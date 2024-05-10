東張西望 何伯

AI神還原《東張》「何太」真目面 被質疑係專業騙子 街坊踢爆4大秘密！

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東張西望》早前報導了76歲的何伯與比他年輕30歲的內地婦人閃婚，何伯對這位何太非常慷慨，不僅送上了鑽戒和名貴手錶，還在認識一個月後，便準備按照何太的指示提取100萬元來投資生意。不過何伯後來發現，他的小女兒已經提前將他們聯名戶口中的450萬元以本票形式提取出來，致與子女的關係陷入僵局，更搞到要「報東張」討回公道。事件隨即引起全城熱議，不少網民好奇何伯新何太真面目，更試用AI還原！

關注組AI重組「何伯、新何太」真面目！

由於節目播出後關於何伯及新何太的背景愈揭愈多，《東張》節目為保護當事人，全程對何太的真面目只能打格處理，然而事件已涉及公屋富戶的討論，不少網友「見義勇為」，出動AI技術模擬出何太除罩後的真面目，脫去口罩到底係喊定笑？請看AI的演算法如何演繹：

東張西望 何伯 一開始網友對「新何太」哭笑不分的表情表示疑惑，於是用小畫家模擬其口鼻。（圖片來源：網上圖片）
一開始網友對「新何太」哭笑不分的表情表示疑惑，於是用小畫家模擬其口鼻。（圖片來源：網上圖片）
東張西望 何伯 不少觀眾都指出「新何太」體形和臉形似足阮兆祥，期待他能在福祿壽節目模仿，他在商台節目中表示收到大家的訴求，表示盡量安排希望趕得及在最新一集惡搞這新聞熱話！（圖片來源：網上圖片）
不少觀眾都指出「新何太」體形和臉形似足阮兆祥，期待他能在福祿壽節目模仿，他在商台節目中表示收到大家的訴求，表示盡量安排希望趕得及在最新一集惡搞這新聞熱話！（圖片來源：網上圖片）
東張西望 何伯 AI的模擬圖，推測新何太笑臉迎人的表情！（圖片來源：網上圖片，非當事人）
AI的模擬圖，推測新何太笑臉迎人的表情！（圖片來源：網上圖片，非當事人）
東張西望 何伯 不同角度截圖所見的何太，AI 都有不同演繹，所以只屬參考，如有雷同實屬巧合。（圖片來源：網上圖片）
不同角度截圖所見的何太，AI 都有不同演繹，所以只屬參考，如有雷同實屬巧合。（圖片來源：網上圖片）
東張西望 何伯 AI連何伯的面相也推測出來，網友笑指「有少少似周杰倫」 ！（圖片來源：網上圖片）
AI連何伯的面相也推測出來，網友笑指「有少少似周杰倫」 ！（圖片來源：網上圖片）

街坊爆料何太真實身份 4大背景大揭秘！

近日有街坊爆料新何太最新動向，消息指她目前已離開香港返回大陸， 有人更認為她並非普通女人，是一名非常專業的騙子。爆料者更透露新何太的背景， 網民紛紛表示「唔簡單」。根據網民的爆料，有人聲稱何太最近返回內地，但目前還沒有消息是否有何伯同行。

第1. 虛報年齡！原來仲要後生啲？

原來，何太聲稱自己46歲，但實際上只有43歲，並且在內地有一名20多歲的兒子。

東張西望 何伯 何伯與新何太兩人認識不久後，便提出結婚的想法。「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」（圖片來源：《東張西望》）
何伯與新何太兩人認識不久後，便提出結婚的想法。「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」（圖片來源：《東張西望》）

疑點2. 何太已兩度結婚 何伯係第三手

何太的第一次婚姻發生在內地，婚後生有一子。離婚後，何太來港再認識第二任丈夫，何伯是第三手！

東張西望 何伯 新婚禮物鑽戒又有勞（圖片來源：《東張西望》）
新婚禮物鑽戒又有勞（圖片來源：《東張西望》）

疑點3. 靠第二任老公拎身份證離婚後獲公屋

何太第二任丈夫是擁有香港身分證的中年男人，對方的年紀較上一任輕， 婚後也順利在七年後取得香港身分證，然後離婚，再申請輪候公屋，現時所居住的公屋就是從第二度離婚後獲取的， 據悉居所位於屯門區。

東張西望 何伯 飲湯飲出真感情（圖片來源：《東張西望》）
飲湯飲出真感情（圖片來源：《東張西望》）

疑點4. 靠炒散度日以避開審查

很多網民質疑全身、全屋名牌的新何太擁有公屋之餘，還能避免各種審查。根據街坊爆料指，她一直是打散工（俗稱「炒散」）的，並以現金出糧，主要在屋村商場檔口工作， 故經常在街市內出現。後來結識了何伯，「睇中」他有錢，並以「煲湯」的方式迷倒何伯，最後第三度結婚。

東張西望 何伯 淡紫色的Birkin 25 鱷魚皮喜馬拉雅手袋，有網民估計如果是真貨，市值數十萬起跳。（圖片來源：東張西望截圖）
淡紫色的Birkin 25 鱷魚皮喜馬拉雅手袋，有網民估計如果是真貨，市值數十萬起跳。（圖片來源：東張西望截圖）

東張何伯︳眼利網民揭何太豪晒近37萬首飾 仲有Hermès包包

東張西望 何伯 東張西望何伯 東張西望 新何太遭網民起底。（圖片來源：Facebook群組@大埔 TAI PO）
東張西望何伯 東張西望 新何太遭網民起底。（圖片來源：Facebook群組@大埔 TAI PO）

公眾對真相的追求 希望《東張西望》能夠進一步調查

面對這些指控，不少網民表示這只是一方之詞，並希望《東張西望》能夠進一步調查，以釐清真相。何伯與何太的故事，成為了社會關注的焦點，人們期待能夠了解到事件的全貌。

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、《東張西望》、Facebook群組@大埔 TAI PO資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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