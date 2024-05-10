AI神還原《東張》「何太」真目面 被質疑係專業騙子 街坊踢爆4大秘密！
廣告
《東張西望》早前報導了76歲的何伯與比他年輕30歲的內地婦人閃婚，何伯對這位何太非常慷慨，不僅送上了鑽戒和名貴手錶，還在認識一個月後，便準備按照何太的指示提取100萬元來投資生意。不過何伯後來發現，他的小女兒已經提前將他們聯名戶口中的450萬元以本票形式提取出來，致與子女的關係陷入僵局，更搞到要「報東張」討回公道。事件隨即引起全城熱議，不少網民好奇何伯新何太真面目，更試用AI還原！
關注組AI重組「何伯、新何太」真面目！
由於節目播出後關於何伯及新何太的背景愈揭愈多，《東張》節目為保護當事人，全程對何太的真面目只能打格處理，然而事件已涉及公屋富戶的討論，不少網友「見義勇為」，出動AI技術模擬出何太除罩後的真面目，脫去口罩到底係喊定笑？請看AI的演算法如何演繹：
街坊爆料何太真實身份 4大背景大揭秘！
近日有街坊爆料新何太最新動向，消息指她目前已離開香港返回大陸， 有人更認為她並非普通女人，是一名非常專業的騙子。爆料者更透露新何太的背景， 網民紛紛表示「唔簡單」。根據網民的爆料，有人聲稱何太最近返回內地，但目前還沒有消息是否有何伯同行。
第1. 虛報年齡！原來仲要後生啲？
原來，何太聲稱自己46歲，但實際上只有43歲，並且在內地有一名20多歲的兒子。
疑點2. 何太已兩度結婚 何伯係第三手
何太的第一次婚姻發生在內地，婚後生有一子。離婚後，何太來港再認識第二任丈夫，何伯是第三手！
疑點3. 靠第二任老公拎身份證離婚後獲公屋
何太第二任丈夫是擁有香港身分證的中年男人，對方的年紀較上一任輕， 婚後也順利在七年後取得香港身分證，然後離婚，再申請輪候公屋，現時所居住的公屋就是從第二度離婚後獲取的， 據悉居所位於屯門區。
疑點4. 靠炒散度日以避開審查
很多網民質疑全身、全屋名牌的新何太擁有公屋之餘，還能避免各種審查。根據街坊爆料指，她一直是打散工（俗稱「炒散」）的，並以現金出糧，主要在屋村商場檔口工作， 故經常在街市內出現。後來結識了何伯，「睇中」他有錢，並以「煲湯」的方式迷倒何伯，最後第三度結婚。
公眾對真相的追求 希望《東張西望》能夠進一步調查
面對這些指控，不少網民表示這只是一方之詞，並希望《東張西望》能夠進一步調查，以釐清真相。何伯與何太的故事，成為了社會關注的焦點，人們期待能夠了解到事件的全貌。
撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、《東張西望》、Facebook群組@大埔 TAI PO資料或影片來源：原文刊於NewMonday