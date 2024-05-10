東張西望何伯｜何太真人除罩相流出！何伯貼心餵妻 1舉動疑拍續集
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近日《東張西望》報導76歲的何伯與一位比他年輕30歲的內地婦人閃婚，事件揭發後唔少人對「何太」身份感好奇，而她的盧山真面目終於流出，引起哄動！
疑似何太真人除罩相流出
在最近成立的何伯＆何伯老婆關注組中，有網民貼出疑似何太真樣，圖片中見二人在餐廳中同坐一邊，何伯細心遞水給何太，相處融洽。小紅書上亦有同類照片有眼利的網民認出所在地方是深圳新光華對面，二樓的新發茶餐廳，照片曝光後引起網民熱議，「個阿伯又話搵個人服侍自己，點知掉轉。」「新一代65-70多嘅長者，女人比親人和錢更重要」「呢隻阿伯，佢對前妻有冇咁細心，水都餵埋」「起碼報細咗20年」「啲老人家口味真係特殊！鍾意服侍人！」「餵個囡飲水！」「有情飲水飽」「又幾Sweet」
何太真人撞樣女明星？
網民認為圖中的新何太與藝人七師傅和葉旋有幾分相似，至於對何太的外表就見仁見智，反應兩極「幾靚女喎，仙女」「又幾骨子喎！」「算ok架喇，有時仲靚過啲未生嘅添」「伯伯鐘意呢啲款，阿伯殺手」，另一邊廂，有網民批評何太真實年齡似over 50，十分顯老。
何太疑似返港 再接受《東張西望》訪問
在小紅書上，有市民更在香港街頭上影到疑似何太再度拍攝節目，不少人猜測，難道是再次接受《東張西望》訪問，疑似再出續集講述後續，令一眾網民十分期待。「東張收視呢期依賴何太」「拍電視劇都得」「流量密碼」「開始懷疑是東張劇本」「等唔切喇，幾時出！」
圖片來源：Facebook何伯＆何伯老婆關注組、ViuTv節目截圖、抖音@葉璇、小紅書