東張西望何伯︳內地妻1句露出狐狸尾巴 激動反駁何伯「爆料」
東張西望何伯︳鏡頭後被指露出真面目：佢完全露出狐狸尾巴
對於新何太，何伯一直讚不絕口，他很感激女方對自己無微不至的照料，「嚟咗咁耐就服侍我咁耐，照顧我咁耐，呢個老婆真係…證明我冇娶錯呢個老婆啦！」，很多網民都對這句說話頗有爭議。
不過， 除了這句話之外， 部分網民反而最欣賞《東張西望》特意剪輯出來的一句話，這句話被指「佢完全露出狐狸尾巴」。當時主持魏柏豪和何伯一同坐在黑色沙發上 ，何伯正單獨接受訪問；魏柏豪問何伯為何會與細女開設聯名戶口，何伯回答：「本身聯名戶口俾個細女繼承……」
何伯未說到下一句，主持還未作出反應， 這時鏡頭後的新何太即激動搶著插嘴說：「係『處理』得到，你唔好講『承繼』，唔係佢『承繼』呀嘛，你用詞用好啲，好唔好？」， 語氣甚有教訓味道，一臉尷尬的何伯即馬上回應「好，得喇得喇！」， 連主持魏柏豪也馬上暫停說話， 不敢再問下去，但他也有看著身在鏡頭後的新何太，不少人都覺得那一刻絕對是由新何太作主導訪問內容。
有網民表示，「原來呢幕仲精彩」、「佢完全露出狐狸尾巴」，也有網民稱讚「東張做得好， 無cut到呢句」。
東張西望何伯︳主持魏柏豪問揀仔女還是太太
節目主持魏柏豪再度訪問這對夫妻，何伯在鏡頭前淚流滿面地講述了五名子女的不孝行為。即使自己不幸曾感染新冠肺炎，眾子女也對他不聞不問，令他大感失望。
主持魏柏豪問何伯會選擇五名子女還是第二任妻子，何伯毫不猶豫地表示會選擇妻子：「我已經同佢哋（五名子女 ）斬纜。」
何伯遭子女及女婿大報復 1事證明娶到好老婆 被揭曾輕生
東張西望何伯︳心痛內地妻被子女連番辱罵
接著， 內地妻向主持透露老公的五名子女一直對她態度非常不友善，所以與男方相識初期曾力勸何伯不要過早介紹自己予他的子女，又指細女曾拼命辱罵她「姣」、「臭x」、「大陸婆」和「死八婆」，坐在一旁的何伯聽到愛妻被連番辱罵都大感心痛。
東張西望何伯︳聞老公被子女、女婿報復 內地妻哭崩
大女兒也曾致電爸爸，並不斷嗌何伯前妻（子女的親生母親）的名字，亦發出惡意短訊「親愛的父親，請問你死未？」何伯不理會她，後來大女稱要與他斬斷關係。這時，內地妻更一度爆喊：「好心痛，我老公夾喺中間，啲仔女竟然咁樣對佢。」此時，何伯馬上攬著何伯哭起來，「佢唔應該受呢啲苦，佢個人咁好，子女應該理吓個老竇！」
東張西望何伯︳內地妻強調會照顧何伯
何太更坦言社會上老夫少妻，的確很多騙人的例子，但她不會，她強調會承擔起照顧何伯的責任：「我只要有一啖飯食，佢就會有，我唔會俾佢餓親，如果日後生意失敗我都會打工養佢！」，又強調「唔會離棄佢（何伯）」。
何伯如今的銀行戶口只餘下4千多元，新何太都認同現今社會有很多好慘的情騙案，也有很多騙人的例子，不過她接著說：「但我唔會囉，哼！我會承擔照顧佢嘅責任，我有一啖飯食，佢就有，我唔會畀佢餓親。生意失敗嘅話，我都會打工養佢，佢唔使憂。」