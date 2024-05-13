東張何伯續集｜何太愈講愈嬲反指5子女「謀家產」：邪不能勝正！
東張西望何伯｜5子女反對真正原因
何太指數日來睇晒數千條評論，睇到凌晨四點，徹夜難眠。對於網民指控，何伯兩夫婦槍口一致提出反擊。
何伯直指當網民是「瘋狗」，大呻網民不理解他的家事，淨係信啲反派，嗰五個忤逆仔女，控制自己唔嬲，表示自己就爆血管，都唔知道我個細女捲走晒我啲錢，強調子女們想佢死，想餓死佢。
對於老父再婚，五名子女一致反對一事，新何太表示：「果個女人唔係我，佢哋一樣反對」， 身旁的何伯也認同，還表示「佢哋爭遺產吖嘛」；新何太表示由於已與何伯結成合法夫夫妻， 所以該五名子女便先下手為強。
何伯更表示450萬的存款，每人則分到90萬，更生氣地說：「佢哋係反派，帶錯咗佢哋嚟呢個世界！」何伯表示自己戶口只剩下4200元，說要把名錶贈予何太典當作生活費，何太並未接受，直指仍撐得住！
何太對於網民指控貪錢，想騙走何伯450萬存款才甘心嫁給何伯，何太激動回應：「真係好膚淺！我係一個好注重名聲嘅人，邪不能勝正！我為人正直堅持走正確嘅路。」
何太主動提及內地18歲兒子
報道中何太主動提及，有人稱她18歲的兒子吞了何伯的錢，小心無命享。何太表示與身處內地18歲的兒子表明何伯已沒有錢，更一度哽咽：「而家叔叔無晒錢，畀個細女捲走晒啲錢，臨老過唔到世好淒涼。」她指兒子提議不讀書，出去搵錢賺錢返嚟養何伯，令她很感動。
主持追問，如果追不回450萬存款，會唔會出去打工養何伯？何太指會搵生存方法，可能回內地擺地攤煎牛扒畀人食，都會帶埋佢唔會單獨一人離去！
何伯認同：「我覺得佢老實靠得住，我就娶佢！」強調「我哋有感情！」
主持靈魂拷問：喜歡何伯哪一點？
當女主持問到何太喜歡何太喜歡何伯哪一點時，何太表示：「我鍾意佢愛錫我，我覺得好幸福，佢又大方，又送嘢畀我，有邊個女人唔希望搵一個愛錫自己嘅老公？唔通我老公愛惜我都有罪？要比世人用呢啲唔好嘅眼光去睇佢？」
何太更表示網民應該羨慕我有個老公這麼錫佢，而唔係攻擊我話我呃佢啲錢。直言：「我從來都唔會呃人哋一分一毫！我係好簡單嘅人。」
何太澄清珠光寶氣傳聞
有網民質疑何太住公屋，但穿金戴銀，行頭十足，手袋更價值不菲。何太解釋只是冒牌貨，於大陸直播間買，價值$300至$700元不等，只是普通牌子。更承認珍珠耳環只是假貨，珍珠頸鏈是多年前自己購買，價值兩萬多元。
然而何太再度出面強調，自己對何伯出於一片真心，何太無懼貪錢閒言，展示何伯於情人節送贈的龍鳳鈪，價值接近十萬！
其後，何太更與節目組補充並非炫富，只想表達何伯對她的愛錫，力證情比金堅，更指已把龍鳳鈪典當應付生活，房屋署亦了解相關資料。
何伯回應迷魂湯指控
何伯跟新何太的個案播出後，更引發網民「洗板式」討論。對於網友評論何太貪財、何伯「戀愛腦」和「被迷魂湯毒害」、「灌迷魂湯」、「飲死你呀！有毒呀！」，何伯即反對，還認為新何太煲的湯反而令他很精神。
二人未曾避走內地
何太在《東張西望》中，與何伯在茶餐廳受訪，環境與日前他們被網民「捕獲」的茶餐廳一致。早前有指何太因被街坊爆料「周身蟻」而避走內地，《東張西望》節目透露，何伯夫婦一直沒有離開香港，打破謠言。