐，陪我傾心事，無所不談，做我嘅聆聽者～感恩我親愛嘅媽咪永遠做我最堅強後盾，陪著我跨過每個挑戰，分享每個喜悅！」她亦好愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，大家都要珍惜毛小孩嘅天真可愛啊！」
超大豪宅內貌曝光
早前陳瑞菱邀請同屆港姐到其家中開Party，令其超大豪宅曝光。當晚的Party影了不少相，從相中可以看到陳瑞菱住在超大豪宅，以白色為主的大廳採用複式設計，而花園擺有長形餐檯，而根據過往Reina在社交平台發佈的照片中，可以看出她家中更有私人泳池，不時在家中游水保持身材外，更會著三點式在家影相，空間大到令人十分羨慕！
原來係生命鬥士！
其實從參選港姐開始，陳瑞菱便毫不掩飾肚皮上有一道長約一呎的疤痕，原來她在英國讀書時，曾經長了一個21cm大的巨型脂肪腫瘤，經過手術後，便留下了極顯眼的長疤痕。參選時她隨大會到愉景灣進行一連7日集訓，大方穿上露腰運動裝，毫不介意展示出手術遺留下來的痕跡，更以自身經歷勉勵觀眾：「嗰陣我驚到唔知點用語言去形容，但其實大步檻過，必有後福，所以我會更加珍惜嚟緊嘅挑戰、珍惜生命，我都想以我嘅生命去影響更多生命，有一個正面嘅觀念去睇呢個世界。」
樂觀腰果眼取勝
在自我介紹時，陳瑞菱自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對，修讀營養學及健身的她，於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指每個人都有優點和缺點，她就最鍾意自己對眼，笑起來雙眼都跟著笑，好似腰果。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！