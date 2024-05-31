東張西望｜何伯親解爛賭「斬手指」揣測 何太再爆金句：有錢揸手就有安全感
何伯開腔解釋爛賭「斬手指」揣測
關於何伯右手尾指缺了一截的問題，有人在網上傳言說是因為年輕時他因賭債而被迫切掉手指來戒賭，但他表示是因為在從事工程工作時不小心被機器切斷：「嗰啲刨床切斷咗，冇成隻手切咗已經夠運。」
何太澄清爭取450萬非為自己：有錢揸手就有安全感
新何太經常被指好貪錢，她卻澄清爭取450萬港元並不是為自己，而是為了丈夫。她稱：“其實並不是我想要他的錢，而是他需要拿回自己的錢，「覺得有錢揸手就有安全感，生活到，對自己有個保障，因為佢年紀大都搵唔到錢。」
何伯直播大爆大仔出軌有兩頭家 嚟個玉石俱焚！
在節目播出的當晚，觀眾不僅看到了何伯與何太的直播片段，還看到了何伯對於家庭問題的深刻披露。何伯透露，他的積蓄曾被女兒取走，並在直播中公開了兩個兒子的全名和職業信息。他甚至提到大兒子在內地有另一個家庭，並有一對龍鳳胎。何伯在接受訪問時表示，他將不惜一切代價影響大兒子的工作，因為他認為兒子的行為是對他的折磨。「佢折磨我，唔怕爆佢，而家一查，佢份職（工作）都冇得做㗎喇！兩頭家呀嘛，犯法㗎嘛！」何伯的言論引起了廣泛的討論，尤其是他提到的「犯法」一詞，在香港的法律體系中，應該係唔犯法。
何伯：佢哋都唔顧我，我顧佢做咩呀？
《東張西望》嘗試聯繫何伯的子女以了解更多情況，但未能得到回應。據悉，何伯的子女疑曾在社交媒體上發表聲明，對於被父親公開私隱表示不滿。何伯坦言，他明白這樣做會影響到子女，但他仍然選擇堅持自己的做法。「佢哋都唔顧我，我顧佢做咩呀？」他最後留下一句話：「法庭見！」這顯示了他與子女之間關係的破裂。
何伯新何太紅過羅湖 有唔少人上前影合照
何伯新何太最近在一間食店進行了一場直播，而《東張西望》的製作團隊則全程跟拍。在從香港到深圳的路途中，許多路人認出了這對夫妻，紛紛上前要求合照。儘管表面上大家都向他們表示祝福，但有些人在背後卻對何太的動機提出質疑，甚至有人當面喊出「衰格」的言論。不過，這一切也證明瞭何伯與何太在羅湖已經小有名氣。
疑似「何家子女」正式反擊：向警方報案
有疑似新何太爆料何伯大仔是警察高層，隨後自稱「何家子女」人士，在網上發聲直指何伯行為侵犯隱私，更宣布將報案：「就住家父今日中午透過網上直播公開我們的姓名和職業，我們認為家父這個行為嚴重侵犯了我們的私隱，然而他這個行為亦沒有得到我們的同意。就此，我們或許會就住家父的行為，向私隱專員公署以及警方報案。」