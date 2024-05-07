東張西望何伯覓愛情失親情 與5子女斷絕關係遭大報復 後母大哭訴
何伯遭五子女大報復
最新一集的TVB節目《東張西望》報導中得悉，何伯為保細30歲愛妻，因愛情而與子女反目，引發了何伯與五名子女之間的矛盾。
《東張西望》節目中，何伯嘗試致電子女都無人接聽。何伯曾一度感染新冠，發短訊聯絡眾子女卻換來已讀不回。「老竇中咗新冠點解你都無反應，明明在線都唔覆！」
何伯感嘆：「枉我養大你哋，太心痛了，如果我無老婆咁點算，邊個服侍我？」證明我娶到個好老婆。
除此之外，何伯細女轉走了與何伯聯名戶口內的450萬銀行存款，他與新妻曾上門被拒絕開門，更到細女工作的醫院等候她放工，細女亦拒絕溝通，更揚言要報警處理。
何伯欲致電細女婿，面對何伯連番質問，女婿阿威只用粗口回應：「我係粗人嚟，我唔知你講乜x嘢喎！」
何伯原本與二兒子一家人同住，搬走後還留有一些雜物、外套和衣物等等，15日前曾攜新妻上門取物件，事隔15日後，何伯與攝製隊上門，已經更換了門鎖。面對如此境況，伯伯對子女心淡，也堅信新任妻子對他的情意。
內地妻哭訴 心痛何伯：「佢唔應該受呢啲苦！」
內地妻指五名子女對她態度相當差，認識初期曾力勸何伯不要過早介紹自己，又指細女曾拼命辱罵她「姣」、「臭x」、「大陸婆」和「死八婆」。何伯在一旁感到十分心痛。
何伯大女亦曾致電爸爸，不斷嗌何伯前妻名字，亦發惡意短訊「親愛的父親，請問你死未？」何伯不理會她，後來大女稱要與他斬斷關係。
內地妻更一度爆喊：「好心痛，我老公夾喺中間，啲仔女竟然咁樣對佢。」隨即攬着何伯哭起來。「佢唔應該受呢啲苦，佢個人咁好，子女應該理吓個老竇！」
何太指曾勸老公返去子女身邊，何伯卻吃藥傷害自己，待何太發現時，廁所整缸都是血。
她憶起當日情景更哭成淚人：「你不能死，你死了，將來你個細女會搵我算帳，我就成為了罪人！」
何太更坦言社會上老夫少妻，的確很多騙人的例子，但她不會，她強調會承擔起照顧何伯的責任。「我只要有一啖飯食，佢就會有，我唔會俾佢餓親，如果日後生意失敗我都會打工養佢！」
事件惹網民熱議：
事件經廣泛報導後，惹一眾網民熱議。不少人讚細女高招，幸好早一步調走金錢，不然會落入內地後母手中。除此，亦有大量網民表示何伯受騙。「睇完先知，原來呢個世界真係有迷湯」「5個仔女做得好！支持」「仔女都係為咗阿伯防止被騙啫」「睇下拎唔到果幾百萬，個女人走唔走未知係唔係真愛囉。」
另一邊廂，有網民有獨特的見解，指大眾看得較片面。「成日話人畀大陸女人呃，唔俾係真愛咩？」直言並非當事人，無法評價是否真愛，或許是一生中最舒服最開心的時刻。樓主指細女的做法直頭是搶錢，此番言論遭大部分網民反駁。
「有講過全部錢都係阿伯？開得聯名戶口，唔一定喎」「真愛點解要逼佢罰息都要急住攞一球做生意？」「真愛點解呃幾十萬靚錶呃幾十萬鑽戒，真愛點解識咗兩個月逼婚！」「真愛就叫個女人養佢」
閃婚遭子女反對轉走銀行存款
何伯五名子女懷疑新婚內地妻的動機，皆因何伯與新婚妻子相識一個月後，妻子便建議他提前從定期戶口取出100萬元用於投資。「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做。」何伯的子女對這段關係表示強烈不滿，認為新婚妻子有不良動機，並指控她試圖騙取何伯的財產，更怒罵：「八婆！搵食行遠啲啦！」。
何伯表示遭子女質問：「點解識咗個女人，而家好多內地女人係呃錢。」但何伯堅稱內地妻是真愛無誤，堅信新婚妻子不會騙他，「我一睇到佢就係老實人。」
事態進一步惡化，何伯發現自己名下的450萬元存款被細女轉走，細女指以防何伯被騙：「而家戶口得返$4200，你哋雙宿雙棲啦。」內地婦哭訴：「同佢講，法庭見啦！」揚言要何伯與子女從法律途徑討回金錢，令這宗家庭糾紛成為社會熱議的話題。
街市飲湯遇真愛 快閃結婚
何伯的妻子於九年前去世，留下他與五個子女。近日，何伯在街市與一位有18歲兒子的內地婦人相識，並迅速決定結婚。「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯畀我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」何伯回憶起兩人的相識過程。新婚妻子也表示，何伯對她的照顧讓她感動，認為他是個懂事的人。
新婚禮物13萬鑽戒加勞力士
兩人認識不久後，新婚妻子便提出結婚的想法。「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」何伯也表示，「太太話我哋真係相愛，不如去簽結婚證書啦。」何伯為新婚妻子準備了價值踰13萬元的鑽戒和價值10.3萬的勞力士腕錶作為結婚禮物，並表示：「我鍾意我老婆，佢要咩我都想畀佢。」