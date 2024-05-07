東張西望何伯忘年戀惹熱議 男主播終於發揮作用！來歷曝光做過空少
東張西望換男主播訪問何伯忘年戀
《東張西望》向來喜歡派美女主持到現場採訪，不過近年發生過不少主持被攻擊事件，所以由去年開始偶爾都會派男主播到現場處理比較危險的案件。今次何伯忘年戀案件並不危險，但都由男主播魏柏豪到場訪問，隨即引起網民留言熱議：「男主播終於發揮作用」、「如果換咗東張女神何伯會把持不住」、「何伯同個男主持中間遠到可以坐多個人」等。
男主播魏柏豪曾被垃圾村屋主攻擊
男主播魏柏豪去年開始加入《東張西望》，曾經在採訪垃圾村屋主時遭攻擊。當時魏柏豪上前訪問將垃圾堆積如山的女士，並告知對方其行為有可能會被罰款時，該名女士突然一手推開魏柏豪，嚇到魏柏豪立即表示：「唔好郁手啊！」情況非常牙煙。
魏柏豪空少出身 一度加入Super Tiger
現年33歲的魏柏豪曾擔任空少長達七年，在2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》入行，並在2021年正式加入TVB。入行以來魏柏豪一直未有太大發圍，雖然曾經一度被選入Super Tiger，但在入團數月後就被換走。去年就「重操故業」，在TVB劇集《飛常日誌》中飾演空少一角。
東張西望76歲何伯與內地婦閃婚｜街市飲湯遇真愛 快閃結婚
何伯的妻子於九年前去世，留下他與五個子女。近日，何伯在街市與一位有18歲兒子的內地婦人相識，並迅速決定結婚。「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯畀我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」何伯回憶起兩人的相識過程。新婚妻子也表示，何伯對她的照顧讓她感動，認為他是個懂事的人。
新婚禮物13萬鑽戒加勞力士
兩人認識不久後，新婚妻子便提出結婚的想法。「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」何伯也表示，「太太話我哋真係相愛，不如去簽結婚證書啦。」何伯為新婚妻子準備了價值踰13萬元的鑽戒和價值10.3萬的勞力士腕錶作為結婚禮物，並表示：「我鍾意我老婆，佢要咩我都想畀佢。」
子女極其不滿 何伯反擊：我一睇到佢就係老實人
結婚後，何伯的子女對這段關係表示強烈不滿，認為新婚妻子有不良動機。「佢話，點解識咗個女人，而家好多內地女人係呃錢。」何伯堅信新婚妻子不會騙他，「我一睇到佢就係老實人。」
新婚妻子即提議拎100萬做投資
何伯與新婚妻子相識一個月後，妻子便建議他提前從定期戶口取出100萬元用於投資。「想做餐飲，覺得香港餐飲業有得做。」何伯說，他認為妻子老實，不會騙他的錢。
450萬存款疑似被細女轉走
然而，何伯在2月19日去銀行領錢時，發現戶口款項已經不見了。原來何伯的定期戶口與細女聯名，需要雙方簽名才能提款。銀行職員表示，450萬元已被女兒以本票形式匯走。「我仲喺人世，佢擺咗筆錢走我唔知。」何伯表示，他堅持戶口應該是雙簽，而非單簽。
網民：光明正大上電視真係第一次見
新婚妻子在節目中爆喊反擊，而何伯則堅持自己的立場。網民對這起事件的看法各異，有人支持女兒的行為，有人則批評何伯輕信新婚妻子，新婚妻子還敢明目將膽地上電視。「東張西望個大陸婆明目張膽啲仔女攞咗呃人錢仲夠膽上電視」「咁似netflix 果套惡女」「我支持個細女，做得好」「痴L線個廢老真係以為真心相愛」「個細女幫左你呀 老野 仲好意思上電視」「上電視需要勇氣」「光明正大放上電視真係第一次見」「5個仔女 比唔上 一個識左2個月既中國女人」
網民3大分析：原來李龍基係咁醒！
而有不少網民都想起早前李龍基事件，從3大分析基哥先係真正的聰明人，首先老翁結婚的是43歲中女，個仔都18歲，而李龍基的王青霞（Chris Wong）是37歲，第二老翁2個月就結婚，而Chris入埋去都還未結，只係口講「我會同你結婚 等你」，第三老翁眾叛親離，李龍基玩到王祖藍請佢上節目，感慨基哥贏晒普通香港同齡老人！「又一個提款基」「實證 李龍基先係香港聰明仔代表！」「基哥真男人」「幫香港老男人出一口惡氣」「不如叫東張搵下李龍基安慰返嗰位東張阿伯，順便過幾招比佢」