東張西望 何伯

何伯回應飲迷魂湯：後生仔唔夠我嚟！街坊輪流踢爆何太醜聞

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Keith

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東張西望》今日提到何伯何太相識的街市中的報紙檔負責人現身大爆料，分享何伯何太原來相識短短15日已情定今生，而何伯更親自回應何太煲迷魂湯的傳聞！

何伯何太被報紙檔負責人大爆料

今晚的《東張西望》又有何伯與新何太的最新消息，只因在二人相識的街市中擺檔多年的報紙檔夫婦今日現身節目，大爆何伯何太的相識經過！報紙檔負責人指何伯一向鍾意流連街市與街坊吹水，去年年尾撞正何太到街市內擺臨時檔而結緣。有指何太當時租了15天的臨時檔，主要擺賣花膠、海味等，更積極對街市內的人坦言自己「離婚5年」、「有個18歲仔」、「想搵單身男人」更憑著4大法寶成功迷到何伯的心！

東張西望 何伯 報紙檔負責人大爆料。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
報紙檔負責人大爆料。（圖片來源：TVB東張西望》截圖）
東張西望 何伯 眾多欣田街市的檔主們都曾提醒何伯要「小心女人」（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
眾多欣田街市的檔主們都曾提醒何伯要「小心女人」（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 其中報攤檔主更曾被何太試探其與何伯的關係（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
其中報攤檔主更曾被何太試探其與何伯的關係（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 報攤檔主揚言覺得何太這何女人不簡單（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
報攤檔主揚言覺得何太這何女人不簡單（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

靠4大法寶上位做新何太

報紙檔負責人指何太結識何伯後目標明確，亦積極主動出擊，在認識的第三日已煲湯給何伯飲，湯料更落重本極足料，有齊人參、花膠、鮑魚等等。除了靚湯攻勢，何太更會日日焗定花旗參水、果皮水給何伯，又主動剝定橙方便何伯隨時進食，氹到何伯心花怒放。

東張西望 何伯 靠愛心靚湯成功迷倒何伯。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
靠愛心靚湯成功迷倒何伯。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 除了靚湯，還有花旗參水（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
除了靚湯，還有花旗參水（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 亦自浸果皮水，確保何伯每天都夠滋潤！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
亦自浸果皮水，確保何伯每天都夠滋潤！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

何伯拒認飲迷魂湯：好多後生仔唔夠我嚟！

雖然有很多傳言指何太所煲的湯水是「迷魂湯」，更懷疑湯中加入壯陽藥，不過何伯對何太仍然極有信心，不但主動回應指何太出品的湯水「唔會迷」、「飲咗好精神」，更自信十足地大爆金句，揚言自己有心有力，「好多後生仔唔夠我嚟」！

東張西望 何伯 （圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 （圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望 何伯 何伯對自己及何太都信心十足。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
何伯對自己及何太都信心十足。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

圖片來源：TVB《東張西望》截圖

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