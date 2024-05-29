東張西望︳何伯剖白「一晚五次」真相 何太再爆喊回應不幸黑歷史
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最近人氣爆棚的何伯與新何太再上TVB節目《東張西望》接受訪問，公開剖白「一晚五次」、「抖音教人釣金龜」嘅真相，何太再次爆喊回應！
何伯與新何太強調「一晚五次」珍珠都無咁真！
新何太曾在直播中透露何伯「一晚五次」的表現，暗示他的強勁體力，何伯也證實這一點並強調「一晚五次」是真實的，沒有誇張「佢講句嘢（一晚五次），我老婆衝口而出啫！根本實際上……真係實際，佢冇講大話，真㗎！」。此外，他們的直播親吻行為也被提及，對此他們表示這是自然而然的行為，並不覺得尷尬。
大爆房事係因為不經意間脫口而出何太願意道歉
何太在節目中解釋了她在直播中談及私密話題的原因。她表示，當時是因為一位持續詢問的網民，她才不經意間脫口而出。她意識到這樣的話題不應該在公共場合討論，對於可能讓觀眾感到不舒服的內容，她表示願意道歉。何伯在旁邊支持她，確認她的話是真實的，並非虛構。
何太回應抖音教人釣金龜短片 原來前夫都姓何
新何太回應為何抖音會叫「千語bb」，自稱是林峯粉絲，因此亦喜歡林峯的女友吳千語，她亦指因為名子很可愛，所以就改了這個名字，不過林峯與吳千語已分手多年。
新何太進一步分享了她在抖音上教人如何選擇男人的背後原因。她透露，這與她的前婚姻經歷有關，何太透露自己曾被稱為「新何太」，她的前夫也姓何，曾一起「捱世界」，而她的前夫貧窮且性格不合，使她經歷了極大的痛苦。她回憶與前夫的不幸婚姻，描述了他的不好的行為，這讓她一度陷入抑鬱。何伯在她旁邊安慰她，顯示出他們之間的深厚感情。
何太否認東莞做骨妹藝名「小燕」即將直播帶貨搵銀
網上有傳言指何太年輕時曾以藝名「小燕」在東莞的酒店桑拿從事「骨妹」行業，對此何太堅決否認：「佢(相中人)咁靚，唔係我。」何伯也表示何太的嘴型與「小燕」不同。何太澄清自己過去只在中西餐廳工作，從未擔任過KTV媽咪，並直言網友的指控是造謠。儘管面對網上的負面評論，何伯夫婦的高人氣卻為他們帶來了不少機會，包括婚嫁公司的代言和何太作為網紅的直播帶貨活動，推銷各種補品和愛心湯等產品。談及未來的發展，兩人依偎在一起，何伯興奮地表示希望與何太共同進行直播活動。
圖片來源：《東張西望》