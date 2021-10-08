《東張西望》女神何沛珈冒住黑雨出外景 慘變落湯雞 由頭濕到落腳

現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）自去年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，本周五（8日）遇上黑雨天氣，何沛珈都照樣要開工，在她的社交網分享中，可以發現她穿著一件灰色小背心加外套和雨褸，再擔埋一把遮，但都擋不住猛烈的風雨，由頭濕到落腳。

文：東方新地｜圖：何沛珈IG、TVB截圖、新傳媒圖庫