愛回家｜內地女連環爆臨記人工同未播劇情 TVB火速出聲明澄清
內地女做臨記搶先爆拍攝劇情
日前有網民於小紅書發布一篇名為「第一次在TVB當《愛回家》臨時演員」嘅文章，並由搭專車入電視城、化妝間set頭以及拍攝嘅過程紀錄低，並興奮表示：「《愛回家》也是自己喜歡的劇集，也是專業團隊，所以就算工資不高，也十分開心」
該網民更在文中透露即將播出嘅劇情，以及自己將於邊部分出現：「民初時期善姐賣咳藥水的那集就是我啦，記得我係排第3個哦」
內地女大爆做《愛回家》臨記人工
該網民嘅帖文一出，隨即就引來唔少人留言，當中大部分人都十分好奇到底臨記嘅真實人工：「人工有沒500大羊」並獲回覆稱：「當然沒啦。我只是臨時演員啊」
除咗樓主親自回覆外，唔少網民都留言大爆自己做臨記時嘅人工：「我得$300，等埋位前後等咗5個鐘」、「380/天」、「除非是特邀演員，就高達千起點」、「380做老臨都幾好，深圳做老臨先得80」
TVB火速出聲明回應事件
對於網上再次流傳唔同嘅臨記人工，TVB今日（7日）就火速出聲明回應此事：
「近日，關於《愛·回家之開心速遞》演員的薪金問題在網上引起熱議及報道，本台為了以正視聽，特此澄清，相關討論並不反映實際情況，本台保留追究法律責任的權利。另外，本台聘請臨時演員是通過專業的臨時演員公司進行，並嚴格遵循行業規範，確保所有外聘人員提供的工作資料均為真實。本台在任何時候都嚴格遵守相關法規，保證所有在港參與拍攝的演員均持香港居民身份證或相關許可。感謝大家對《愛·回家之開心速遞》的持續熱愛與支持。我們承諾將持續提供更多高質量的娛樂節目，回饋觀眾的厚愛。電視廣播有限公司 企業傳訊部 2025年1月7日」
愛回家｜網傳角色每集人工 有人拍1星期穩袋4萬2 呢位女星罕回應真相
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》2017年開播至今已經將近2500集，不過隨住近年離巢潮盛行，唔少劇中角色都已經絕跡，令觀眾大感可惜。近日網上就流傳一張多個角色每集人工嘅列表，片酬相差天同地，有該劇演員罕有現身回應人工真相！
愛回家｜網傳多個角色每集人工有對比
近日網上流傳一張多個《愛回家》角色每集人工嘅列表，當中更將多位演員區分為男一及女一等界別，並貼出其預測嘅每集人工。列表中演員們嘅人工大不同，當中叫價最高嘅係歐陽震華嘅$22,750，其次人工最高嘅分別係列為男一嘅劉丹（飾 熊樹根）$6,000、男三周嘉洛（飾 金城安）$5,750以及男二單立文（飾 熊樹仁）$5,500。
不過有叫價最高就當然有叫價最低，列表當中何晉樂（飾 龍舟）嘅每集人工就竟然顯示為$0，令唔少網民都直言好震驚！
愛回家｜「池美麗」回應網傳拍劇人工
37歲的鍾凱琪因在《愛．回家之開心速遞》中飾演「池美麗」一角而成功入屋。在劇情中被安排去日本學廚後，自2021年起便暫時未再在劇集中露面。對於網傳拍劇人工，「池美麗」亦罕有現身回應：「其他人我唔知，但我可以好肯定我的不正確。」池美麗否定自己每集人工係500元，但她就冇講真實片酬係幾多，只亦感謝公司畀機會，更表示「人工當然希望高啲啲」。
愛回家｜網民連環猜測人工極參差原因
對於網傳嘅每集人工，隨即就引來唔少網民熱議：「根叔拍足一星期係咪淨袋4萬2」、「乜得有個做義工唔收錢咁偉大呀！」、「素素人工貴過女一？」、「啲植入式廣告咁重手，每人5000都畀得起啦」
不過亦有唔少網民表示質疑：「可信程度好低」、「加多個零就差唔多」、「我真係信特約$500，因為我都做過臨時演員真係得最低工資，而且剪到出場機會一個鏡頭都冇」、「一睇就知假啦」
TVB娛樂台主播朱斐斐拍片爆藝人身價 唔怕得罪公司 片酬最高嘅係呢位花旦
TVB藝訓班出身的朱斐斐入行已有11年，雖然出演超過80套劇集，但星途麻麻，飾演的都是閒角。朱斐斐於2022年開始擔任TVB娛樂新聞台主播，不過佢就在小紅書大大爆TVB藝人身價，仲叫網民一齊估邊個先係片酬最高嘅藝人。
TVB主播朱斐斐抖音大爆藝人身價
近日TVB娛樂新聞台主播朱斐斐拍片大爆TVB藝人身價，喺片中爆料指視帝視后一集片酬大概都有4至5萬，最多就有7至8萬，仲大爆片酬最高嘅藝人就係鍾嘉欣：「片酬高的藝人還是有的，你們猜下會是誰呢？係呀，就係鍾嘉欣。聽講佢嗰時排《星空下的任醫》一部劇就已經有成300萬港幣。不過她當時呢好像拍了4個月吧，這麼一算她日薪也有2萬，喺TVB已經係天價。」朱斐斐更透露TVB拍劇一集預算大概只有100萬，自己當年喺訓練班拍戲一個月都只係收到車馬費。
內地網民：TVB趕緊倒閉吧
朱斐斐小紅書嘅影片一出街，即刻惹來大批內地網民留言。唔少網民都話TVB太孤寒，難怪TVB藝人都會離巢北上搵錢，仲有網民話TVB藝人比內地網民更有顏值同演技，留喺TVB實在係委屈咗佢哋：「工資咁低，難怪個個都北上啦~ 離巢果啲早就賺到笑。」、「別的不說，TVB演員的專業能力、演技真的扛扛的。」、「趕緊倒閉吧 TVB扣得要死」。