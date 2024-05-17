東張何伯｜網民嚴選TVB《何家風暴》選角陣容 主題曲都勁有feel！
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近期網上最熱門人物，一定要數《東張西望》連日報道的何伯何太！有網民在社交平台發文建議TVB開拍《溏心風暴》續集《何家風暴》，選角同主題曲曝光，非常爆笑！
網民嚴選TVB《何家風暴》選角陣容
1.何生 （夏雨、林敏驄 飾演）
近日有網民在小紅書，建議TVB開拍何伯何太事件劇集《何家風暴》，男主角何伯可以搵《溏心風暴》夏雨。至於何太角色，樓主就交畀一班網民自由發揮！
2.何太 （阮兆祥、吳千語 飾演）
大部分網民都建議問同何太神撞樣的阮兆祥或盧覓雪出演；其中更有網民建議可以搵同何太抖音號撞名的「千語BB」吳千語出演，就連《愛回家》群姐、三太都是人選，非常爆笑。
3.何伯仔女 （陳豪、楊茜堯、林峯、徐子珊和鍾嘉欣 飾演）
除了何伯何太之外，樓主都好細心地連何伯一班仔女和何太前夫、兒子選角。樓主就建議何伯五個子女可以照《溏心風暴》原班人馬陳豪、楊茜堯、林峯、徐子珊和鍾嘉欣出演。至於新何太的前夫就可以搵黃子恆；兒子就搵周嘉洛。此外，網民更建議要將東張主持由梁敏巧換成吳幸美！
4.何太囝囝 （周嘉洛 飾演）
5.何太前夫（黃子恆 飾演）
6.東張主持（吳幸美 飾演）
主題曲《小心地滑》、《反對無效》
一套劇集又怎能夠沒有主題曲呢！樓主當然非常貼心，連主題曲都幫手諗好。樓主建議可以用MC張天賦的《小心地滑》作主題曲，網上又的確流傳AI版關菊英所唱得《小心地滑》，令網民們都覺得非常合適。此外，網民紛紛留言建議何伯的主題曲可以換成MC張天賦的《反對無效》，直指「外間很多反對我愛你的聲音」一詞完全就係何伯的心聲。
網民留言：劇情都幫佢諗埋
此帖文一出，即刻惹來大批網民留言討論，創意十足的網民連《何家風暴》的劇情都諗好埋：「賣海味、賣月餅、茶餐廳奶茶，再來就煲靚湯，大家樂都出曬海報啦『飲出真感情』」、「好主意，就搞返個煲靚湯爭產劇」、「何伯是賣報紙的，可以來個雜誌社公司或者全港九新節報紙檔都由他管的龍頭大哥」。
圖片來源：TVB、抖音截圖、網民留言截圖