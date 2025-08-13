41歲吳幸美戀情公開！與四眼男友街頭激吻20次 網民踢爆私下激情一面！
現年41歲的《東張西望》主持吳幸美，入行22年來甚少傳出緋聞，感情生活一直保持低調。 不過，近日她被媒體拍到與一名戴眼鏡的中年男子在街頭甜蜜拍拖，兩人更情不自禁，在兩小時內接吻超過20次，可見愛得相當火熱，羨煞旁人！
吳幸美愛得癡纏當街不停親吻
當日，吳幸美與男友現身將軍澳及樂富一帶，兩人打扮休閒，全程十指緊扣，愛意滿瀉。 無論是在商場、扶手電梯，還是走在街上，兩人都不時停下來深情對望，然後甜蜜親吻，完全沉醉在二人世界中，絲毫不在意旁人目光。據報導，在短短兩小時的約會中，兩人親吻次數竟高達20次，足見這段戀情正處於熱戀期。
男友貼心舉動盡顯風度
雖然男友外型不算高大帥氣，甚至略有啤酒肚，但對吳幸美卻是體貼入微。在約會期間，有市民認出吳幸美並要求合照，男友不但沒有不悅，反而醒目地為她拿著背包，讓她能輕鬆與粉絲互動。 另外，在吳幸美出席公開活動時，男友亦會提早到場等候，並為她送上飲品，更化身「御用攝影師」，全程為女友拍照錄影，盡顯細心及風度。
網民大爆二人甜蜜細節：搭電梯都狂咀
對於吳幸美戀情公開後，網民紛紛留言：「男朋友個樣幾老實」、「唔怪得無再喺東張西望試迷姦水」、「好似幾成熟隱重啊」、有網民更見過吳幸美與其男友激情一面：「喺港珠澳見過佢哋兩次，應該仲係熱戀期，搭電梯都狂咀」。
「東張女神」多年努力獲肯定
吳幸美於2003年參選香港小姐入行，多年來主要擔任主持工作，尤其在《東張西望》的表現備受讚賞。 她在節目中敢於嘗試，曾親身試飲「斷片酒」及「睡眠水」而引起熱話，其專業及敬業的態度深入民心，更因此被封為「東張女神」。雖然曾多次獲提名「最佳女主持」，但都與獎項擦身而過，不過她在觀眾心中的地位早已獲得肯定。
圖片來源：IG@ng_hang_mei資料或影片來源：原文刊於新假期