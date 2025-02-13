30歲東張女神婚禮倒數3日！大曬型格婚照準備封盤

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30歲的「東張女神」黎寬怡（貓仔）繼上月突然公布即將結婚的喜訊後，日前再曬出了一輯唯美婚紗照，並在今日（13日）宣布婚禮已進入最後3日的倒計時！

「東張女神」黎寬怡 同準老公甜蜜對望

貓仔與拍拖多年的攝影師男友Anthony感情穩定，早前她公開了過大禮照片，並透露兩人將於2月舉行婚禮，日前她就曬出一輯唯美婚紗照，相中她一連換上3套分別為白色及紅色的婚紗，亦有著皮褸的型格照，只見她不時與準老公甜蜜對望，更在街上共舞，氣氛相當浪漫。

今日（13日）貓仔就在限時動態中表示：「婚禮倒數最後三日！感激各位的疼愛，剛剛才趕起的Ecard，準備逐步發出。」

東張女神 貓仔呢件婚紗有Deep V又有大露背，非常性感。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
貓仔呢件婚紗有Deep V又有大露背，非常性感。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 另一款婚紗就配襯黑色皮褸，走型格路線。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
另一款婚紗就配襯黑色皮褸，走型格路線。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 仲有深情對望！（圖片來源：IG@cat_kittylai）
仲有深情對望！（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 第3套火紅色婚紗大騷貓仔一對逆天長腿。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
第3套火紅色婚紗大騷貓仔一對逆天長腿。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 兩人在街上浪漫起舞。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
兩人在街上浪漫起舞。（圖片來源：IG@cat_kittylai）

過大禮排場勁一張枱放唔晒

早前貓仔已進行了過大禮儀式，相中可見，除了鮑參翅肚、八大精美禮籃，更有兩對巨型龍鳳鈪，４條金頸鍊，禮品多到一張枱都「放唔晒」，要額外加多兩張枱兼放滿地下，足見貓仔的未婚夫Anthony非常愛錫她。

東張女神 早前貓仔過大禮，禮品多到一張枱都放唔晒。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
早前貓仔過大禮，禮品多到一張枱都放唔晒。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 貓仔笑言整個過大禮儀式爸爸媽媽都好滿意，媽媽更興奮到立即換件靚衫出來打卡。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
貓仔笑言整個過大禮儀式爸爸媽媽都好滿意，媽媽更興奮到立即換件靚衫出來打卡。（圖片來源：IG@cat_kittylai）

「貓仔」黎寬怡轉戰社會議題受讚賞

「貓仔」黎寬怡（Kitty）加入《東張西望》已有近7年，一直主力作娛樂方面的報道，曾因直播訪問白彪時突然行開去影大合照，而被網民狂鬧失禮，近日開始轉戰社會議題的她，卻屢次都有不俗表現，網民都紛紛大讚她由當初經常採訪到喊的新手主持，到現在變得冷靜又勇敢，進步相當大，採訪技巧更愈做愈好！

東張女神 早前《東張》以連續劇式狙擊 「賤男謝先生」惡行，由黎寬怡負責採訪，最終成功令騙徒落網。（圖片來源：TVB）
早前《東張》以連續劇式狙擊 「賤男謝先生」惡行，由黎寬怡負責採訪，最終成功令騙徒落網。（圖片來源：TVB）
東張女神 黎寬怡追訪「女中醫」阿紅時，阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手，但黎寬怡仍冷靜追問阿紅，最終阿紅報警求助，但反而被以「經營無牌按摩院」的罪名逮捕，結局可說大快人心！（圖片來源：TVB）
黎寬怡追訪「女中醫」阿紅時，阿紅一度逃進升降機，更抓住黎寬怡擋著升降機門的手，但黎寬怡仍冷靜追問阿紅，最終阿紅報警求助，但反而被以「經營無牌按摩院」的罪名逮捕，結局可說大快人心！（圖片來源：TVB）

過去曾有多次失禮舉動

現年29歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有6年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。

東張女神 為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：TVB）
黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。（圖片來源：TVB）
東張女神 因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：TVB）
因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：TVB）
東張女神 黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（圖片來源：TVB）
黎寬怡在訪問葉童時亦被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（圖片來源：TVB）

挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲

黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。2022年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。

東張女神 黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。（圖片來源：TVB）
黎寬怡近日與2021年落選港姐莫韻諰一齊著三點式泳衣現身，參演新劇《非常檢控觀》，拍攝時輕易成為全場焦點。（圖片來源：TVB）
東張女神 黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。（圖片來源：TVB）
黎寬怡將莫韻諰輕易比下去，全程表現得勁風騷。（圖片來源：TVB）
東張女神 2022年在《香港小姐再競選》中，黎寬怡曾跳椅子舞大騷無敵長腿。（圖片來源：TVB）
2022年在《香港小姐再競選》中，黎寬怡曾跳椅子舞大騷無敵長腿。（圖片來源：TVB）
東張女神 黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
黎寬怡身高有171cm，即5尺7吋半，Model身形非常突出。（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）
東張女神 （圖片來源：IG@cat_kittylai）
（圖片來源：IG@cat_kittylai）

撰文：東方新地圖片來源：IG@cat_kittylai、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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