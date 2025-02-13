30歲東張女神婚禮倒數3日！大曬型格婚照準備封盤
「東張女神」黎寬怡 同準老公甜蜜對望
貓仔與拍拖多年的攝影師男友Anthony感情穩定，早前她公開了過大禮照片，並透露兩人將於2月舉行婚禮，日前她就曬出一輯唯美婚紗照，相中她一連換上3套分別為白色及紅色的婚紗，亦有著皮褸的型格照，只見她不時與準老公甜蜜對望，更在街上共舞，氣氛相當浪漫。
今日（13日）貓仔就在限時動態中表示：「婚禮倒數最後三日！感激各位的疼愛，剛剛才趕起的Ecard，準備逐步發出。」
過大禮排場勁一張枱放唔晒
早前貓仔已進行了過大禮儀式，相中可見，除了鮑參翅肚、八大精美禮籃，更有兩對巨型龍鳳鈪，４條金頸鍊，禮品多到一張枱都「放唔晒」，要額外加多兩張枱兼放滿地下，足見貓仔的未婚夫Anthony非常愛錫她。
「貓仔」黎寬怡轉戰社會議題受讚賞
「貓仔」黎寬怡（Kitty）加入《東張西望》已有近7年，一直主力作娛樂方面的報道，曾因直播訪問白彪時突然行開去影大合照，而被網民狂鬧失禮，近日開始轉戰社會議題的她，卻屢次都有不俗表現，網民都紛紛大讚她由當初經常採訪到喊的新手主持，到現在變得冷靜又勇敢，進步相當大，採訪技巧更愈做愈好！
過去曾有多次失禮舉動
現年29歲的「貓仔」黎寬怡（Kitty）曾在2017年參選港姐，落選後考入藝員訓練班，翌年加入TVB，並開始主持《東張西望》，至今已有6年時間，但最令網民印象深刻的，卻是她曾多次在節目中有失禮舉動，包括於直播採訪時忽然撇甩受訪者白彪去影大合照，以及在訪問張衛健、黃宗澤等藝人時忽然爆喊等。
挑戰《香港小姐再競選》 惹再發育疑雲
黎寬怡畢業於香港高等教育科技學院的時裝設計學士課程，作為「東張女神」的她擁有171cm身高，入行前曾做模特兒，擁有一對無敵長腿。2022年她更挑戰《香港小姐再競選》，在才藝表演中大跳椅子舞，最後成功打入5強。不過原來2017年參選港姐時，黎寬怡上圍只得29吋，參加《香港小姐再競選》時卻有33.5吋，因此惹來再發育疑雲，對此黎寬怡解釋她主要靠健康減肥和運動修身，才令身形變得更加Fit。