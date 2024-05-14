何伯回應飲迷魂湯：後生仔唔夠我嚟！街坊輪流踢爆何太醜聞
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《東張西望》今日提到何伯何太相識的街市中的報紙檔負責人現身大爆料，分享何伯何太原來相識短短15日已情定今生，而何伯更親自回應何太煲迷魂湯的傳聞！
何伯何太被報紙檔負責人大爆料
今晚的《東張西望》又有何伯與新何太的最新消息，只因在二人相識的街市中擺檔多年的報紙檔夫婦今日現身節目，大爆何伯何太的相識經過！報紙檔負責人指何伯一向鍾意流連街市與街坊吹水，去年年尾撞正何太到街市內擺臨時檔而結緣。有指何太當時租了15天的臨時檔，主要擺賣花膠、海味等，更積極對街市內的人坦言自己「離婚5年」、「有個18歲仔」、「想搵單身男人」更憑著4大法寶成功迷到何伯的心！
靠4大法寶上位做新何太
報紙檔負責人指何太結識何伯後目標明確，亦積極主動出擊，在認識的第三日已煲湯給何伯飲，湯料更落重本極足料，有齊人參、花膠、鮑魚等等。除了靚湯攻勢，何太更會日日焗定花旗參水、果皮水給何伯，又主動剝定橙方便何伯隨時進食，氹到何伯心花怒放。
何伯拒認飲迷魂湯：好多後生仔唔夠我嚟！
雖然有很多傳言指何太所煲的湯水是「迷魂湯」，更懷疑湯中加入壯陽藥，不過何伯對何太仍然極有信心，不但主動回應指何太出品的湯水「唔會迷」、「飲咗好精神」，更自信十足地大爆金句，揚言自己有心有力，「好多後生仔唔夠我嚟」！
圖片來源：TVB《東張西望》截圖