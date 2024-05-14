東張西望｜女主持連環辛辣追問 何太不慎「露底」街坊仲爆驚人情報
女主持連環辛辣追問 何伯街坊大爆何太「四處釣魚」
今晚《東張西望》一播出，兩位何伯街坊就大爆何伯和新何太的相識經過。兩位街坊都指一開始就已經覺得新何太有問題，事關新何太剛在街市擺攤就周圍同人講自己離婚五年，想搵單身男人。兩位街坊更大爆何太經常四處「釣魚」，更曾經同街市已婚剪髮師傅有交換微信。
兩位街坊都指差不多半個街市都有勸過何伯，叫何伯遠離新何太，唔好飲對方的湯水：「我同佢（何伯）講，叫佢（何伯）唔好再跟住佢（何太），點會嚟咗幾日就話做你老婆啊。你幾個仔女又唔係對你唔好，何必要搞到咁，醒吓啦！」
女主持連環辛辣追問 何伯激動搶答
女主持梁敏巧就網民的批評和街坊的爆料，連環辛辣追問何伯和新何太。一開始就問到何太到處叫街坊介紹男人自己認識一事，何伯就激動搶答：「佢第一句同我講，佢問我有冇一個好男人介紹畀自己，佢叫我同佢搵啊嘛，我第一句就同佢講你做我老婆啦，我留返自己嚟用。」
當被問到新何太同其他男人交換微信一事，何太就指知道對方有老婆，交換微信亦只是想問對方開髮廊一事，何伯都有出聲維護太太。
何伯嬲爆否認自己「戀愛腦」
當女主持提到有網民指何伯「戀愛腦」一事，何伯一開始聽唔明「戀愛腦」，以為網民笑自己年紀大，到女主持和新何太解釋清楚後，何伯即刻嬲爆否認：「我前妻走咗9年喇，我9年冇識過任何女人，9年後感情到喇，緣分到喇，我先鐘意咗佢（新何太）。我唔係戀愛腦，我愛佢愛得正確，有佢照顧埋我下半生，我就好開心。」
何伯否認食壯陽藥：後生仔都唔夠我嚟
何伯跟新何太的個案播出後，更引發網民「洗板式」討論。對於網友評論何太貪財、何伯被迷魂湯毒害」、「灌迷魂湯」、「飲死你呀！有毒呀！」，何伯即反對，還認為新何太煲的湯反而令他很精神：「我冇飲壯陽藥，唔洗啊，啲後生仔都唔夠我嚟」。
網民大讚女主持訪問有料到：何伯果然招架唔住
最新一集播出後，網民繼續洗版式留言，不少網民大讚女主持訪問技巧有料到：「做足功課！」、「又靚又醒目」、「何伯果然招架唔住」。
亦有網民都替何伯執迷不悟感到好心累：「何伯真係幾時先醒」、「越飲越精神咪能量飲品囉，過一排咪XX」；又有網民認為何伯態度都麻麻：「何伯平時係街市做咩？遊蕩？」、「朝早買報紙已經飲緊啤酒」、「由得條廢老比人呃哂d錢算啦，咪哂時間」、「佢地根本一合即合 有咩好講」等。