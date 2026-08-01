東張西望｜僱主請外傭慘遇「一日姐姐」 報警驚揭背後暗藏心寒陰謀
苦主梁小姐Katie先後遭遇外傭極速劈炮
多名苦主近期接連遭遇工人閃電離任，其中梁小姐聘請外傭於五月份剛抵埗，僅開工短短一日便果斷向她表示「Mom，我唔do啦！」。另一名苦主Katie原本期望新聘外傭能協助照顧家中兩名幼童，沒想到對方第一天上班便拒絕哄小朋友睡覺，更強硬要求只做簡單家務。該名外傭到第二天便表明一定要走，Katie最終無奈報警處理，在警方協助調解下雙方簽署文件，成功獲賠償5,100元。Katie家中另一位外傭Apple透露，該名辭職外傭私下抱怨工作量太大，打從一開始就完全不想照顧小孩。
僱傭中心負責人拆解外傭極速離職謎團
針對外傭入屋後瞬間轉身離開亂象，僱傭中心負責人廖翠蘭分析指出這類情況絕對不是個別事件。她詳細解釋現時外傭來港工作無需預先自行支付大筆費用，加上機票及各項手續開支往往全數由僱主承擔，導致外傭輕易衍生出低成本試工心態。只要發現工作環境不合心意，她們便會毫不猶豫地選擇離開，而所有金錢損失往往落在僱主身上。另一名同樣經歷外傭極速劈炮苦主韋太表示，她聘用工人當晚突然宣告辭職並即時執包袱走人，對方最終有作出金錢賠償。
零成本試工漏洞令全港僱主大失預算
近年本港家庭對海外家庭傭工需求持續高企，不少雙職父母極度依賴外傭全天候照顧初生嬰兒或年幼兒童。這股極速辭職風氣嚴重衝擊僱傭雙方互信基礎，部分外傭抵港後才發現照顧小朋友極度耗費精力，又或者嫌棄家中膳食不合口味，便會果斷要求解約離職。這種極端揀工行為令原本急需人手支援家庭頓時失去家庭及育兒依靠，重新聘請外傭亦需要經歷漫長等待期。
網民留言力撐苦主 盼港府出手堵塞漏洞
事件曝光後迅速觸發大批網民熱烈討論，不少人在網上群組留言力撐一眾受害僱主。有網民憤怒表示「依家請工人真係好似抽盲盒咁，隨時貼錢買難受」，亦有人一針見血指出「零成本試工根本就係玩弄制度，完全對僱主極度唔公平」。許多同為父母網民亦紛紛分享類似經歷，強烈呼籲相關部門必須盡快正視這個日益嚴重問題。大眾普遍期望當局能夠著手加強跟進，設立更完善機制保障香港僱主合法權益。