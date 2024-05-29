麥美恩12字鬧爆何伯何太「老是常出現」網友反應兩極仲提出1個建議
廣告
76歲何伯與新何太兩位老是常出現！昨日（28日）再次亮相《東張西望》剖白「一晚五次」、「抖音教人釣金龜」嘅真相，不過頻頻出鏡開始惹來網友反感，更有女星開PO批評！
何伯與新何太強調「一晚五次」珍珠都無咁真！
新何太曾在直播中透露何伯「一晚五次」的表現，暗示他的強勁體力，何伯也證實這一點並強調「一晚五次」是真實的，沒有誇張「佢講句嘢（一晚五次），我老婆衝口而出啫！根本實際上……真係實際，佢冇講大話，真㗎！」。此外，他們的直播親吻行為也被提及，對此他們表示這是自然而然的行為，並不覺得尷尬。
麥美恩12字鬧爆何伯與新何太
節目播出後，觀眾的反應極為兩極。有部分觀眾在YouTube上留言批評《東張西望》「教壞人」，認為不應該再為這對夫妻做宣傳，甚至有人揚言若節目再次播出他們的訪問將會罷看。此外，連TVB的星級女司儀麥美恩也在社交平台上發帖質疑：「佢兩公婆，仲搵東張，唔係啊化？」看來麥美恩都不認同他們老是常出現！
網友反提出1個建議 麥美恩爽快回覆
另一方面，有網友留言指：「不如你問你公司 玩呢個case玩幾耐」麥美恩爽快回覆「可以」，其他網友表示：「擺明宣傳」「定東張搵佢哋」「教壞人節目」
圖片來源：《東張西望》、Thread圖片